2022臺灣文博會品牌商展區開幕 「CET BEST AWARD」得獎名單揭曉 將島嶼創意力推向國際

亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」文化策展區5日於高雄流行音樂中心揭開序幕，今（10）日品牌商展區在高雄展覽館盛大登場，500家國內外文創品牌、IP授權業者共襄盛舉。同時，全新線上洽商媒合展示平台「CET+」，以線上同步展示文博參展商品，帶來切合時代脈動的主題企畫。此外，從468件參展品牌精選出30件優秀年度作品的「CET BEST AWARD」，也於今日公布獲獎名單及頒獎，除了鼓勵創意人才，也展現臺灣文創產業的亮眼成績。
文化部長李永得、高雄市長陳其邁、盧森堡貿易代表處處長貝檀雅、泰國商務處處長李凱莉、看見台灣基金會執行長陳文堂、台灣設計研究院長張基義、策展人尹立、參展廠商及各界貴賓出席開幕。
▲ 文化部長李永得致詞。
文化部長李永得致詞時特別再次感謝高雄市政府的全力配合、策展團隊及所有參展廠商的努力，2022臺灣文博會從8月5日開幕展現文創能量的「文化策展區」，到今日呈現文創業者無限創意的「商展區」，已創下3個重要紀錄，包括500家廠商，其中超越歷屆有高達4成8的中南部廠商參展；文化策展區開幕前三天，參觀人數即突破往年紀錄；除了實體販售、IP授權，更推出線上展售平台等。
李永得強調，「文博會是種下一顆顆的種子，日後一定能持續豐收」，相信今年的銷售成績一定可以突破去年10億大關。文化部也將繼續堅持辦理文博會最重要的任務，支持臺灣所有文創產業永續經營。
▲ 高雄市長陳其邁歡迎臺灣文博會來到高雄，激盪出熱烈的火花。
高雄市長陳其邁表示，今天高雄展覽館商展開幕，對於臺灣原創IP圖像授權、文創品牌來說，相信是場地最好、參展品牌數最多、參與民眾人數最多的一次！1931年高雄為了展現城市從漁村蛻變成現代化港口舉辦「高雄港勢展覽會」，該展會曾宣告「以臺灣的高雄，邁向世界的高雄」，展現高雄擁抱世界的決心，相信在地全球化時代越在地越國際的趨勢下，越有臺灣特色就越能彰顯臺灣文創的力量。我相信來看展，就是對臺灣文化最大鼓勵，我對臺灣這塊土地及我們所擁抱的自由民主有信心，所以部長請放心，產值一定會超過10億，歡迎今夏大家拉一卡皮箱來逛高雄，一定可以滿載而歸，相信也是對於臺灣文創業者最大的鼓勵！
陳其邁也表示，這幾天高雄人山人海，這次臺灣文博會高雄流行音樂中心展區及高雄展覽館展區，透過便捷的高雄輕軌串連，邀請大家今年暑假一定要來高雄。也提到這次文博會離開臺北是一種解放，讓大家看見臺灣多元的文化、族群與創意能量，也證明不只能從臺北看臺灣，因為臺灣各地自由多元奔放的創作，才是臺灣生命力的代表。
線下、線上雙管齊下，將臺灣蓬勃文創能量推向全球
2022臺灣文博會品牌商展區今年首度將文創品牌、IP授權兩大主題「二合一」，以空前規模集結於高雄展覽館，並由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，以「島中選物」為題，邀請大家一起拖著行李箱開啟選物之旅、入境理想未來。
▲ 主題策展區「島中選物」邀請您前來現場體驗、領取你命定的專屬行李箱。
除了品牌商展實體展區澎湃開展，同時推出線上展示平台「CET+」，提供更完善、更便利、更即時的國際洽商媒合服務。在「CET+」上有超過200家參展品牌提供品牌專屬頁面，也推出「CET BEST AWARDS」、「TALENT 100 新銳創作」、「NEXT 永續未來」、「SELECTIONS 職人精選」等8大主題企劃，以及CET全球線上發表會等影音精華，方便全球買主24小時不斷電地與參展品牌即時溝通，將臺灣蓬勃文創能量帶到世界各個角落。
