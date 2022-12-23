跨域整合設計創價服務平台
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
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以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
誠信經營
本院依據「財團法人法」第24條及「經濟部主管財團法人誠信經營規範指導原則」相關規定，訂定「台灣設計研究院誠信經營規範」，本規範適用範圍包括本院之董事、監察人、院長及全體員工（以下簡稱本院人員），並準用於受各單位指揮提供勞務之人員（以下簡稱其他人員），以期於執行業務之際，將誠信與道德價值落實於工作中。
違反誠信經營檢舉管道
若發現本院人員有違反誠信經營，包括行賄或收賄、提供或收受不正當利益、侵害智慧財產權、利益衝突或提供非法政治獻金等行為時，可檢具相關事證透過檢舉信箱進行反應及檢舉。
檢舉信箱：sue@tdri.org.tw
檢舉人應檢附下列資訊：
一、 檢舉人之姓名及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
二、 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
三、 可供本院調查之具體事證。
以上資訊若有缺漏或不實者將不受理檢舉，檢舉人之身分及檢舉內容本院將進行保密。