COC產業跨域創新平台

計畫簡介
本平台依據企業創新發展之需求，規劃三個不同面向計畫：透過下述3種方式全面性針對台灣產業注入設計能量。並透過平台的整合，期以達到資源共享、跨域共創、聯盟共組的加乘效益，齊力為台灣產業升級提供設計創新的解方
測試
產學研創新實驗合作
落地
建構跨領域創新
擴散
設計導入產業聯盟與城市產業升級
測試
產學研創新實驗合作
落地
建構跨領域創新
擴散
設計導入產業聯盟與城市產業升級
產學創新 Design Hub
產業跨域創新
城市產業創新
適合對象
國內依法登記成立公司，本平台將以兩類型深度進行產學合作媒合輔導：
【短期市場創新】
- 具一定程度成熟產品/技術，市場/使用者目標明確者。
- 欲開發新市場/使用者並發展相關創新解決方案(產品/服務等)者。
- 相關專案成果預計於未來1-3年落地應用者為佳。
【長期策略創新】
- 具前瞻創新技術/服務，尚待開發具體市場及目標使用者。
- 企業內部具轉型升級需求，欲提前布局前瞻性市場者。
- 相關專案成果預計於未來4-10年落地應用者為佳。
適合對象
國內依法登記成立公司，且欲輔導標的符合以下特質：
- 針對未來創新趨勢(如永續、智慧等議題)制定企業新策略與方向。
- 尋找快速跨越研發陣痛期與產品優化階段的企業。
- 具合作開放性，或已有跨領域策略聯盟夥伴。
適合對象
國內依法登記成立企業，且公司(或分公司)地址登記於新北市境內；或落地項目於新北市境內或以服務新北市境內的使用者為主。 符合以上資格，且欲徵選標的結合「永續生活」及「智能製造」兩大主題，徵選案件類型如下：
【城市產業主題聯盟】主題式鏈結跨領域產業
- 跨域整合：參與企業為跨領域企業合作或供應鏈串聯的聯盟團隊。
- 公私協作：已有場域合作對象，且該場域以服務公眾為導向。
【個別企業設計創新】 利用設計驅動發展上述兩大主題之產品/服務創新(商品開發設計及優化、服務體驗設計等)。
#前瞻創新 #解決方案開發 #技術應用情境開發
#產業創新 #跨域合作 #產業永續
#產業創新 #永續生活 #智能製造
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計學研資源媒合
- 研發資源媒合
- 2024新一代設計展宣傳展出
- 設計經費依合作專案規模提出
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計資源媒合
- 公部門媒合洽談
- 企業創新策略制定
- 設計經費依企業合作專案規模提出
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計資源媒合
- 產業結盟媒合
- 2023年台灣設計展宣傳展出
- 設計經費依企業合作專案規模提出(單項設計至高100萬)
提案時程
112年將進行1案「長期策略創新」示範案例徵件。自公告日起開放洽談至本年度5月31日截止。
提案時程
每年公告日起受理至當年度6月15日。
提案時程
自公告日起受理至112年03月15日(三)下午17:00止。
專案流程
- 產業合作案徵求(1-5月)
- 安排會議洽談
- 規劃合作標的與設計項目
- 安排專家診斷暨審查會(採隨到隨審)
- 通知審核結果與合作金額
- 確認履約項目與簽約
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
- 成果將於2024年新一代設計展展出
專案流程
- 產業年度趨勢議題發布(1-2月)
- 產業合作案徵求(1-6月)
- 安排會議洽談
- 審查會前案件內部診斷與計畫書審
- 安排專家審查會(採隨到隨審)
- 通知審核結果與合作金額
- 確認履約項目與簽約
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
專案流程
- 年度設計展覽城市公布(111年7月）
- 產業合作案徵求(2月)
- 審查會前案件內部診斷與計畫書審
- 安排專家審查會(3月)
- 通知審核結果與合作金額
- 共創協作或設計媒合
- 企劃確認與簽約執行
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
- 成果將於112年10月台灣設計展展出(新北市)
審核方式
專家診斷暨提案審查會議(申請單位需派員出席，由設研院及申請單位共同簡報及進行答詢)。
審核方式
書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。
審核方式
書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
諮詢窗口
劉小姐 02-2745-8199＃542／hsunting_liu@tdri.org.tw
黃小姐 02-2745-8199＃541／emily_huang@tdri.org.tw
廖先生 02-2745-8199＃657／pocheng_liao@tdri.org.tw
諮詢窗口
曹小姐 02-2745-8199＃469
lindacao@tdri.org.tw
諮詢窗口
張先生 02-2745-8199 ＃656／eddie_chang@tdri.org.tw
陳小姐 02-2745-8199 ＃685／yt_chen@tdri.org.tw
陸小姐 02-2745-8199 ＃652／ruby_lu@tdri.org.tw
適合對象
