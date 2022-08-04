2022臺灣文博會熱烈揭幕！立足港都高雄 觸發群島共振

亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」今年移師港都高雄，以「群島共振 RESONANCE ISLAND」為主題，自8月5日至8月14日掀起一連10日的文化浪潮。「文化策展區」率先於高雄流行音樂中心開跑，「品牌商展區」將在8月10日接棒在高雄展覽館上陣。文化部長李永得、高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠、連江縣秘書長張龍德、立法委員李昆澤及各界貴賓出席今（4）日開幕典禮，共同見證臺灣人如何在壯闊的文化風景中共振出這座島嶼的形狀，並邀請大家一同加入這場城市體驗型的文化創意博覽會，感受與島嶼共生共振的勃勃動能。

文化部長李永得表示，2022年的臺灣文博會真的很「熱」，除了首次移動來到很熱的高雄，也因為「移動」帶來更多熱情的能量，包含策展團隊年年突破的策展能量；500家商展廠商中，超過4成中南部廠商參展的地方產業能量；高雄市政府規劃一系列城市活動，創造極高的宣傳能量；以及嘉義市、連江縣的共同參與，實踐今年主題「群島共振」能量；看見台灣基金會以「食物」讓世界看見臺灣的能量等。相信在這些能量的注入下，2022臺灣文博會成績一定會更甚以往。

李永得也特別代表今日因坐鎮監控及指揮各單位因應中國實彈軍演，而無法親自出席的行政院長蘇貞昌，向文創產業表達最大的支持與關心。李永得指出，依據財政部財稅資料數據顯示，疫情中的2020年臺灣文創產業總產值達到9264億元，相較2019年疫前，逆勢成長1.5%，更顯示臺灣文創產業的堅強實力。期盼藉由文博會種下的種子，持續壯大文創產業的力量，文化部也會繼續作為所有文創產業的堅實後盾，一起攜手讓臺灣文創邁向「兆元產業」。