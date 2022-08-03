野薑設計工作室
Ginger Design
能登廠商
↓手機板
野薑設計工作室
Ginger Design
簡介
擁有一個網站，如同為自己事業蓋一個家。野薑擅長用高品質視覺設計，打造具有信任感的網站。
我們清楚知道，每一種網站效用，背後的商業邏輯，和解決痛點。並建立一套系統化設計方法，讓客戶如同跟隨專業導遊一般，順順的跟著我們走完專案。
如果您想為自己事業，建立一塊長期資產，持續使用它，將信任累積在上面，網站是您值得考量的選擇。與野薑設計聯絡，我們樂於與您討論。
服務項目
內容型網站建置、企業品牌官網建置、一頁式官網建置、數位設計工作坊服務
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：324 桃園市平鎮區金陵路二段 287 巷 18 號 2 樓
連絡電話：0963-623517
公司網址：gingerdesign.com.tw
E-mail：contact@gingerdesign.com.tw
作品/專案
大陰百科
客戶凡妮莎為月亮杯募資發起人，原有網站「嗨小紅 myhiired」，撰文分享女性身體知識。
大陰百科 2
然而因為網站為多年前製作，加上視覺形象日漸不符合品牌需求，因此希望將網站改版更新，匯集先前在不同部落格平台、電子報、演講紀錄的內容，推廣女性身體及月經知識，深化大眾對此相關的理解，塑造嶄新的品牌形象，進而增加購買其產品月亮杯的意願。
文策院 CSR 網
文策院在成立初始時，能榮幸參與其中專案。文化發展與企業責任網，希望能讓 CSR 經費挹注到文化相關內容，網站具有 24 小時說明倡議的功能。
淨零峰會暨數位氣候行動獎
數位經濟暨產業發展協會（DTA）舉辦「淨零峰會暨數位氣候行動獎 Hack 4 Climate Action」，為活動型網站，需在記者會之前上線，提供活動介紹、議程及報名參加的管道，並於記者會後即時更新相關資訊。
淨零峰會暨數位氣候行動獎 2
由於參與的企業眾多，因此野薑野協助客戶蒐集整合贊助企業、參賽團隊、講師介紹等資料的的收集、編輯與整理。野薑負責設計 LOGO、主視覺、簡報，並提供設計標準給負責活動現場印刷輸出的良梓工作室。