國內依法登記成立公司，本平台將以兩類型深度進行產學合作媒合輔導：
【短期市場創新】
- 具一定程度成熟產品/技術，市場/使用者目標明確者。
- 欲開發新市場/使用者並發展相關創新解決方案(產品/服務等)者。
- 相關專案成果預計於未來1-3年落地應用者為佳。
【長期策略創新】
- 具前瞻創新技術/服務，尚待開發具體市場及目標使用者。
- 企業內部具轉型升級需求，欲提前布局前瞻性市場者。
- 相關專案成果預計於未來4-10年落地應用者為佳。
#前瞻創新 #解決方案開發 #技術應用情境開發
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計學研資源媒合
- 研發資源媒合
- 2024新一代設計展宣傳展出
- 設計經費依合作專案規模提出
提案時程
112年將進行1案「長期策略創新」示範案例徵件。自公告日起開放洽談至本年度5月31日截止。
專案流程
- 產業合作案徵求(1-5月)
- 安排會議洽談
- 規劃合作標的與設計項目
- 安排專家診斷暨審查會(採隨到隨審)
- 通知審核結果與合作金額
- 確認履約項目與簽約
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
- 成果將於2024年新一代設計展展出
審核方式
專家診斷暨提案審查會議(申請單位需派員出席，由設研院及申請單位共同簡報及進行答詢)。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
資訊分享
【產學創新Design-Hub】相關資訊詳見：
https://reurl.cc/ZXGrV6
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劉小姐 02-2745-8199＃542／hsunting_liu@tdri.org.tw
黃小姐 02-2745-8199＃541／emily_huang@tdri.org.tw
廖先生 02-2745-8199＃657／pocheng_liao@tdri.org.tw
適合對象
國內依法登記成立公司，且欲輔導標的符合以下特質：
- 針對未來創新趨勢(如永續、智慧等議題)制定企業新策略與方向。
- 尋找快速跨越研發陣痛期與產品優化階段的企業。
- 具合作開放性，或已有跨領域策略聯盟夥伴。
#產業創新 #跨域合作 #產業永續
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計資源媒合
- 公部門媒合洽談
- 企業創新策略制定
- 設計經費依企業合作專案規模提出
提案時程
每年公告日起受理至當年度6月15日。
專案流程
- 產業年度趨勢議題發布(1-2月)
- 產業合作案徵求(1-6月)
- 安排會議洽談
- 審查會前案件內部診斷與計畫書審
- 安排專家審查會(採隨到隨審)
- 通知審核結果與合作金額
- 確認履約項目與簽約
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
審核方式
書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
資訊分享
【產業跨域創新】相關資料詳見：
https://reurl.cc/Q49jXM
諮詢窗口
曹小姐 02-2745-8199＃469
lindacao@tdri.org.twpocheng_liao@tdri.org.tw
適合對象
國內依法登記成立企業，且公司(或分公司)地址登記於新北市境內；或落地項目於新北市境內或以服務新北市境內的使用者為主。 符合以上資格，且欲徵選標的結合「永續生活」及「智能製造」兩大主題，徵選案件類型如下：
【城市產業主題聯盟】主題式鏈結跨領域產業
- 跨域整合：參與企業為跨領域企業合作或供應鏈串聯的聯盟團隊。
- 公私協作：已有場域合作對象，且該場域以服務公眾為導向。
【個別企業設計創新】 利用設計驅動發展上述兩大主題之產品/服務創新(商品開發設計及優化、服務體驗設計等)。
#產業創新 #永續生活 #智能製造
提供資源
- 專家診斷諮詢
- 陪伴式輔導
- 設計資源媒合
- 產業結盟媒合
- 2023年台灣設計展宣傳展出
- 設計經費依企業合作專案規模提出(單項設計至高100萬)
提案時程
自公告日起受理至112年03月15日(三)下午17:00止。
專案流程
- 年度設計展覽城市公布(111年7月）
- 產業合作案徵求(2月)
- 審查會前案件內部診斷與計畫書審
- 安排專家審查會(3月)
- 通知審核結果與合作金額
- 共創協作或設計媒合
- 企劃確認與簽約執行
- 發展合作與設計
- 成果交付與成果發布
- 成果將於112年10月台灣設計展展出(新北市)
審核方式
書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。
注意事項
相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。
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諮詢窗口
張先生 02-2745-8199 ＃656／eddie_chang@tdri.org.tw
陳小姐 02-2745-8199 ＃685／yt_chen@tdri.org.tw
陸小姐 02-2745-8199 ＃652／ruby_lu@tdri.org.tw