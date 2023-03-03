選舉體驗再升級！地方選舉美學優化示範，率先導入台北市！

地方選舉在去年順利落幕，公投公報、選舉公報及投開票所指標也在台北市順利地導入應用，為了解導入情形，設研院特別進行後測研究，透過質、量化的調查，了解選民、選務人員、候選人對設計導入的看法。研究顯示，受測者對於新版設計的資訊傳達（易理解、易於閱讀）及美觀性的滿意度皆有高的評價，同時表示期待未來能有更多數位及電子的應用。

中選會與設研院共創合作將邁入第三階段，透過設計導入與優化示範，累積了許多投票現場的經驗與改變，除了已經導入的公報、投開票所指標、簡單投票指南動畫外，將在第三階段導入更多的項目；期能透過全國性導入，更全面地以設計提升資訊傳遞效率、建立一致的選務識別，提升台灣整體民主形象，也期待公民能更積極關心、參與選務活動。