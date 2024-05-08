一定要收藏的神隊友！4 支「設計師專屬數位AI工具」新一代設計展首度公開

「2024第43屆新一代設計展」將於5月24日至5月27日於臺北南港展覽館2館盛大展出。「新一代設計展」自1981年起舉辦，每年全臺都有百餘個設計科系參與、近 4 千件作品展出，是全世界以學生為主最大型之設計展覽，也是臺灣歷史最悠久也最具規模的新銳設計聯展。今年這場設計的年度盛事，不僅匯聚來自國內外設計院校的創意作品，台灣設計研究院（下稱設研院）執行經濟部技術司「設計科技研發暨產研共創計畫」也首度參展，於現場設置了「未來設計 All Around AI」展區，邀請同學與現場民眾體驗 4 支首度公開的「設計師專屬數位AI工具」，感受新世代設計師神隊友，共同協作加速了設計過程，從消費者研究、市場分析到策略擬定，以科技提升設計效率和品質，開啟未來設計產業工作樣貌的全新想像。

由經濟部產業技術司委辦、台灣設計研究院執行的「設計科技研發暨產研共創計畫」，主要目的為融合智慧化產品服務之研發，協助業者探索新技術的新應用情境、並找到創新解決方案。本次新開發的「設計師專屬AI工具」包含：「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」、「AI創新情境生成工具」以及「AI設計策略生成工具」等 4 項工具，為設計產業開創 AI 數位應用未來藍圖。設研院表示，過往設計師創作或發想設計提案時，常常面臨不知道從哪蒐集市場資訊、或無法進行深度消費者洞察的困擾，透過這些數位科技及 AI 工具，讓設計團隊能從初期的消費者研究到設計決策，都有龐大的數據庫與 AI 輔助工作流程。