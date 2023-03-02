COC產業跨域創新平台

計畫簡介

本平台依據企業創新發展之需求，規劃三個不同面向計畫：透過下述3種方式全面性針對台灣產業注入設計能量。並透過平台的整合，期以達到資源共享、跨域共創、聯盟共組的加乘效益，齊力為台灣產業升級提供設計創新的解方

測試

產學研創新實驗合作

落地

建構跨領域創新

擴散

設計導入產業聯盟與城市產業升級

測試

產學研創新實驗合作

落地

建構跨領域創新

擴散

設計導入產業聯盟與城市產業升級

產學創新 Design Hub

產業跨域創新

城市產業創新

適合對象

國內依法登記成立公司，本平台將以兩類型深度進行產學合作媒合輔導：

【短期市場創新】

  1. 具一定程度成熟產品/技術，市場/使用者目標明確者。
  2. 欲開發新市場/使用者並發展相關創新解決方案(產品/服務等)者。
  3. 相關專案成果預計於未來1-3年落地應用者為佳。

【長期策略創新】

  1. 具前瞻創新技術/服務，尚待開發具體市場及目標使用者。
  2. 企業內部具轉型升級需求，欲提前布局前瞻性市場者。
  3. 相關專案成果預計於未來4-10年落地應用者為佳。

適合對象

國內依法登記成立公司，且欲輔導標的符合以下特質：

  1. 針對未來創新趨勢(如永續、智慧等議題)制定企業新策略與方向。
  2. 尋找快速跨越研發陣痛期與產品優化階段的企業。
  3. 具合作開放性，或已有跨領域策略聯盟夥伴。

適合對象

國內依法登記成立企業，且公司(或分公司)地址登記於新北市境內；或落地項目於新北市境內或以服務新北市境內的使用者為主。 符合以上資格，且欲徵選標的結合「永續生活」及「智能製造」兩大主題，徵選案件類型如下：

【城市產業主題聯盟】主題式鏈結跨領域產業

  1. 跨域整合：參與企業為跨領域企業合作或供應鏈串聯的聯盟團隊。
  2. 公私協作：已有場域合作對象，且該場域以服務公眾為導向。

【個別企業設計創新】 利用設計驅動發展上述兩大主題之產品/服務創新(商品開發設計及優化、服務體驗設計等)。

#前瞻創新 #解決方案開發 #技術應用情境開發

#產業創新 #跨域合作 #產業永續

#產業創新 #永續生活  #智能製造

提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計學研資源媒合
  • 研發資源媒合
  • 2024新一代設計展宣傳展出
  • 設計經費依合作專案規模提出

提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計資源媒合
  • 公部門媒合洽談
  • 企業創新策略制定
  • 設計經費依企業合作專案規模提出

提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計資源媒合
  • 產業結盟媒合
  • 2023年台灣設計展宣傳展出
  • 設計經費依企業合作專案規模提出(單項設計至高100萬)

提案時程

112年將進行1案「長期策略創新」示範案例徵件。自公告日起開放洽談至本年度5月31日截止。

提案時程

每年公告日起受理至當年度6月15日。

提案時程

自公告日起受理至112年03月15日(三)下午17:00止。

專案流程

  1. 產業合作案徵求(1-5月)
  2. 安排會議洽談
  3. 規劃合作標的與設計項目
  4. 安排專家診斷暨審查會(採隨到隨審)
  5. 通知審核結果與合作金額
  6. 確認履約項目與簽約
  7. 發展合作與設計
  8. 成果交付與成果發布
  9. 成果將於2024年新一代設計展展出

專案流程

  1. 產業年度趨勢議題發布(1-2月)
  2. 產業合作案徵求(1-6月)
  3. 安排會議洽談
  4. 審查會前案件內部診斷與計畫書審
  5. 安排專家審查會(採隨到隨審)
  6. 通知審核結果與合作金額
  7. 確認履約項目與簽約
  8. 發展合作與設計
  9. 成果交付與成果發布

專案流程

  1. 年度設計展覽城市公布(111年7月）
  2. 產業合作案徵求(2月)
  3. 審查會前案件內部診斷與計畫書審
  4. 安排專家審查會(3月)
  5. 通知審核結果與合作金額
  6. 共創協作或設計媒合
  7. 企劃確認與簽約執行
  8. 發展合作與設計
  9. 成果交付與成果發布
  10. 成果將於112年10月台灣設計展展出(新北市)

審核方式

專家診斷暨提案審查會議(申請單位需派員出席，由設研院及申請單位共同簡報及進行答詢)。

審核方式

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。

審核方式

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。

注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

資訊分享

【產學創新Design-Hub】相關資訊詳見：
https://reurl.cc/ZXGrV6

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【產業跨域創新】相關資料詳見：
https://reurl.cc/Q49jXM

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【城市產業創新】相關資訊詳見：
https://reurl.cc/V8Ej0b

