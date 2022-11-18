跨域整合設計創價服務平台
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
跨域整合設計創價服務平台
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
經營團隊
張基義 / 院長
現職
經歷
著作
學歷
林鑫保 / 副院長
現職
經歷
經常受邀擔任國內外設計獎項的評審或論壇的主講者，亦擔任政府重大計畫審議或諮詢委員，推動台灣設計國際化工作20餘年，為設計城市的規劃者與重要推手。
目前負責設研院國家設計政策研擬、協助企業設計創新與培力賦能，以及國家設計品牌（DIT, Design in Taiwan）的國際推動與建立等工作，建立台灣設計的生態系。致力推廣台灣設計國際上發語權與影響力，用設計改變台灣、用設計讓世界看到台灣。
|學歷
美國辛辛那提大學設計管理碩士
大同大學工業設計學士
艾淑婷 / 副院長
現職
經歷
多年產業輔導、設計推廣經驗，自2020年升格後即展開公共與地方創新，除持續推動台灣設計展及臺灣文博會以外，開拓「學美美學計畫」導入設計思考創新校園改造模式，2020獲得日本Good Design Best 100、金奬及全場大奬，影響台灣校園對教育環境的重視。
推動公共服務創新：微改造新竹及嘉義火車站、衛生所再設計、消防設備設計規範系統、公運美學導入北花線回遊號設計、台鐡便當店品牌形象設計、設計驅動台電創新、台北捷運再設計、工業區導入前瞻美學、選舉美學、祭拜美學等。
推動地方及社會創新：執行台灣文博會計畫長達9年，帶動文創產業商策合一與文化消費，並執行台灣設計展，每年與城市合辦推動導入設計美學。此外亦發起T22產地復興計畫，自2019年始推動鶯歌、北投及花蓮等地域及產業活化，同時亦為設計導入防災教育的社會設計行動發起人。
劉世南 / 研發長
現職
經歷
專長
長期致力於協助法人研究機構（如工研院、資策會、金屬中心、生技中心等）提升創新前瞻技術研發策略及組織設計與評估，並且創立橘色科技，在國際產學推動人本科技發展；並參與國家部會（例如經濟部、文化部、教育部及科技部）專案計畫之審查與規劃。
近年與衛福部推動智能健康城市設計，並參與國家社會創新的推動。在國際合作上，長期與德國、美國、新加坡和香港學術合作，針對高齡社會與科技設計進行跨國及跨領域的合作。並推動成大與香港中文大學成立正向社會科學研究中心，推動科技、社會和幸福的整合研究。2022年加入設研院，職在推動全院以及國內外設計研究的發展。
學歷