8/24「設計x數位」系列講座「未來創造﹘設計元宇宙烏托邦」熱烈報名中

你有元宇宙信仰嗎？什麼是元宇宙？要如何進入元宇宙世界？NFT 與加密貨幣之間的差別？創作者、收藏者（消費者）、NFT 平台各自扮演的角色為何？還有其他的角色嗎？NFT 收藏平台的設計思維與使用者經驗設計導入有無關聯？在數位經濟崛起的時代，數位智慧財產權如何運作並保護消費者權益？透過 NFT 藝術創作、新商模實踐、國內外實際案例，探討元宇宙浪潮下的設計思維與創新應用。