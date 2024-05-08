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一定要收藏的神隊友！4 支「設計師專屬數位AI工具」新一代設計展首度公開

2024-05-08
一定要收藏的神隊友！4 支「設計師專屬數位AI工具」新一代設計展首度公開

「2024第43屆新一代設計展」將於5月24日至5月27日於臺北南港展覽館2館盛大展出。「新一代設計展」自1981年起舉辦，每年全臺都有百餘個設計科系參與、近 4 千件作品展出，是全世界以學生為主最大型之設計展覽，也是臺灣歷史最悠久也最具規模的新銳設計聯展。今年這場設計的年度盛事，不僅匯聚來自國內外設計院校的創意作品，台灣設計研究院（下稱設研院）執行經濟部技術司「設計科技研發暨產研共創計畫」也首度參展，於現場設置了「未來設計 All Around AI」展區，邀請同學與現場民眾體驗 4 支首度公開的「設計師專屬數位AI工具」，感受新世代設計師神隊友，共同協作加速了設計過程，從消費者研究、市場分析到策略擬定，以科技提升設計效率和品質，開啟未來設計產業工作樣貌的全新想像。

由經濟部產業技術司委辦、台灣設計研究院執行的「設計科技研發暨產研共創計畫」，主要目的為融合智慧化產品服務之研發，協助業者探索新技術的新應用情境、並找到創新解決方案。本次新開發的「設計師專屬AI工具」包含：「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」、「AI創新情境生成工具」以及「AI設計策略生成工具」等 4 項工具，為設計產業開創 AI 數位應用未來藍圖。設研院表示，過往設計師創作或發想設計提案時，常常面臨不知道從哪蒐集市場資訊、或無法進行深度消費者洞察的困擾，透過這些數位科技及 AI 工具，讓設計團隊能從初期的消費者研究到設計決策，都有龐大的數據庫與 AI 輔助工作流程。

百萬消費數據產品資料庫 設計師的市場洞察放大鏡

產品數據分析工具」（Product Data Explorer）是幫助設計師在產品開發前期洞察市場與消費者需求的數據工具。設計師可以查找產品情境、色彩、材質、效能等資訊，快速掌握超過80類產品的外觀、功能等設計趨勢。即使不會寫程式，設計師也能依照設計任務，直觀地檢索超過30萬筆資料，及超過一般數據產品3倍以上的設計資訊。

▲ 產品數據工具（Product Data Explorer）豐富的圖表幫助開發人員了解市場趨勢。

使用者研究數位工具」（User Data Explorer）是具備百萬真人評論的人物誌工具，幫助設計師了解消費者需求。設計師只需要選擇產品與品牌，即可瀏覽使用者輪廓、行為、場景、偏好等數據。直覺的介面能夠讓設計師快速整合、分享研究洞察成果，幫助設計研究團隊與業主有效地進行溝通，並進一步促進跨領域的合作與創新。

▲ 使用者研究數位工具（User Data Explorer）提供消費者數據以及評論，幫助設計團隊製作人物誌。

AI 神隊友助攻 大幅提高設計師創意生產力

設研院指出，企業進行產品開發的過程，可能歷經將近數十個月的醞釀。為了讓產品上市後獲得消費者青睞，「AI創新情境生成工具」提供設計師創新靈感，幫助設計師從更多元的視角探索產品的未來情境。設計師可以上傳過去案例作為  AI 人工智慧的背景知識，搭配 AI 文生文、文生圖技術，快速有效發揮創意，掌握未來使用者需求。

另外，「AI設計策略生成工具」以設計思考方法及使用者需求為核心打造，讓設計師可以透過輸入關鍵字，生成大環境分析（PESTEL）、競品分析、虛擬使用者輪廓、顧客旅程地圖等參考資料，加速設計師的思考脈絡，創造設計師與  AI 共創的體驗，輔助設計計畫開展。

▲ 透過 AI 工具產生情境圖，幫助設計師進行產品研發過程所需研究。

「未來設計」小精靈 點亮設計工作未來式

本次的「未來設計」展覽現場透過 4項數位工具展示以及互動體驗，參觀者將能一窺 AI 如何改變設計產業的樣貌，並思考這些變革如何影響對於未來工作的期待和想像。主視覺設計概念是將設計師的靈感與想法，描繪為正在四周飄散的光電和符號、並前往最終出口，以 4 項數位工具幻化出靈感小精靈，表現出分析、溝通、融合、共創等特性，傳達每一種工具都在設計過程中扮演著關鍵角色，利用 AI 和數位工具捕捉和轉化靈感，協助設計師將抽象想法轉化為切實可行的創新設計。

▲ 「未來設計」主視覺，4個象徵靈感的小精靈，點亮民眾對於設計師未來工作樣貌的想像。

為了讓新一代設計師們了解數位工具如何提高工作效率，台灣設計研究院也將在5月27日上午10:30 在 2024 新一代設計展 『 』引號沙龍區舉辦《跟______分手吧！有AI就夠了》講座。現場由工具開發團隊親自示範 Demo 並分享開發經驗，演繹如何運用數位工具為設計工作帶來全新可能。

立即報名《跟_______分手吧！有 AI 就夠了》數位工具講座：https://www.accupass.com/event/2404151053551887018207

此外，為幫助即將邁入職場的設計新鮮人加速接軌產業，台灣設計研究院將在新一代設計展送出畢業好禮，展覽期間註冊成為設計數位工具的新會員，就可以獲得1個月進階功能試用期。透過這些設計師專屬的AI工具，幫助同學們提早為未來職涯旅程作好準備，歡迎同學到南港展覽館 2 館 1 樓 S-03攤位親自體驗，領取畢業好禮。

更多創新工具與專家觀點：Design R&D Lab

產品數據分析工具

使用者研究數位工具

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