2022臺灣文博會「群島共振 RESONANCE ISLAND」 來場體驗至上的文化壯遊 8月5日即刻出發

亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將在8月5日移師高雄，今年度主題「群島共振 RESONANCE ISLAND 」是一場呼喊體驗至上的島嶼宣言，邀請大家在這座熱烈島嶼上體驗交流生活，共振出臺灣的壯闊文化。2022臺灣文博會將於兩大場館舉行，高雄流行音樂中心的「文化策展區」於8月5日率先開跑，高雄展覽館的「品牌商展區」（文創品牌及IP授權）則於8月10日盛大開展；同時，也將推出全新線上洽商媒合平台，協助國內參展業者共同拓展國際市場，提升整體文創產值。
今（27）日展前記者會，文化部長李永得、高雄市長陳其邁、台灣設計研究院院長張基義、總策展顧問龔書章、總策展人林昆穎，以及各館分策展人張耿華、周育如、徐景亭、黃銘彰、邱筠、蔡沛原、郭中元、洪敏宏，與連江縣政府秘書長張龍德、嘉義市政府文化局長葉國樑、看見台灣基金會執行長陳文堂等齊聚，分享他們心目中的島嶼能量，並搶先預告2022臺灣文博會精彩亮點。
▲ 文化部長李永得致詞。
文化部長李永得表示，此次臺灣文博會是辦理10年後首次的「移動」，雖然工作、預算增加，但是「非常值得」。李永得特別感謝高雄市政府的全力支持、投入及活動串連；策展團隊與在地策展人充分融合，在文化策展區以三個主題呈現臺灣的多元文化；近500個文創品牌及業者、近4成的中南部廠商加入，展現臺灣豐沛的文創設計能量；嘉義及連江的地方館參與，更加連結群島共振主題；而看見台灣基金會則以從庶民到頂尖的飲食，作為文化最好的體現。這些精采的內容都讓此次臺灣文博會展現「既多元又在地」的樣貌，相信2022臺灣文博會將能創造更好的成績，更期盼藉由臺灣文博會的「移動」，帶動地方的發展，讓臺灣文創的種子持續在臺灣土地發芽。
▲ 高雄市長陳其邁致詞。
高雄市長陳其邁表示，2022臺灣文博會高雄作為主辦城市，將發起「台灣設計設計台灣」活動，去溯及1931年展現高雄城市現代化視野及產業發展的「高雄港勢展覽會」，該展會曾宣告「以臺灣的高雄，邁向世界的高雄」，這次文博會來到高雄，也將有機會以高雄的角度來放眼世界，更展現臺灣民主自由及多元聲音綻放的價值，今年文博會以「群島共振」為主題，也正是呼應這樣的潮流，讓臺灣在地多元豐富的文化觀點都能有展現的舞台。而高雄將透過「台灣設計設計台灣」系列活動，展現厚實的文創軟實力，誠摯歡迎大家8月5日看高雄如何以臺灣的高雄，邁向世界的高雄！
▲ 台灣設計研究院院長張基義致詞。
台灣設計研究院張基義院長表示，文博會已經是亞洲地區最大的文化盛事，從早期的展覽，變成主體的文化論述、商展合一，到今年用不同的視角移展至高雄，讓我們看到島嶼的力量。透過全新的體驗，民眾可搭乘輕軌體驗高雄美麗的海灣，串聯兩大展區，歡迎民眾換個視角看見城市的美麗，發現臺灣未來可能的希望。
文化策展區設置於「高雄流行音樂中心」，其中主題館規劃了「環島運動場」、「島嶼大飯店」及「寶島冰菓室」三大主題；另外還有城市串連的「嘉義館」（嘉義市）、「馬祖館」（連江縣）兩大地方館，以及「工藝館」（國立工藝研究發展中心）和「響應館」。
▲ 總策展顧問龔書章（左）與總策展人林昆穎（右）分享2022臺灣文博會主題「群島共振」。
由總策展人林昆穎所策劃的主題館分區「環島運動場」，強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」，更將共振出臺灣的壯闊文化。在環形的運動場中觀展，大家將可在外環藉由互動，重新認識日常物件，並透過即時剪輯投影技術，在內環看見體驗如何成為新的創造。2樓的「島嶼大飯店」，邀請大家在大廳欣賞各地藝術家駐地創作的直播連線，並提供需事先預約的15分鐘「客房服務」，全臺各地的表演藝術者將進行即時共演。
「寶島冰菓室」則帶大家認識寶島冰食材、探究冰品製程、聆聽冰音、欣賞冰器，並透過即時連線深入臺灣冰店現場，更可以在戶外區實地享用各式冰棒、冰飲、冰淇淋，以五感探索臺灣的食冰文化。若是逛完主題館仍意猶未盡，別忘了參與週末限定的座談專場「熱烈島嶼－環看臺灣的六種可能」，跟著講者從島嶼上的節日與慶典、探險與食材、創作者生活等6條探索軸線，共同在熱烈島嶼上來場文化壯遊。
▲ 記者會現場展示多件參展品牌與創作的特色展品，並由品牌代表與創作者於現場介紹今年亮點商品與創作。
