農廢資源循環製造！設研院科專成果助力自然纖維萃取，建構農業機具設計開發模式

鳳梨是台灣重要的高經濟價值外銷水果之一，其冠葉經加工提取之纖維，由於材質性質類似聚酯纖維（Polyester），可作為紡織原料。並因其柔軟和韌性等特質，具取代動物皮革的潛力；此外，鳳梨葉的生長週期短、用水量和碳當量遠低於棉花，使其兼具經濟與環保效益，市場前景廣闊。 然而，目前鳳梨葉纖維的取纖製程依賴大量人工，且缺乏高品質、高效率的自動化設備，易受產業缺工影響，纖維品質與產量難以滿足紡織市場日益增長的需求，對後續量產商業應用構成挑戰。