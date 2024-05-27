公共指標設計驗證工作坊開放報名！

公共指標在日常當中扮演不可或缺的角色，清晰、易懂的指標能指引我們更有效率前往目的地。那麼，好的環境指標應該具備什麼條件？而指標驗證要考量什麼重點、如何具體的執行？
2021年TDRI與日本GK設計（GK Sekkei）共同企劃推出「公共指標觀念系列課程」，分享公共指標的設計觀念。今年，再次與GK設計合作推出「公共指標驗證工作坊」，將手把手指導、實際操作「設計驗證」，從重要觀念到實際案例的深度剖析，透過講座和實際演練，具體掌握驗證的方法與要領。TDRI期能透過系列培力課程，逐步養成環境指標能力並提升台灣公共環境品質。
▌在這堂課程可以學到什麼
- 公共指標及驗證的重要觀念
- 擁有判斷指標視認性的能力
- 了解實務細節驗證的方法：
- 顏色考量的重點及設定
- 圖、文系統的設定（例如：字體、圖標、地圖等）
- 指標觀看高度、距離的設定
- 不同載體指標需要考慮的重點（例如輸出、電子載體等）
- 透過實際操作演練熟悉驗證方法
※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋等權利。
▌適合參與本工作坊的對象
＊本堂課為公共指標的進階課程，下列對象尤佳：
- 正在執行公共服務案型指標規劃之設計師
- 有環境指標相關執行經驗的設計師
- 本身擔任平面設計師但對環境指標感興趣者
- 本身擔任空間設計師但對環境指標感興趣者
- 擔任公部門公共服務相關的主管或承辦，對公共指標議題感興趣者
▌課程時間
7/12（五）13:30-17:30（13:00 開始報到）
13:00 – 13:30（30分）報到
13:30 – 15:00（90分）PART 1 指標重要觀念
15:00 – 15:15（15分）中場休息
15:15 – 16:15（60分）PART 2 指標驗證的方法
16:15 – 17:15（60分）實際案例操作
17:15 – 17:30（15分）總結
▌課程地點
台灣設計研究院–創意劇場（台北市信義區光復南路133號2F）
▌企劃團隊
加藤 完治 Kanji Kato
GK Design Group｜GK Sekkei Inc. 副社長
GK設計集團為目前日本最大的設計公司，事業範圍包含個人消費用品、交通載具、街道家具擴大到公共識別指標系統規劃。執行2024年宇都宮LRT整合設計、2020年東京BRT整合設計、2017年桃園機場第三航廈指標設計、2005年日本國際博覽會(愛知萬博)指標・街道家具設計、2022年〜東京大學先端科學技術研究中心 包容性設計實驗室專案研究員。近年亦擔任台灣設計研究院公共指標顧問。
▌報名方式
本工作坊限額100名，額滿為止。
歡迎公司、個人報名。公司報名以不超過2名為原則，並以總監或資深設計師為優先。
即日起至2024年5月30日（四）中午12:00前，請於下列表單回覆報名：
▌本案聯絡人
台灣設計研究院
林慕恩 專案經理 02-2745-8199 #366 muen_lin@tdri.org.tw
范乃文 專案經理 02-2745-8199 #369 irene_fan@tdri.org.tw