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設計改變台灣，設研院擴大徵才！

2022-10-11
設計改變台灣，設研院擴大徵才！

「台灣設計研究院TDRI」成立於2020年，升格轉型自「台灣創意設計中心TDC」，是台灣唯一以設計為核心價值，促進產業、公共服務及社會創新為目標的國家級研究智庫與跨領域整合平台。成立第一年即榮獲第四屆「總統創新獎」團體組獎項殊榮，各項專案更陸續囊括日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）金獎﹑德國iF設計大獎之金獎肯定；TDRI在推動設計驅動創新的努力備受肯定。

我們相信設計是帶動台灣整體發展的關鍵策略，自成立以來，TDRI 不斷致力於連結產、官、學界及不同領域，推動跨域合作共創，帶來更多創新突破與改變的可能。在設計推廣，我們透過辦理各式各樣的展覽、活動場域及獎項等平台，讓設計的價值能被更多人理解與認同；在產業輔導，我們與不同產業及地方共尋設計導入的機會，帶動產業創新與升級轉型；在研究發展，我們探析台灣設計產業現況與未來趨勢，為政策制定及發展策略奠定方針；在社會及公共服務，我們走進「深水區」（最艱難的地方）與公部門共創，從前期研究開始，與不同團隊攜手合作，為公共福祉努力，讓改變確實發生。

TDRI 將不斷挑戰更深、更廣的跨領域合作，用設計力點亮台灣的每一個角落。我們正在尋找能夠一起創造改變的夥伴，具備相關工作經驗尤佳，但如果你對於設計創新充滿熱忱，能力符合一定條件，也歡迎剛畢業的你來挑戰！

我們相信你會喜歡 TDRI 的幾個理由：

  1. 多元的工作歷練機會

在 TDRI，有非常多元的工作面向，包括產業輔導、國際推廣、展覽活動、研發創新、公共服務、場域營運等，可以讓各式各樣的人才一展所長。TDRI 有很多發揮的空間，只要你願意挑戰，不怕沒有歷練的機會！

  1. 做有價值有意義的事

「設計改變台灣」是 TDRI 最重要的信念，也是所有工作的核心。如果你也希望讓這塊土地更好，想為改變做出貢獻，我們有許多創新有趣的專案（當然大多也都很有挑戰性，難度一定有），等著你來參與。更棒的是，你還會有許多機會，與台灣最頂尖的設計師／團隊、不同領域的巨人甚或國際設計組織合作，與他們一起創造改變！

  1. 重視同仁的自我成長

我們相信人才是 TDRI 最重要的資產。作為一個學習型組織，TDRI 定期舉辦內部培力課程與交流活動，並提供相關資源，鼓勵同仁在工作中持續學習、共同成長。當然，各項專案每年舉辦許多講座、課程或工作坊活動，豐富的資源也都非常歡迎你的（來）參（運）與（用）！

  1. 彈性創新的工作環境

TDRI 不只要推動創新，自己也不斷追求創新，一直都有新鮮有趣的事情發生，像是持續進化的辦公空間、各種趣味的交流活動、院長親自導覽的建築走讀員工旅遊（真心不騙）等，希望給你更舒適、創意又有活力的工作環境。

  1. 還有很多等你來感受！

更重要的是，我們期待你在TDRI，找的不只是一份工作，而是人生的更多可能。

在設計改變台灣的路上，我們誠摯歡迎你一起同行。

TDRI官方網站｜https://www.tdri.org.tw/
TDRI互動式簡介｜https://www.tdri.org.tw/about
YouTube、Facebook、Instagram｜搜尋「台灣設計研究院」
Podcast｜設計台灣
場域 1 樓 Live Tour｜https://bit.ly/3yqwY3Z
場域 2 樓 Live Tour｜https://bit.ly/3a1gki3

優質福利

正式與約聘人員福利及升遷近乎相同，TDRI重視、珍惜人才，每年均視員額狀況，辦理約聘轉任正式人員徵選作業。

◆ 實施彈性上下班（部分職務不適用）：上班時段為8:00~10:00，下班時段為17:00~19:00，中午休息時間為12:00~13:15。

◆ 優於勞基法的休假制度，專案約聘人員依據勞基法規定。

◆ 薪獎制度：三節禮金（春節、端午、中秋）、年終獎金、績效獎金。

◆ 保險制度：勞工保險、全民健康保險，勞工退休金提撥以及員工團體保險。

◆ 員工健康檢查：每年1次（需當年度試用期滿且在職6個月以上）。

◆ 教育訓練及帶案學習：內外部教育訓練、設計研究、設計輔導及公共服務案等帶案學習。

◆ 其他相關福利：生日禮券、結婚禮金、生育禮金、不定期喜慶賀禮、住院慰問金、急難救助金、喪葬奠儀、不定期員工旅遊、員工個人旅遊津貼、不定期員工聚餐、年終餐會活動等。台灣設計館展覽、不只是圖書館圖書借閱、設計點優惠及參與台灣設計研究院內舉辦各項研討工作營

專業人才需求  10/11更新

台灣設計研究院實踐您的夢想

  • 直接聘僱職缺：

1. 資深研究員（產業分析及策略規劃）
https://www.104.com.tw/job/7oh2k?jobsource=company_job

2. 資深研究員（前瞻議題及趨勢研究）
https://www.104.com.tw/job/7oh3o?jobsource=company_job

3. 研究員（服務設計研究）
https://www.104.com.tw/job/7oh41?jobsource=company_job

4. 研究員（企業創新模式研究）
https://www.104.com.tw/job/7oh47?jobsource=company_job

5. 研究員（數位/AI應用研究）
https://www.104.com.tw/job/7oh5j?jobsource=company_job

6. 管理師（科專計畫專案管理）
https://www.104.com.tw/job/7oh60?jobsource=company_job

7. 副管理師（公共工程）
https://www.104.com.tw/job/7i7pe?jobsource=company_job

  • 派遣職缺：

1. 台灣設計研究院-特約副管理師（專案管理-公共工程）
https://www.518.com.tw/job-GVBZzg.html

２. 台灣設計研究院-研發群-特約副研究員（技術智權管理師）
https://www.518.com.tw/job-GjBWM5.html

3. 台灣設計研究院-展覽-特約副管理師（專案管理）
https://www.518.com.tw/job-NAvqnk.html

4. 台灣設計研究院-地方創新組-特約副管理師（專案管理）
https://www.518.com.tw/job-G82Ezl.html

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02-27458199  *213林小姐  *218侯小姐

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