文化策展區另一個亮點是兩大地方館「嘉義館」及「馬祖館」。「嘉義館」由東海醫院設計工作室主理人徐景亭、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃，邀請大家漫步這座由北回歸線穿過的日光之城、日治時期堪稱「東洋第一」的林業之都。當走在昔稱「大通」（今中山路）的城市軸線上時，除了探索嘉義樹木園、中央噴水圓環、嘉義車站等城市地景，也能在市民集會的中央噴水圓環上一起「在嘉自學」，體驗嘉義飽滿的藝文能量、共同述說這座既古又新的摩登小城。
在離開日光之城後，由馬祖青年邱筠、蔡沛原共同策劃的「馬祖館」，則要帶領大家走訪神秘的迷霧之鄉，一起走過從黑暗、朦朧直至明亮的甬道，看見馬祖作為戰地的過去、白霧迷離的此時此地，以及明亮的未來；酒是馬祖特產之一，這次策展人也將訴說馬祖不同酒文化的多元意涵，邀請觀眾以身體感官感受馬祖島嶼不同的時代氛圍，在抵達目的地時將特調出馬祖佳釀，飲下共釀的馬祖文化。
▲ 「嘉義館」由東海醫院設計工作室主理人徐景亭、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃。
由工藝中心及策展人許哲瑜、郭中元策劃的工藝館，則以「旅物SHOP」為題，開張一間從工藝視野出發的概念店「旅物SHOP」，探索工藝品因應人類需求而產生後，如何逐步延伸到材質選擇、技藝發展、設計演變，最終成為大眾理想生活的夥伴。「旅物SHOP」將工藝從名詞變成動詞，將職人編織時身體彎曲的動作，化為一場工藝的瑜珈，歡迎大家在這非典型的概念店中一同律動身體，感受工藝的動感。
響應館則以「浮空之島」為名，串聯當地兩大場館—MR沉浸式劇院「夢境現實」及「i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院」共同響應今年文博會，邀請大家乘著虛擬科技的翅膀，抵達夢境中的奇幻場景，藉由虛擬的移動，來場真實的感官之旅。
▲ 現場陳列的線香座是出自結合台灣在地老師父巧手技術的參展品牌「一九八二小時後商行」。
文化部表示，回顧臺灣文博會的發展脈絡，2017年以深度議題進行策展，2018年納入文化概念策展，2022年則試圖橫向連結文創產業的動能，讓大家感受文創產業的一體鏈結，也看見多元融合的共創社會。
2022臺灣文博會以都會輕軌連結城區與展區，並以「文化循環」為觀點，將以往分區展出的文創品牌及IP授權集合在國際級的高雄展覽館，讓創作者及品牌同場共振出臺灣島嶼的全新動能。民眾可以乘著輕軌從高雄流行音樂中心「文化策展區」前往高雄展覽館「品牌商展區」後，完整直擊近500家文創品牌及IP圖像創作者。
由策展人尹立操刀的品牌商展區，特別以「島中選物」為題，邀請大家帶著行李箱登陸群島，入境自己心目中的理想未來。而首次移展至高雄辦理的臺灣文博會，也受到中南部文創業者熱烈響應，今年來自中南部的業者較去年倍增，占比超過4成，為歷年之最。
▲ 現場展示參展廠商夥伴玩具有限公司透過授權合作，推出知名作家幾米創作的《月亮忘記了》扭蛋系列。
高雄市政府表示，這次高雄響應臺灣文博會所發起的「台灣設計設計台灣」活動，將推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑，並結合愛國婦人會館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、高雄港港史館等共計六處充滿歷史回憶的空間，一起以文創設計重啟；另外也推出「台灣IP．高雄原創」計畫，由高雄在地IP代表「工人漁婦」帶領六位來自高雄原創「台灣IP」貼圖明星創作者推出一系列「聊療」特別企劃，活動相當精彩，請大家務必到訪高雄！
今年再度參與文博會的「看見台灣基金會」，以關注臺灣飲食文化特色及倡導永續風土的理念，規劃「精緻文化美食論壇」之外，更在商展區高雄展覽館內推出快閃式的美食體驗活動，歡迎社會大眾踴躍前往響應。
2022臺灣文博會開放時間
- 高雄流行音樂中心：8月5日（五）至8月14日（日），上午10時至下午6時
- 高雄展覽館：8月10日（三）至8月14日（日），上午10時至下午6時（8月14日至下午5時結束，8月10日及11日僅開放專業人士換證入場）
2022臺灣文博會相關資訊
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