COC產業跨域創新平台

產學創新Design Hub

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

專家診斷暨提案審查會議(申請單位需派員出席，由設研院及申請單位共同簡報及進行答詢)。

112年將進行1案「長期策略創新」示範案例徵件。自公告日起開放洽談至本年度5月31日截止。

產業跨域創新

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。

每年公告日起受理至當年度6月15日。

國內依法登記成立公司，且欲輔導標的符合以下特質：

城市產業創新

適合對象

國內依法登記成立企業，且公司(或分公司)地址登記於新北市境內；或落地項目於新北市境內或以服務新北市境內的使用者為主。 符合以上資格，且欲徵選標的結合「永續生活」及「智能製造」兩大主題，徵選案件類型如下：

【城市產業主題聯盟】主題式鏈結跨領域產業

跨域整合：參與企業為跨領域企業合作或供應鏈串聯的聯盟團隊。 公私協作：已有場域合作對象，且該場域以服務公眾為導向。

【個別企業設計創新】 利用設計驅動發展上述兩大主題之產品/服務創新(商品開發設計及優化、服務體驗設計等)。

#產業創新 #永續生活 #智能製造



提供資源

專家診斷諮詢

陪伴式輔導

設計資源媒合

產業結盟媒合

2023年台灣設計展宣傳展出

設計經費依企業合作專案規模提出(單項設計至高100萬)

提案時程

自公告日起受理至112年03月15日(三)下午17:00止。



專案流程

年度設計展覽城市公布(111年7月） 產業合作案徵求(2月) 審查會前案件內部診斷與計畫書審 安排專家審查會(3月) 通知審核結果與合作金額 共創協作或設計媒合 企劃確認與簽約執行 發展合作與設計 成果交付與成果發布 成果將於112年10月台灣設計展展出(新北市)



審核方式

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。



注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

資訊分享

【城市產業創新】相關資訊詳見：

https://reurl.cc/V8Ej0b



諮詢窗口

張先生 02-2745-8199 ＃656／eddie_chang@tdri.org.tw

陳小姐 02-2745-8199 ＃685／yt_chen@tdri.org.tw

陸小姐 02-2745-8199 ＃652／ruby_lu@tdri.org.tw