此外，今年文博會也與國內原創設計商品電商平台「Pinkoi」合作推出線上專區，透過線上線下整合平台，吸引高達8,500件之文創商品參展，期盼協助我國文創業者藉由參展進一步開拓國內外市場。
▲ 品牌商展區現場照。
CET BEST AWARD 獲獎名單公開，展現島嶼創作能量
今年文博會也頒發參展商品創意獎項「CET BEST AWARD」，邀請Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭、禮拜文房具創辦人楊凱雯、嘖嘖共同創辦人徐震、dosomething studio主理人王宗欣、艾朵國際營運總監洪昭華、華山1914品牌開發長劉冠吟、自由人藝術公寓總監顏寧志共7位重量級評審，經歷幾番熱烈討論後，最終選出10名代表年度文創趨勢潮流作品獲頒「CET BEST AWARD GOLDEN」，另頒發20名「CET BEST AWARD」，以及今年全新推出的5項特別獎「文創新星獎」、「前進未來獎」、「原力覺醒獎」、「話題龍捲風獎」、「創意普拉斯獎」各1名。
▲ 文化部長李永得（左2）、文化部政務次長李靜慧（左1）、高雄市長陳其邁（右2）、高雄市副市長史哲（右1）與IP授權展區人偶合影。
今日頒獎典禮現場，主辦單位公布10名榮獲「CET BEST AWARD GOLDEN」的精彩作品，包括由漫畫家張季雅繪製，以1872年福爾摩沙烏龍茶的製茶過程為靈感、融合經典臺灣漫畫《異人茶跡》角色製作而成的「職人茶箱圖紙明信片組」；由竣赫有限公司推出，有著萌感兔子頭套造型的「可愛大王系列產品」；凱西企業社的海豹造型IP「米粒子」；夥伴玩具有限公司以幾米經典作品為基礎，延伸推出的「月亮忘記了」公仔；右手超人工作室的房屋造型衛生紙套「房子、衛生紙套」；一九八二小時候商行發行、臺灣在地老師父巧手製作而成的「1982kids X Goodzila X eaglemade 陶瓷線香座」；洋承國際有限公司邀集本土設計師操刀、臺灣工廠製造，集結鋁鍋、鐵鍋、不沾鍋優點的「WOKY恰恰鍋26CM（深煎鍋）」；點晴設計有限公司採用天然竹纖維製作，帶有獨特菱格蓋設計，方便便當盒堆疊的「re-ing天然竹纖維便當盒」；凹凸設計有限公司製作的天然礦石造型「顏石蠟筆」；以及山霧設計股份有限公司以阿里山為參考地形，設計出的全球第一臺還原臺灣山脈雲海效果的擴香裝置「山霧陶瓷香氛機」。
▲ 文化部長李永得（後排中）文化部政務次長李靜慧（後排左3）高雄市長陳其邁（後排右3）高雄市副市長史哲（後排右2）台灣設計研究院院長張基義（後排左2）與禮拜房文具創辦人楊凱雯（後排右1）與CET BEST AWARD GOLDEN得主合影。
想親自見證獲獎作品的魅力，或進一步感受更多元的島嶼創作能量，歡迎在8月10日至8月14日（8月10日及11日僅開放專業人士換證入場）前往高雄展覽館品牌商展區，或是造訪線上展示平臺「CET+」及「Pinkoi臺灣文博會線上專區」，將島嶼旺盛的創作力打包回家，詳細資訊請至官網查詢。
2022臺灣文博會開放時間
- 高雄流行音樂中心：8月5日（五）至8月14日（日），上午10時至下午6時
- 高雄展覽館：8月10日（三）至8月14日（日），上午10時至下午6時（8月14日至下午5時結束，8月10日及11日僅開放專業人士換證入場）
2022臺灣文博會相關資訊
- 2022臺灣文博會官網：creativexpo.tw
- 2022臺灣文博會CET+線上平台：https://creativexpo.tw/cetplus
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