2022臺灣文博會「群島共振 RESONANCE ISLAND」 來場體驗至上的文化壯遊 8月5日即刻出發

亞洲最大文創盛事「2022臺灣文博會」即將在8月5日移師高雄，今年度主題「群島共振 RESONANCE ISLAND 」是一場呼喊體驗至上的島嶼宣言，邀請大家在這座熱烈島嶼上體驗交流生活，共振出臺灣的壯闊文化。2022臺灣文博會將於兩大場館舉行，高雄流行音樂中心的「文化策展區」於8月5日率先開跑，高雄展覽館的「品牌商展區」（文創品牌及IP授權）則於8月10日盛大開展；同時，也將推出全新線上洽商媒合平台，協助國內參展業者共同拓展國際市場，提升整體文創產值。

今（27）日展前記者會，文化部長李永得、高雄市長陳其邁、台灣設計研究院院長張基義、總策展顧問龔書章、總策展人林昆穎，以及各館分策展人張耿華、周育如、徐景亭、黃銘彰、邱筠、蔡沛原、郭中元、洪敏宏，與連江縣政府秘書長張龍德、嘉義市政府文化局長葉國樑、看見台灣基金會執行長陳文堂等齊聚，分享他們心目中的島嶼能量，並搶先預告2022臺灣文博會精彩亮點。