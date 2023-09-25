設計之前的五堂課，獻給對公共服務有愛的所有人

台灣設計研究院（TDRI）相信設計可以改變社會，我們從衛生所再設計、台北捷運再設計、學美美學計畫等，陸續推動公共環境再設計的計畫，用好的設計改善我們日常周遭的環境。

公共議題往往比想像中的複雜，涉及眾多利害關係人，如何保持客觀理性，提出好的設計策略？ 我們的答案是，透過扎實的前期調查研究，幫助我們洞察問題核心。

而最最重要的第一步就是要懂得運用適切的調研方法和工具。尤其在公共領域進行設計，透過研究先行梳理關鍵課題，才能說服眾人，讓好的設計方案改變我們身處的社會。

儘管運用設計改變社會的推動過程非常不簡單，但我們希望能用最簡單易懂，透過五堂系列線上課程，讓大家完整掌握公共服務設計的know how方法：

(一) 利害關係人定義：訪問對象的劃定與條件設定（先找出關係人）

✦ 同場加映：選舉美學設計

(二) 深度訪談 : 訪談技巧與質性訪綱設計方法（有技巧的問答）

✦ 同場加映：台北捷運指標系統優化

(三) 場域觀察 : 場域觀察重點與執行技巧（洞察使用者需求）

✦ 同場加映：台北捷運固定設施優化

(四) 問卷調查 : 問卷設計原則與量化研究工具（快速掌握現況輪廓）

✦ 同場加映：新北市衛生所再設計

(五) 調研結果應用 : 資料分析與研究成果收斂（精準傳達研究成果）

✦ 同場加映：衛生所再設計｜示範設計說明書解析與應用