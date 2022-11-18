TDRI經營團隊

跨域整合設計創價服務平台

以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用

以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用

「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。

TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。

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跨域整合設計創價服務平台

以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用

「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。

TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。

經營團隊

張基義 / 院長

現職
台灣設計研究院院長
世界設計組織WDO理事

經歷
國立交通大學總務長
國立交通大學建築研究所所長
國立交通大學建築研究所教授
學學文化創意基金會副董事長
台東縣副縣長兼文化處處長
台東設計中心執行長
A+@ Architecture Studio主持人

著作
《當代建築觀念美學》、《歐洲魅力新建築》、《看見北美當代建築》

學歷
哈佛大學設計學院設計碩士
俄亥俄州立大學建築碩士

 

林鑫保 / 副院長

現職
台灣設計研究院副院長
台灣設計聯盟副理事長

經歷
台灣創意設計中心副執行長
2022台北城市博覽會總策展人
2016台北世界設計之都國際計畫總規劃與主持人
2011台北世界設計大會及大展國際計畫總主持人
大同大學工業設計系傑出校友

經常受邀擔任國內外設計獎項的評審或論壇的主講者，亦擔任政府重大計畫審議或諮詢委員，推動台灣設計國際化工作20餘年，為設計城市的規劃者與重要推手。

目前負責設研院國家設計政策研擬、協助企業設計創新與培力賦能，以及國家設計品牌（DIT, Design in Taiwan）的國際推動與建立等工作，建立台灣設計的生態系。致力推廣台灣設計國際上發語權與影響力，用設計改變台灣、用設計讓世界看到台灣。

學歷
美國辛辛那提大學設計管理碩士
大同大學工業設計學士

艾淑婷 / 副院長

現職
台灣設計研究院副院長

經歷
台灣創意設計中心副執行長
台灣設計聯盟理事

多年產業輔導、設計推廣經驗，自2020年升格後即展開公共與地方創新，除持續推動台灣設計展及臺灣文博會以外，開拓「學美美學計畫」導入設計思考創新校園改造模式，2020獲得日本Good Design Best 100、金奬及全場大奬，影響台灣校園對教育環境的重視。

推動公共服務創新：微改造新竹及嘉義火車站、衛生所再設計、消防設備設計規範系統、公運美學導入北花線回遊號設計、台鐡便當店品牌形象設計、設計驅動台電創新、台北捷運再設計、工業區導入前瞻美學、選舉美學、祭拜美學等。

推動地方及社會創新：執行台灣文博會計畫長達9年，帶動文創產業商策合一與文化消費，並執行台灣設計展，每年與城市合辦推動導入設計美學。此外亦發起T22產地復興計畫，自2019年始推動鶯歌、北投及花蓮等地域及產業活化，同時亦為設計導入防災教育的社會設計行動發起人。

 

 

 

 

 

 

劉世南 / 研發長

現職
台灣設計研究院 研發長
國立成功大學 創意產業設計研究所 教授

經歷
國立成功大學創意產業設計研究所教授兼所長
香港中文大學與成功大學正向社會科學聯合研究中心（創立）主任
《科技管理學刊》主編（創新創業領域）
工業技術研究院顧問（分別於生醫所、IEK、院長室、航太中心、人力資源處）
金屬工業研究中心創新前瞻委員會顧問
資策會顧問（MIC 創意產業研究院、管理處）
國立成功大學三創中心執行長

專長
研究領域主要為設計思考與創新管理、文化與創意、跨域合作與創新組織設計。研究發展以創新為主題系列性以多層研究取向，分別包括團體、機構、國家以及歷史展開，發表百餘篇論文與五本專書。

長期致力於協助法人研究機構（如工研院、資策會、金屬中心、生技中心等）提升創新前瞻技術研發策略及組織設計與評估，並且創立橘色科技，在國際產學推動人本科技發展；並參與國家部會（例如經濟部、文化部、教育部及科技部）專案計畫之審查與規劃。

近年與衛福部推動智能健康城市設計，並參與國家社會創新的推動。在國際合作上，長期與德國、美國、新加坡和香港學術合作，針對高齡社會與科技設計進行跨國及跨領域的合作。並推動成大與香港中文大學成立正向社會科學研究中心，推動科技、社會和幸福的整合研究。2022年加入設研院，職在推動全院以及國內外設計研究的發展。

