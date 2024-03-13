鏈結國際聯盟 TIPC工作坊共建台灣未來永續創新政策

▲ 當日工作坊 TIPC與工研院產科國際所參訪台灣設計研究院進行交流
近日，變革性創新政策聯盟 TIPC（Transformative Innovation Policy Consortium）於台灣設計研究院辦理聯合工作坊，此場活動為TIPC訪台的系列活動之一，鏈結台灣設計研究院、工研院產科國際所、與循環台灣基金會合作辦理。活動中以「共享交通」、「循環設計」、「沼氣發電」、「循環採購」、「綠色淨零」為議題，藉由變革式創新政策的理論引領參與者針對政策與專案進行反思與評估。
台灣設計研究院執行經濟部產業技術司科技專案「設計科技研發暨產研共創計畫」，鎖定全球趨勢議題，運用設計力找出產業技術創新應用與組織內部創新方法，同時與國內外重要單位合作，透過工作坊的形式形塑跨領域的共創空間，共同討論在永續循環、智慧化等趨勢發展下，可運用什麼樣的方法規劃組織未來的策略方向。
此次的聯合工作坊提供開放式的對話環境，邀請議題相關的利害關係人，包含：政府機關的政策規劃者、學研機構與具備執行經驗的成員，共橫跨15個單位組織、50多位專家學者共同參與，交流彼此的專業觀點與實踐經驗。
▲ 工作坊成員彼此交流討論
TIPC 作為歐洲多所大學及研究機構組成的聯盟，長期致力建立不同國家制度背景下變革性政策制度研究、實驗和學習，並將其研究成果轉換成可被應用的工具與方法，提供來自各國的成員與合作夥伴操作運用，而在工作坊中參與者可使用TIPC所提供的評估工具，學習如何從6大構面分析政策與計畫的影響程度，進而發現轉型的機會與潛力。此次工作坊也加入台灣設計研究院所開發之循環策略工具，提供參與者從工具上的國際案例趨勢與策略說明，深化討論內容，快速聚焦討論議題。
▲ 設研院所開發之設計工具應用於國際工作坊中
藉由國際性的合作鏈結，與各方的積極參與，促使多元觀點的交匯與碰撞，發展一個充滿創意和開放的學習環境。以期此次的工作坊能夠成為未來合作的起點，進一步深化國際間在工具開發與方法論建構上的交流，歡迎並鼓勵更多組織進一步合作及參與未來活動。
▲ 工作坊參與者大合照