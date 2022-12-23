「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。

TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。