8/24「設計x數位」系列講座「未來創造﹘設計元宇宙烏托邦」熱烈報名中

面對疫情與後疫情時代，為協助設計產業的公司負責人、中高階主管及設計師團隊們，能快速因應趨勢進行數位轉型，本活動依國際產業發展議題與趨勢需求進行規劃安排，並透過辦理設計數位人才沙龍系列活動，如講座、工作坊、論壇等，為設計創作者導入數位專案管理、數位多元工具應用、大數據創新模式、提升設計商業策略、精準數位行銷能力，以增進跨域接單商機、並提升個人或組織的數位應用技能。
你有元宇宙信仰嗎？什麼是元宇宙？要如何進入元宇宙世界？NFT 與加密貨幣之間的差別？創作者、收藏者（消費者）、NFT 平台各自扮演的角色為何？還有其他的角色嗎？NFT 收藏平台的設計思維與使用者經驗設計導入有無關聯？在數位經濟崛起的時代，數位智慧財產權如何運作並保護消費者權益？透過 NFT 藝術創作、新商模實踐、國內外實際案例，探討元宇宙浪潮下的設計思維與創新應用。
▍akaSwap簡介
一個簡易、友善、公開、綠能的 NFT 交易平台，讓大家都可以輕鬆創作、交易、鑑賞、收藏、推廣來自全世界各種 NFT 有價資產。
▍FANSI 簡介
FANSI 音樂 NFT 平台，最大的願景是提供音樂創作者一個無極限的創作空間。FANSI 利用 NFT 新技術，區塊鏈獨一無二的特性，將音樂作品當作收藏品，翻轉傳統音樂產業模式。音樂愛好者可以透過蒐藏獨特的音樂作品，實際支持歌手創作及擁有獨家互動，展現對音樂獨特的品味。在 FANSI 上不但可以輕鬆入手 NFT，也可以隨時查看收藏及展示稀有作品，充分體現社交價值。希望創作者與支持者能一起打造音樂 Web 3.0 新社群影響力，引領產業新趨勢。
▍活動時間
日期：2022/08/24（週三）
時間：下午 13:00-16:10 （12:50 開放線上登入）
▍活動形式
線上講座 | Webex
▍活動內容
I. 串連 NFT 生態圈的平台服務設計
→ 王新仁／新媒體藝術家、akaSwap NFT 平台藝術總監
與談 1 | 智能合約
→ 王琍瑩／明日科技法律事務所主持律師（與談主持）
→ 王新仁／新媒體藝術家、akaSwap NFT 平台藝術總監
II. 萬物皆可NFT：音樂收藏體驗設計
→ 陳泰谷 / Fansi Music NFT 創辦人暨執行長
與談 2 | 國內外產業趨勢觀察
→ 王琍瑩／明日科技法律事務所主持律師（與談主持）
→ 陳泰谷／Fansi Music NFT 創辦人暨執行長
▍活動議程
12:50-13:00 （10 mins）｜開放學員線上登入
13:00-13:05 （ 5 mins）｜開場／致詞
13:05-14:05 （10 mins）｜串連 NFT 生態圈的平台服務設計
14:05-14:35 （30 mins）｜講座與談 1 : 智能合約
14:35-14:40 （ 5 mins）｜中場休息
14:40-15:40 （60 mins）｜萬物皆可NFT：音樂收藏體驗設計
15:40-16:10 （30 mins）｜講座與談 2 : 國內外產業趨勢觀察
▍ 注意事項
– 報名請填寫中文本名。
– 本活動為線上活動，無錄影，不提供影片回放，請準時參與。
– 主辦單位保有活動異動之權利。
– 報名參與者未滿30名時，活動將停辦或擇期舉辦。
– 統編開立及活動問題聯繫：iris_peng@tdri.org.tw (彭小姐)
– 本活動為工業局主辦，請協助填寫活動後回饋問卷。