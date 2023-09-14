台灣設計研究院2024年寒假實習生招募計畫開跑！歡迎各大專院校學子體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，進而對人生擁有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。(本次實習共區分3個類別，請依照專長及興趣精準投遞履歷)

● 招募對象：就讀國內外大專院校大學部、研究所及博士班在學學生。

● 實習內容與相關規定：

一、預計招募人數：15~20人。

二、實習類別：本院提供多元領域之實習機會，並安排學伴從旁協助實習生工作學習與發展 (視專案需求)，並有機會參與本院與其他企業之跨領域實習專案！

(一) 設計研究：主要業務包含：AI設計工具研究與測試、設計思考工作坊規劃與工作製作、公共政策、服務趨勢研究、微移動服務設計研究。

(二) 產業創新：主要業務包含：米蘭設計週規劃、南向國家設計合作規劃、永續設計/循環設計、國際法規、企業訪談、減塑設計/綠色包裝、智慧移動/智慧機械/智慧製造/人機介面、使用者經驗研究、服務設計體驗、設計趨勢案例。

(三) 公共服務：主要業務包含：公共服務調查研究及實務參與。

*實際執行之工作及專案內容，將視各單位需求為主，將不定期更新。

*詳細專案業務內容，請參考本院官網年報：https://www.tdri.org.tw/about-tdri/2022annual-report/

三、實習時間：2024/1/15至2024/2/7，共計約1個月全月實習，每日實習時數8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求 (研究案、論文等) 延長實習期間。

四、實習津貼與保險 (需另扣勞保費)：

(一)大學部：每月新台幣28,000元整。

(二)研究所：每月新台幣34,000元整。

(三)博士班：每月新台幣38,000元整。

● 申請流程：

一、報名期間：即日起至2023/11/22 (三) 止，本院將視實際狀況調整截止日期。

二、報名方式：請於本院104人力銀行網站投遞履歷，履歷內容須包含：

(一) 個人照片。

(二) 個人自傳，請於自傳開頭說明：

1.我目前就讀年級：大學○年級/碩士○年級/博士○年級。

2.我可以配合的實習期間：2024年1月15日~○月○日。

(三) 作品集 (頁數及格式不拘)。

(四) 學生證或在學證明 (實習期間須為在學身份，如未檢附相關證明者恕不接受申請)。

三、本院進行初審後將另行通知面試時間 (預計將於2023/12月初辦理)，面試後，確定錄取者將另行通知報到時間。

● 實習時間與規定：

一、本院實習期程將自2024/1/15至2024/2/7，或依各實習生及各實習單位彈性需求延長實習期間。

二、實習生應於實習結束前10天，提交實習心得報告，並同步發表於Facebook、Instagram、YouTube或Medium、Matters等網站。

三、實習期間須遵守本院規範之各項管理規定，勿隨意缺席。

四、實習生因故須提前終止實習活動，須事先向本院提出終止實習之申請。

● 徵才連結：

(一) 2024年寒假實習生 (設計研究)：https://www.104.com.tw/job/843aw?jobsource=company_job

(二) 2024年寒假實習生 (產業創新)：https://www.104.com.tw/job/843bt?jobsource=company_job

(三) 2024年寒假實習生 (公共服務)：https://www.104.com.tw/job/843bj?jobsource=company_job