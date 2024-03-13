鏈結國際聯盟 TIPC工作坊共建台灣未來永續創新政策

TIPC 作為歐洲多所大學及研究機構組成的聯盟，長期致力建立不同國家制度背景下變革性政策制度研究、實驗和學習，並將其研究成果轉換成可被應用的工具與方法，提供來自各國的成員與合作夥伴操作運用，而在工作坊中參與者可使用TIPC所提供的評估工具，學習如何從6大構面分析政策與計畫的影響程度，進而發現轉型的機會與潛力。此次工作坊也加入台灣設計研究院所開發之循環策略工具，提供參與者從工具上的國際案例趨勢與策略說明，深化討論內容，快速聚焦討論議題。