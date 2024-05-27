2024金點新秀設計獎公布得獎名單！見證台灣設計力新篇章

2024「金點新秀設計獎頒獎典禮」今（26）日於南港展覽館2館隆重舉辦，揭曉年度得獎名單！金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行，是設計學子展現才華實力的絕佳舞台。今年共頒發61件「金點新秀設計獎」、3件「金點新秀循環設計特別獎」、3件「金點新秀包裝設計特別獎」、58件「金點新秀贊助特別獎」，及最受矚目的大獎「金點新秀年度最佳設計獎」９件，得獎學生可獲獎金10萬元及獎狀一紙，勉勵同學的辛勞與優秀成果。

經濟部何晉滄政務次長出席致詞時提到，金點新秀設計獎代表當代傑出的設計師對未來生活的想像，這幾年來，生活中不論是伴手禮、服裝、傢俱等，都可以看到臺灣的設計軟實力，希望設計未來不是孤芳自賞，也要持續加值產業，讓臺灣的流行設計蔚為「臺灣風」，用設計讓世界看到臺灣。今年許多作品都有呼應國際潮流，結合AI與循環經濟的理念創作，非常值得鼓勵，期待參與金點新秀設計獎的同學再接再厲，讓台灣設計成為各行各業提升價值的能量。