學歷
國立台灣大學心理學研究所 博士
密西根大學社會科學研究院 訪問學人

 

張基義 / 院長

現職
台灣設計研究院院長
世界設計組織WDO理事

經歷
國立交通大學總務長
國立交通大學建築研究所所長
國立交通大學建築研究所教授
學學文化創意基金會副董事長
台東縣副縣長兼文化處處長
台東設計中心執行長
A+@ Architecture Studio主持人

著作
《當代建築觀念美學》、《歐洲魅力新建築》、《看見北美當代建築》

學歷
哈佛大學設計學院設計碩士
俄亥俄州立大學建築碩士

林鑫保 / 副院長

現職
台灣設計研究院副院長
台灣設計聯盟副理事長

經歷
台灣創意設計中心副執行長
2022台北城市博覽會總策展人
2016台北世界設計之都國際計畫總規劃與主持人
2011台北世界設計大會及大展國際計畫總主持人
大同大學工業設計系傑出校友

經常受邀擔任國內外設計獎項的評審或論壇的主講者，亦擔任政府重大計畫審議或諮詢委員，推動台灣設計國際化工作20餘年，為設計城市的規劃者與重要推手。

目前負責設研院國家設計政策研擬、協助企業設計創新與培力賦能，以及國家設計品牌（DIT, Design in Taiwan）的國際推動與建立等工作，建立台灣設計的生態系。致力推廣台灣設計國際上發語權與影響力，用設計改變台灣、用設計讓世界看到台灣。

學歷
美國辛辛那提大學設計管理碩士
大同大學工業設計學士

艾淑婷 / 副院長

現職
台灣設計研究院副院長

經歷
台灣創意設計中心副執行長
台灣設計聯盟理事

多年產業輔導、設計推廣經驗，自2020年升格後即展開公共與地方創新，除持續推動台灣設計展及臺灣文博會以外，開拓「學美美學計畫」導入設計思考創新校園改造模式，2020獲得日本Good Design Best 100、金奬及全場大奬，影響台灣校園對教育環境的重視。

推動公共服務創新：微改造新竹及嘉義火車站、衛生所再設計、消防設備設計規範系統、公運美學導入北花線回遊號設計、台鐡便當店品牌形象設計、設計驅動台電創新、台北捷運再設計、工業區導入前瞻美學、選舉美學、祭拜美學等。

推動地方及社會創新：執行台灣文博會計畫長達9年，帶動文創產業商策合一與文化消費，並執行台灣設計展，每年與城市合辦推動導入設計美學。此外亦發起T22產地復興計畫，自2019年始推動鶯歌、北投及花蓮等地域及產業活化，同時亦為設計導入防災教育的社會設計行動發起人。

劉世南 / 研發長

現職
台灣設計研究院 研發長
國立成功大學 創意產業設計研究所 教授

經歷
國立成功大學創意產業設計研究所教授兼所長
香港中文大學與成功大學正向社會科學聯合研究中心（創立）主任
《科技管理學刊》主編（創新創業領域）
工業技術研究院顧問（分別於生醫所、IEK、院長室、航太中心、人力資源處）
金屬工業研究中心創新前瞻委員會顧問
資策會顧問（MIC 創意產業研究院、管理處）
國立成功大學三創中心執行長

專長
研究領域主要為設計思考與創新管理、文化與創意、跨域合作與創新組織設計。研究發展以創新為主題系列性以多層研究取向，分別包括團體、機構、國家以及歷史展開，發表百餘篇論文與五本專書。

長期致力於協助法人研究機構（如工研院、資策會、金屬中心、生技中心等）提升創新前瞻技術研發策略及組織設計與評估，並且創立橘色科技，在國際產學推動人本科技發展；並參與國家部會（例如經濟部、文化部、教育部及科技部）專案計畫之審查與規劃。

近年與衛福部推動智能健康城市設計，並參與國家社會創新的推動。在國際合作上，長期與德國、美國、新加坡和香港學術合作，針對高齡社會與科技設計進行跨國及跨領域的合作。並推動成大與香港中文大學成立正向社會科學研究中心，推動科技、社會和幸福的整合研究。2022年加入設研院，職在推動全院以及國內外設計研究的發展。

學歷
國立台灣大學心理學研究所 博士
密西根大學社會科學研究院 訪問學人

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