諮詢窗口

劉小姐 02-2745-8199＃542／hsunting_liu@tdri.org.tw

黃小姐 02-2745-8199＃541／emily_huang@tdri.org.tw

廖先生 02-2745-8199＃657／pocheng_liao@tdri.org.tw

諮詢窗口

曹小姐 02-2745-8199＃469　　
lindacao@tdri.org.tw

諮詢窗口

張先生 02-2745-8199 ＃656／eddie_chang@tdri.org.tw

陳小姐 02-2745-8199 ＃685／yt_chen@tdri.org.tw

陸小姐 02-2745-8199 ＃652／ruby_lu@tdri.org.tw

適合對象

國內依法登記成立公司，本平台將以兩類型深度進行產學合作媒合輔導：

【短期市場創新】

  1. 具一定程度成熟產品/技術，市場/使用者目標明確者。
  2. 欲開發新市場/使用者並發展相關創新解決方案(產品/服務等)者。
  3. 相關專案成果預計於未來1-3年落地應用者為佳。

【長期策略創新】

  1. 具前瞻創新技術/服務，尚待開發具體市場及目標使用者。
  2. 企業內部具轉型升級需求，欲提前布局前瞻性市場者。
  3. 相關專案成果預計於未來4-10年落地應用者為佳。

 

#前瞻創新 #解決方案開發 #技術應用情境開發

 

提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計學研資源媒合
  • 研發資源媒合
  • 2024新一代設計展宣傳展出
  • 設計經費依合作專案規模提出

 

提案時程

112年將進行1案「長期策略創新」示範案例徵件。自公告日起開放洽談至本年度5月31日截止。

 

專案流程

  1. 產業合作案徵求(1-5月)
  2. 安排會議洽談
  3. 規劃合作標的與設計項目
  4. 安排專家診斷暨審查會(採隨到隨審)
  5. 通知審核結果與合作金額
  6. 確認履約項目與簽約
  7. 發展合作與設計
  8. 成果交付與成果發布
  9. 成果將於2024年新一代設計展展出

 

審核方式

專家診斷暨提案審查會議(申請單位需派員出席，由設研院及申請單位共同簡報及進行答詢)。

 

注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

 

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劉小姐 02-2745-8199＃542／hsunting_liu@tdri.org.tw
黃小姐 02-2745-8199＃541／emily_huang@tdri.org.tw
廖先生 02-2745-8199＃657／pocheng_liao@tdri.org.tw

適合對象

國內依法登記成立公司，且欲輔導標的符合以下特質：

  1. 針對未來創新趨勢(如永續、智慧等議題)制定企業新策略與方向。
  2. 尋找快速跨越研發陣痛期與產品優化階段的企業。
  3. 具合作開放性，或已有跨領域策略聯盟夥伴。

#產業創新 #跨域合作 #產業永續


提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計資源媒合
  • 公部門媒合洽談
  • 企業創新策略制定
  • 設計經費依企業合作專案規模提出


提案時程

每年公告日起受理至當年度6月15日。


專案流程

  1. 產業年度趨勢議題發布(1-2月)
  2. 產業合作案徵求(1-6月)
  3. 安排會議洽談
  4. 審查會前案件內部診斷與計畫書審
  5. 安排專家審查會(採隨到隨審)
  6. 通知審核結果與合作金額
  7. 確認履約項目與簽約
  8. 發展合作與設計
  9. 成果交付與成果發布


審核方式

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。


注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

 

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曹小姐 02-2745-8199＃469　　
lindacao@tdri.org.twpocheng_liao@tdri.org.tw

適合對象

國內依法登記成立企業，且公司(或分公司)地址登記於新北市境內；或落地項目於新北市境內或以服務新北市境內的使用者為主。 符合以上資格，且欲徵選標的結合「永續生活」及「智能製造」兩大主題，徵選案件類型如下：

【城市產業主題聯盟】主題式鏈結跨領域產業

  1. 跨域整合：參與企業為跨領域企業合作或供應鏈串聯的聯盟團隊。
  2. 公私協作：已有場域合作對象，且該場域以服務公眾為導向。

【個別企業設計創新】 利用設計驅動發展上述兩大主題之產品/服務創新(商品開發設計及優化、服務體驗設計等)。

 

#產業創新 #永續生活  #智能製造


提供資源

  • 專家診斷諮詢
  • 陪伴式輔導
  • 設計資源媒合
  • 產業結盟媒合
  • 2023年台灣設計展宣傳展出
  • 設計經費依企業合作專案規模提出(單項設計至高100萬)

 

提案時程

自公告日起受理至112年03月15日(三)下午17:00止。


專案流程

  1. 年度設計展覽城市公布(111年7月）
  2. 產業合作案徵求(2月)
  3. 審查會前案件內部診斷與計畫書審
  4. 安排專家審查會(3月)
  5. 通知審核結果與合作金額
  6. 共創協作或設計媒合
  7. 企劃確認與簽約執行
  8. 發展合作與設計
  9. 成果交付與成果發布
  10. 成果將於112年10月台灣設計展展出(新北市)


審核方式

書面審查及提案審查會議(申請單位需派員簡報及進行答詢)。


注意事項

相同提案內容若已獲得本院與工業局其他相關計畫補助者，不得重複申請。

 

資訊分享

【城市產業創新】相關資訊詳見：
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張先生 02-2745-8199 ＃656／eddie_chang@tdri.org.tw

陳小姐 02-2745-8199 ＃685／yt_chen@tdri.org.tw

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