公共指標設計驗證工作坊開放報名！

公共指標在日常當中扮演不可或缺的角色，清晰、易懂的指標能指引我們更有效率前往目的地。那麼，好的環境指標應該具備什麼條件？而指標驗證要考量什麼重點、如何具體的執行？

2021年TDRI與日本GK設計（GK Sekkei）共同企劃推出「公共指標觀念系列課程」，分享公共指標的設計觀念。今年，再次與GK設計合作推出「公共指標驗證工作坊」，將手把手指導、實際操作「設計驗證」，從重要觀念到實際案例的深度剖析，透過講座和實際演練，具體掌握驗證的方法與要領。TDRI期能透過系列培力課程，逐步養成環境指標能力並提升台灣公共環境品質。