2022臺灣文博會熱烈揭幕！立足港都高雄 觸發群島共振

▲ 「2022臺灣文博會」開幕，文化部長李永得（中）、高雄市長陳其邁（左4）、嘉義市長黃敏惠（右4）等貴賓一同出席啟動儀式。
亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」今年移師港都高雄，以「群島共振 RESONANCE ISLAND」為主題，自8月5日至8月14日掀起一連10日的文化浪潮。「文化策展區」率先於高雄流行音樂中心開跑，「品牌商展區」將在8月10日接棒在高雄展覽館上陣。文化部長李永得、高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠、連江縣秘書長張龍德、立法委員李昆澤及各界貴賓出席今（4）日開幕典禮，共同見證臺灣人如何在壯闊的文化風景中共振出這座島嶼的形狀，並邀請大家一同加入這場城市體驗型的文化創意博覽會，感受與島嶼共生共振的勃勃動能。
文化部長李永得表示，2022年的臺灣文博會真的很「熱」，除了首次移動來到很熱的高雄，也因為「移動」帶來更多熱情的能量，包含策展團隊年年突破的策展能量；500家商展廠商中，超過4成中南部廠商參展的地方產業能量；高雄市政府規劃一系列城市活動，創造極高的宣傳能量；以及嘉義市、連江縣的共同參與，實踐今年主題「群島共振」能量；看見台灣基金會以「食物」讓世界看見臺灣的能量等。相信在這些能量的注入下，2022臺灣文博會成績一定會更甚以往。
李永得也特別代表今日因坐鎮監控及指揮各單位因應中國實彈軍演，而無法親自出席的行政院長蘇貞昌，向文創產業表達最大的支持與關心。李永得指出，依據財政部財稅資料數據顯示，疫情中的2020年臺灣文創產業總產值達到9264億元，相較2019年疫前，逆勢成長1.5%，更顯示臺灣文創產業的堅強實力。期盼藉由文博會種下的種子，持續壯大文創產業的力量，文化部也會繼續作為所有文創產業的堅實後盾，一起攜手讓臺灣文創邁向「兆元產業」。
▲ 文化部長李永得致詞。
高雄市長陳其邁表示，歡迎大家來到高雄，這座熱情的城市。高雄天氣熱大家想到吃冰，這次高雄便有針對臺灣的吃冰文化策劃展覽，帶大家一同檢閱「冰」如何從港出發起，也讓大家看見高雄的蛻變。感謝行政院及文化部給高雄機會，也感謝副市長史哲及市府同仁的努力。這次文博會來到高雄，證明文博會不見得只能在臺北，離開臺北來到高雄更能讓大家看見臺灣蓬勃的文創能量。我相信文創能量來自於土地及人民，市府推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑，就要帶大家走訪山海，看見在地最深層的文化創意能量。
▲ 高雄市長陳其邁致詞。
嘉義市長黃敏惠則說，如果說高雄的冰密度最高，嘉義是什麼？絕對是火雞肉飯，密度比超商還多，比起高雄，嘉義這麼小，小城市大創新，剛剛好的城市，老靈魂有新能量，我們用的是設計力，歡迎大家走入摩登的時代。黃敏惠特別提到一首策展人黃銘章寫的台語詩代表嘉義人的精神，「『毛斷』（moo-tn̄g），是阮嘉義人的精神，是透早樹木園的清明，是中央噴水隨時代變化的萬種可能，是眾神保庇的順序（sūn-sī）平靜，是嘉義火車頭的惜情（sioh-tsîng）佮歡迎，是你看顧我、我疼惜你的熱情。來，來阮上毛斷的嘉義，予阮的故鄉，用心款待你！」
▲ 嘉義市長黃敏惠 致詞。
以文化循環思維，創造多元融合的文化風景
今年臺灣文博會以高雄輕軌牽起高雄流行音樂中心、高雄展覽館兩大場館，讓大家漫遊高雄文化路徑同時，也在「文化策展區」及「商業品牌區」（文創品牌、IP 圖像授權）的展出中感受臺灣島嶼的脈動。除首度南進之外，2022臺灣文博會也注入「文化循環」思維，希望透過文創產業的一體鏈結，創造多元融合的文化風景。
陳彥斌導演領軍、金曲製作人柯智豪量身打造〈壯遊者之歌：島嶼情詩〉
呼應年度主題「群島共振 RESONANCE ISLAND」，今年開幕典禮表演由軟硬倍事藝術總監陳彥斌（Fangas Nayaw）執導，並邀請金曲製作人柯智豪量身打造「群島共振RESONANCE ISLAND」演出歌曲〈壯遊者之歌：島嶼情詩〉，在主題館「環島運動場」中帶來饒富人文情懷的音樂共振，共同吟出屬於島嶼的文化之歌。
▲ 表演藝術工作者Ponay、蘇鳳玉。
首先登場的是來自臺東成功小港部落的阿美族歌手Ponay，曾在個人YouTube頻道翻唱經典流行歌曲引發「原式旋風」的Ponay，今日與歌手蘇鳳玉共同唱出原住民文化的強勁生命力；閩南語創作歌手張雅淳，與已逝國寶級說唱藝術家楊秀卿之間，以實地演唱與影像穿插的方式，開啟跨時空的閩南民謠唸歌共演；接續由客家歌手母女檔邱舒、白夢玲（邱鳳嬌）登台，讓大家聽見客家歌曲的蘊藉情懷；最後由曾以新移民視角推出舞台劇《進口人類新城》的高雄在地劇團「老男孩劇團」，與林娣蒂、劉麗娜共同演出，見證新住民於臺灣的多元綻放。
