設計改變台灣，設研院擴大徵才！

「台灣設計研究院TDRI」成立於2020年，升格轉型自「台灣創意設計中心TDC」，是台灣唯一以設計為核心價值，促進產業、公共服務及社會創新為目標的國家級研究智庫與跨領域整合平台。成立第一年即榮獲第四屆「總統創新獎」團體組獎項殊榮，各項專案更陸續囊括日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）金獎﹑德國iF設計大獎之金獎肯定；TDRI在推動設計驅動創新的努力備受肯定。

我們相信設計是帶動台灣整體發展的關鍵策略，自成立以來，TDRI 不斷致力於連結產、官、學界及不同領域，推動跨域合作共創，帶來更多創新突破與改變的可能。在設計推廣，我們透過辦理各式各樣的展覽、活動場域及獎項等平台，讓設計的價值能被更多人理解與認同；在產業輔導，我們與不同產業及地方共尋設計導入的機會，帶動產業創新與升級轉型；在研究發展，我們探析台灣設計產業現況與未來趨勢，為政策制定及發展策略奠定方針；在社會及公共服務，我們走進「深水區」（最艱難的地方）與公部門共創，從前期研究開始，與不同團隊攜手合作，為公共福祉努力，讓改變確實發生。

TDRI 將不斷挑戰更深、更廣的跨領域合作，用設計力點亮台灣的每一個角落。我們正在尋找能夠一起創造改變的夥伴，具備相關工作經驗尤佳，但如果你對於設計創新充滿熱忱，能力符合一定條件，也歡迎剛畢業的你來挑戰！