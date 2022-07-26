TDRI 設計志工隊 歡迎加入！

ＴＤＲＩ志工隊已經有十幾年的歷史囉！我們最快接觸到第一手的展覽資訊、我們泡在書裡發想點子、我們與大眾分享美學知識，歡迎你成為我們的一員，一起用設計改變世界！
∎ 招募名額：10名，平日與週日能執勤者尤佳。
∎ 服務時間：星期二至星期日（週一休館）。
每日採二班制，分上午班：10:00～14:00；下午班：14
∎ 工作地點：台灣設計館及不只是圖書館（松山文創園區內）。
∎ 申請條件：
一、身心健康，熱愛設計、展覽、教育，且具服務熱忱及責任感者，
二、每周至少值一班，不任意變更班表、能夠值勤滿一年者尤佳。
三、具備責任感與團隊精神。
∎ 申請流程：
一、 報名截止日：9/25。
二、 報名方式：請填寫線上報名表 https://tdri.surveycake.biz/s/2ZGqK
三、 評選採兩階段，第一階段書面審核以及第二階段面試甄選。
四、 重要時程：視館方需求通知錄取名單與發送面試邀請，敬請留意。
∎ 工作內容：
通過考核後，將視需求與能力分配不同任務，主要分成：
一、常態性館務支援，如借還書服務、書籍建檔、歸書、展場維護。
二、引導遊客、維護展品安全及遊客參觀秩序。
三、支援館內各項活動講座與導覽服務。
∎ 福利：
一、 團體意外保險。
二、 每人值勤滿一班，核發誤餐費新台幣80元整。
三、 於館內商店消費，憑本館志工證得享優惠。
四、 參加本館舉辦之教育訓練、講座及各類活動。
五、 憑本館志工證，得使用本院台灣設計館之參觀。
六、 可核發志工時數與證明。
∎ 連絡電話：
02-27458199分機376 張小姐
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