▲ 表演藝術工作者邱舒、白夢玲。
▲ 開幕表演文化藝術工作者。
表演尾聲，所有表演者緩步走進環內，在眾人齊聲高歌中，傳達臺灣情感豐厚的人文景觀，連結多元文化中世世代代傳承的智慧，也為2022臺灣文博會揭開壯麗序幕。
文化策展區多元主題，共探島嶼文化路徑
今年文化策展區主題館共規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」三大主題，另包含「嘉義館」（嘉義市）、「馬祖館」（連江縣）兩大地方館，以及「工藝館」和串連周邊據點的「響應館」。
其中，主題館以「群島共振」為題，邀請大家在「環島運動場」遊走於運動場外環，看見日常物件的創造之旅，並在內環的共感劇場中，觀賞眾人即時共創的島嶼故事；接著走進「島嶼大飯店」，連線遠端的藝術家，分享島嶼創作心路歷程，來場心的移地旅行；再來進入「寶島冰菓室」，在這個無冰不歡的島嶼，探索冰產業，也摸索一碗「冰」背後埋藏的土地風味與文化故事。
▲ 主題館「島嶼大飯店」展區。
兩大地方館中，「嘉義館」帶領旅人漫步嘉義，從嘉義樹木園、中央噴水圓環，再到嘉義車站，連結出貫穿嘉義市時空發展的市街，更在中央噴水圓環裡一同「在嘉自學」，也共同為這座既古又新的小城，共論出摩登精神。「馬祖館」則帶領人們漫遊眾島，在濛濛的歷史之霧裡摸索馬祖記憶，也航向島嶼的過去與未來，更在抵岸時開罈，共啜馬祖特調佳釀。
另外，工藝館以「旅物SHOP」為題，開張一間從工藝視野出發的概念店，探索工藝品因應人類需求而產生後，如何逐步延伸到材質選擇、技藝發展、設計演變，最終成為人們理想生活的夥伴。
▲ 文化部長李永得（右3）、嘉義市長黃敏惠（右4）一同參觀嘉義館。
▲ 文化部長李永得（中）在台灣設計研究院院長張基義（右）陪同下參觀馬祖館。
▲ 文化部長李永得（右）在工藝中心主任張仁吉（左）導覽下參觀工藝館。
響應館「浮空之島」則有「夢境現實MR劇院」、「i-Ride Kaohsiung飛行劇院」、「Re：小花盛開的回音」三大內容，邀請大家沉浸在科技與藝術中，在虛實交錯的世界裡來場感官與記憶的漫遊。
文創品牌與IP授權二合一，來場島中選物之旅
自8月10日起於高雄展覽館登場的品牌商展區，集結近500家「文創品牌」及「IP授權」廠商參展。同時由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，以「島中選物」為題，策劃如同親臨航廈的主題策展區，透過情境空間規劃，展出本次參展亮點產品，邀請大家走進今年首度「二合一」的文創品牌展區與IP 授權展區，一起帶著行李箱開啟選物之旅、入境理想未來。
除了實體展會外，亞洲最大設計電商平台上也推出「2022臺灣文博會」商品專區，共計超過300家品牌線上同步開店、銷售超過5800件文創商品。而在今年全新推出的CET+商務平台上，可以看到近 200家品牌、超過2500件產品圖文及影音介紹。
▲ 文創品牌展區與IP 授權展區「島中選物」。
展期超過百場活動，串連城市各大據點共同響應
2022臺灣文博會8月5日起至8月14日盛大開展，其中高雄流行音樂中心展期自8月5日至8月14日；高雄展覽館緊接著在8月10日至8月14日登場（8月10、11日僅開放專業人士入場）。兩大場館於展期間同步推出文創展業趨勢論壇、講座、各式分享會等近200場活動。今年二度參與盛會的「看見台灣基金會」，除規劃「精緻文化美食論壇」，也於高雄展覽館展區內規劃展示及相關體驗活動，進一步展現臺灣飲食文化特色。
高雄市政府文化局也表示，除文化策展區及文創、IP圖像授權展區，更精彩的是可以體驗高雄城市的文化，邀請大家走出展館，參與高雄所響應規劃的「台灣設計設計台灣」文博繞境30條路線，相信大家會更喜歡高雄。高雄也感謝台灣設計研究院及諸位策展人、嘉義、連江縣大家共同參與，讓活動這麼精彩。這次的文博會相信也將帶來觀光人潮，「台灣IP．高雄原創」聊療漂漂河的人氣已經讓飯店客滿。高雄的展場將結合飲食，在地文化、高雄原創IP，將帶給大家最道地的高雄，誠摯歡迎大家8月5日來高雄。
2022臺灣文博會開放時間
- 高雄流行音樂中心：8月5日（五）至8月14日（日），上午10時至下午6時
- 高雄展覽館：8月10日（三）至8月14日（日），上午10時至下午6時（8月14日至下午5時結束，8月10日及11日僅開放專業人士換證入場）
2022臺灣文博會相關資訊
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