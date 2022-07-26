最新消息

TDRI 設計志工隊 歡迎加入！

2022-07-26
TDRI 設計志工隊 歡迎加入！

ＴＤＲＩ志工隊已經有十幾年的歷史囉！我們最快接觸到第一手的展覽資訊、我們泡在書裡發想點子、我們與大眾分享美學知識，歡迎你成為我們的一員，一起用設計改變世界！

∎ 招募名額10名，平日與週日能執勤者尤佳。

∎ 服務時間：星期二至星期日（週一休館）。

每日採二班制，分上午班：10:0014:00；下午班：14:0018:00，一週共計12班。

∎ 工作地點：台灣設計館及不只是圖書館（松山文創園區內）。

∎ 申請條件

一、身心健康，熱愛設計、展覽、教育，且具服務熱忱及責任感者，均可向本館提出申請。
二、每周至少值一班，不任意變更班表、能夠值勤滿一年者尤佳。
三、具備責任感與團隊精神。

∎ 申請流程

一、 報名截止日：9/25
二、 報名方式：請填寫線上報名表 https://tdri.surveycake.biz/s/2ZGqK
三、 評選採兩階段，第一階段書面審核以及第二階段面試甄選。
四、 重要時程：視館方需求通知錄取名單與發送面試邀請，敬請留意。

∎ 工作內容

通過考核後，將視需求與能力分配不同任務，主要分成：

一、常態性館務支援，如借還書服務、書籍建檔、歸書、展場維護。
二、引導遊客、維護展品安全及遊客參觀秩序。
三、支援館內各項活動講座與導覽服務。

∎ 福利

一、 團體意外保險。
二、 每人值勤滿一班，核發誤餐費新台幣80元整。
三、 於館內商店消費，憑本館志工證得享優惠。
四、 參加本館舉辦之教育訓練、講座及各類活動。
五、 憑本館志工證，得使用本院台灣設計館之參觀。
六、 可核發志工時數與證明。

∎ 連絡電話

02-27458199分機376 張小姐

 心動不如馬上行動，這麼好的機會，趕快手刀報名吧！

相關文章

數位圖像授權開源再創造！《源來如此！大博物展 THE GRAND MUSEUMS》7月12日台灣設計館眼見為憑

數位圖像授權開源再創造！《源來如此！大博物展 THE GRAND MUSEUMS》7月12日台灣設計館眼見為憑

今年台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》，以美感之名打造一座孵化創造力的博物館，透過四大展區、跨域70件國內外設計作品，並盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像，一探經典設計背後「源」來如此！

共享與共創，用設計轉化帶動知識平權！「源來如此！大博物展」7月12日台灣設計館登場

共享與共創，用設計轉化帶動知識平權！「源來如此！大博物展」7月12日台灣設計館登場

今年台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此！大博物展》，以美感之名打造一座孵化創造力的博物館，透過四大展區、跨域70件國內外設計作品，並盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像，帶領民眾認識博物館的前世今生，探索豐沛的開源知識，一探經典設計背後「源」來如此！

展現台灣循環設計力！「the SPIRAL轉不轉──循環設計展」3月15日台灣設計館登場

展現台灣循環設計力！「the SPIRAL轉不轉──循環設計展」3月15日台灣設計館登場

「the SPIRAL轉不轉──循環設計展」透過看見現況、提出作為、開拓可能、鏈結國際四大主題，循序漸進地整合循環設計的不同階段，從終端美好的消費產品，引領參觀民眾用設計的視野轉動循環生活，更深入認識循環經濟與設計的更多可能性。

,

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.