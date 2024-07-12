TDRI與GK設計再度聯手推出「公共指標設計驗證工作坊」，吸引百名設計師參與學習專業驗證方法！

▲ 公共指標設計驗證工作坊參與人員合影。
由台灣設計研究院（TDRI）與日本GK設計（GK Sekkei）共同推出的「公共指標設計驗證工作坊」於今（7月12日）在設研院創意劇場舉行，吸引了近100名設計師參與，包含視覺、空間、景觀等不同設計領域；除了設計師外，也有負責主辦公共指標的公務機關人員參與，如大型交通場站機關、衛生所等。艾淑婷副院長表示，公共指標普遍在日常公共場域中，如何提升公共服務品質是設研院一直致力的方向，這些年TDRI透過規劃不同專業know how的活動，希望能夠引領台灣設計產業對公共服務的重視，更重要的是強化專業內涵，為台灣的環境盡一份力量。
▲ 設研院艾淑婷副院長於工作坊分享推動公共服務發展經驗。
延續2021年TDRI與GK共同推出廣受各界好評的「公共指標觀念系列課程」，本次工作坊延續公共指標的觀念，聚焦於指標「設計驗證的方法」，進一步探討驗證的重要性。本次工作坊由GK設計副社長加藤完治（Kanji Kato）親自來台擔任講師，結合其豐富的實務經驗，透過講座和實際操作的方式，幫助學員掌握驗證的方法與要領，養成專業環境指標能力。
▲ 日本GK設計加藤完治副社長分享公共指標的重要觀念。
公共指標的觀念串起驗證的重要性
在前期和TDRI企劃工作坊的方向時，特別以指標設計之前要體認到的重要觀念破題，帶出公共指標扮演的角色，以及指標引起什麼樣的作用，啟發學員建立起「我們是共同面對課題、共同尋找解決方案的夥伴」的態度。
為什麼公共場所需要指標？加藤老師分享其國際經驗，提出指標背後的作用：
- 指標提供了尋路的功能，提供目的地和路線的引導。
- 讓移動的過程順暢，創造可以順利流動的環境。
- 人群管理，藉由指標控制人群並提高公共場所的安全性和舒適度。
▲ 加藤完治副社長指出公共場所需要指標的關鍵因素。
建立公共指標進階的觀念後，回到本次工作坊「設計驗證」的重點，加藤講述影響指標良好運作的關鍵要素，除了影響使用者辨認的因子，如尺寸、顏色、圖、文、設置位置外，特別提及維護管理的概念也應放進設計規劃的考量中，作為指標持續性的運作。
- 顏色考量的重點及設定：例如考量公共場域中國際通用的功能性色彩，例如綠色逃生、紅色禁止等功能意義；另外，也須考量色盲色弱下色彩的呈現是否依舊有良好的差異性等。
- 文字的選擇：在字體選擇上除了表現地區特色或品牌識別外，應確保字體具有好的清晰度且與整體環境和諧。同時可留意該字體是否有不同字重與窄體變化，以確保資訊在有限空間內能清楚地傳達。
- 圖標的呈現：圖標的設定與場域的公共性有關，國際通用的圖標語彙、亦或是表現品牌(或地域)特色圖標，兩者之間的平衡也是公共指標的關鍵重點。
- 版面邏輯：搭配資訊層級定義版面編排的邏輯，並實踐在整個指標系統之中，以達資訊提供的連貫性。
- 指標觀看高度、距離的設定：留意不同使用者的觀看距離、高度，以及指標與環境的關係，讓指標能被舒適閱讀。
- 提升指標設計的包容性：在指標設計的過程中，應適度地邀請多元使用者身份來共同討論、驗證，一起探討指標發展的可行性。
- 維護管理：在維護管理上應確保各單位有明確的角色分工並落實定期檢查，針對須汰換的指標進行修護與更新。同時透過建立指標維護總表，詳細記錄、管理指標的狀態，以利長期有效的運行。
▲ 加藤副社長分享視認性的觀念、以及如何提升視認性使指標更清楚。
在工作坊的過程中，一方面教授專業知識，另一方面以實際案例帶領設計師親自操作、驗證設計效果。此次工作坊特別以「圖標的色彩與對比」以及「視弱情境下的閱讀」來讓學員實際體驗。值得一提的是，加藤老師特別攜帶GK設計在檢討相關公共指標時會應用的工具(視覺障礙模擬眼鏡)，加藤提到，以使用者為中心提供服務是非常重要的，除了與關係人緊密討論外，也可以透過多樣的工具測試，幫助模擬、親身體驗不同使用者的視角，作為設計調整的依據、尋求最合適的解方。
▲ 現場學員模擬以不同視覺障礙狀態下閱讀觀光手冊。
加藤先生表示，「年初受到TDRI的工作坊邀請以及對內容方向的設定，感受到TDRI對台灣公共服務不遺餘力；今天非常開心看到大家的投入與參與，我相當感動。也非常期待看到設計師與公部門將今天的收穫實際應用到未來台灣的各項公共環境，為社會大眾帶來更好的公共服務體驗。」
▲ 加藤先生引用設計師DieterRams的話，指出公共指標也應是適量且有效。
台灣設計研究院期待透過觀念跟知識的累積，不斷推動台灣公共設計的進步，提升大眾公共空間的服務體驗。未來，TDRI也將持續推動各種公共服務的交流學習平台，為台灣設計界注入新動能。