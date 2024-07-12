TDRI與GK設計再度聯手推出「公共指標設計驗證工作坊」，吸引百名設計師參與學習專業驗證方法！

顏色考量的重點及設定：例如考量公共場域中國際通用的功能性色彩，例如綠色逃生、紅色禁止等功能意義；另外，也須考量色盲色弱下色彩的呈現是否依舊有良好的差異性等。



文字的選擇：在字體選擇上除了表現地區特色或品牌識別外，應確保字體具有好的清晰度且與整體環境和諧。同時可留意該字體是否有不同字重與窄體變化，以確保資訊在有限空間內能清楚地傳達。



圖標的呈現：圖標的設定與場域的公共性有關，國際通用的圖標語彙、亦或是表現品牌(或地域)特色圖標，兩者之間的平衡也是公共指標的關鍵重點。



版面邏輯：搭配資訊層級定義版面編排的邏輯，並實踐在整個指標系統之中，以達資訊提供的連貫性。



指標觀看高度、距離的設定：留意不同使用者的觀看距離、高度，以及指標與環境的關係，讓指標能被舒適閱讀。



提升指標設計的包容性：在指標設計的過程中，應適度地邀請多元使用者身份來共同討論、驗證，一起探討指標發展的可行性。

