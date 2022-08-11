2022臺灣文博會品牌商展區開幕 「CET BEST AWARD」得獎名單揭曉 將島嶼創意力推向國際

亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」文化策展區5日於高雄流行音樂中心揭開序幕，今（10）日品牌商展區在高雄展覽館盛大登場，500家國內外文創品牌、IP授權業者共襄盛舉。同時，全新線上洽商媒合展示平台「CET+」，以線上同步展示文博參展商品，帶來切合時代脈動的主題企畫。此外，從468件參展品牌精選出30件優秀年度作品的「CET BEST AWARD」，也於今日公布獲獎名單及頒獎，除了鼓勵創意人才，也展現臺灣文創產業的亮眼成績。

文化部長李永得、高雄市長陳其邁、盧森堡貿易代表處處長貝檀雅、泰國商務處處長李凱莉、看見台灣基金會執行長陳文堂、台灣設計研究院長張基義、策展人尹立、參展廠商及各界貴賓出席開幕。