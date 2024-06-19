農廢資源循環製造！設研院科專成果助力自然纖維萃取，建構農業機具設計開發模式

▲ 設計導入整合之自動化自然纖維取纖機台今(19)日於展會上首度亮相，展期自19日至21日。
台灣設計研究院（以下簡稱設研院）在經濟部技術司法人科專計畫的支持下，於112年度，攜手綠冠農業有限公司、普聯國際股份有限公司與夏田產品設計股份有限公司，以設計策略針對未來使用情境，將鳳梨纖維取纖機之原型機研製升級，開發獨步領先業界高品質之「自然纖維提取機（以下簡稱『取纖機』）」，提出針對自然纖維提取之解決方案。共創成果今（19）日於第八屆亞太區農業技術展亮相，在大台南會展中心首次公開展出。
鳳梨是台灣重要的高經濟價值外銷水果之一，其冠葉經加工提取之纖維，由於材質性質類似聚酯纖維（Polyester），可作為紡織原料。並因其柔軟和韌性等特質，具取代動物皮革的潛力；此外，鳳梨葉的生長週期短、用水量和碳當量遠低於棉花，使其兼具經濟與環保效益，市場前景廣闊。 然而，目前鳳梨葉纖維的取纖製程依賴大量人工，且缺乏高品質、高效率的自動化設備，易受產業缺工影響，纖維品質與產量難以滿足紡織市場日益增長的需求，對後續量產商業應用構成挑戰。
為解決此一問題，設研院帶領聯盟業者：綠冠農業（纖維萃取技術與有機鳳梨種植業者）、普聯國際股份有限公司（機械開發製造）、夏田產品設計（產品工業設計），並串連產業鏈內業者：同正興業有限公司（紡織業者）、發品有限公司（天然植物皮革開發），鎖定產業議題進行設計思考，釐清未來使用情境與利害關係人需求。
創新開發模組化的機台設計不僅易於維修與保養更能針對不同市場與空間需求提供具競爭力的價格；另一方面，透過自動化進料系統可大幅提升整體生產流程效率，以及透過電控整合讓生產流程更易於管理，目前相關專利同步申請中。
相較於原型機，新機台產製的纖維潔淨度可由75%提升至95%，產量則可提升約66%，纖維產製過程中的渣料亦可再作其他應用，可望創造近億元的產值。
▲ 透過整合機台自動化與生產數據的數位化，有效促進未來生產管理效能；友善直覺的介面設計，更可讓使用者快速上手提升操作效率。
綠冠農業總經理巴錦楙表示，取纖機能夠處理並提供大量且高品質的纖維原料，有助於產業進入量產階段，滿足外銷品牌業者需求。台灣農村發展基金會蔡復進董事長也期望透過本次計畫開發，帶動農村活力並為農業循環資材的經濟應用開拓新領域。
在經濟部技術司的支持下，台灣設計研究院以設計創新自動化農業加工機具，串聯跨領域團隊，建構台灣自研自建的農業專用設備設計開發模式。這一專用機的開發也將擴展至香蕉莖纖維萃取的應用，預期加速台灣農業廢棄資源進入產業製造循環，協助企業達成減碳目標。未來有望擴大外銷服務模式，整廠輸出進軍國際市場，推動農業纖維創新加值應用。
▲ 業者解說自然纖維材質應用範疇
本次展覽為亞太區重要的國際型農業技術展，今年首次移師台南，因應國際趨勢，及今年度大會主題：「永續」、「創新」、「環保」，展會攤位以『Nature Fiber Solution』為品牌服務核心，並透過材質形象牆的設計，吸引參觀買家駐足了解，展示了自然纖維未來應用的多樣性與發展潛力。開展首日上午即吸引大量人潮前來商洽，成為本次展會上的創新技術亮點。期望透過本次展會上的國際買家交流，促成國內外採購合作，擴大研發成果效益。
▲ 自然纖維材質應用材質形象牆，吸睛設計成為展場亮點。
本次展覽為亞太區重要的國際型農業技術展，今年首次移師台南，因應國際趨勢，及今年度大會主題：「永續」、「創新」、「環保」，展會攤位以『Nature Fiber Solution』為品牌服務核心，並透過材質形象牆的設計，吸引參觀買家駐足了解，展示了自然纖維未來應用的多樣性與發展潛力。開展首日上午即吸引大量人潮前來商洽，成為本次展會上的創新技術亮點。期望透過本次展會上的國際買家交流，促成國內外採購合作，擴大研發成果效益。