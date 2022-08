2022臺灣文博會品牌商展區開幕 「CET BEST AWARD」得獎名單揭曉 將島嶼創意力推向國際

今年文博會也頒發參展商品創意獎項「CET BEST AWARD」,邀請Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭、禮拜文房具創辦人楊凱雯、嘖嘖共同創辦人徐震、dosomething studio主理人王宗欣、艾朵國際營運總監洪昭華、華山1914品牌開發長劉冠吟、自由人藝術公寓總監顏寧志共7位重量級評審,經歷幾番熱烈討論後,最終選出10名代表年度文創趨勢潮流作品獲頒「CET BEST AWARD GOLDEN」,另頒發20名「CET BEST AWARD」,以及今年全新推出的5項特別獎「文創新星獎」、「前進未來獎」、「原力覺醒獎」、「話題龍捲風獎」、「創意普拉斯獎」各1名。