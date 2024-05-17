2024新一代設計展即將登場！5月24日南港展覽館2館盛大開展

近年新一代設計展持續推動展覽創新，本屆首度採議題性主題，以「超越永續」（Beyond Sustainability）的概念，鼓勵設計新銳從聯合國永續發展目標（SDGs）出發，將永續理念靈活實踐於整體環境及社會面臨的各種挑戰。策展團隊曾雅欣及林中一建築師，也提出「借物計畫」回應及詮釋主題，他們「借用」製材廠的原木料、磚廠剛出爐的磚塊、鐵工廠的金屬管等，一般常見用來建造房子、製作家具的原料或半成品，將其組合成各式展架、展板、家具等物件，並創造出多樣應用方式；待四天展覽結束，這些材料完成「階段性任務」，即會再度回到施工營造現場或製造業加工循環等原有生產路徑。策展團隊表示，若資源在被消耗的同時，都能擁有更豐富且「超越」現有加工可能性的生命歷程，等同在材料自身「履歷表」上多了一項工作經驗，並有助減少一次性的消耗，亦為實踐永續的一種方式。

今年展覽亦採全區策展，在1、4樓展場中，「借物計畫」策展概念區，說明現場各式材料從何而來與其接下來的旅程，並設計趣味互動裝置，邀請大家分享自己最奇特的借物經驗；「借看一下」展出本次國際學校參展作品，能一窺來自美國、泰國、馬來西亞、芬蘭、日本、墨西哥及香港等7地學生的精彩創意；「腦袋借一下」將台灣設計研究院開發的「永續創設計創新牌卡工具盒」內容，創意轉化成一座座互動遊戲裝置，邀請觀眾體驗與想像永續行動解方，並如同遊戲中「NPC」角色般散佈在展場各處，歡迎遇見的觀眾互動，即時補充知識力；引號沙龍區則是在4樓展場中央特意圍塑出的空間，以引號開放填空的意象，象徵對話交流的場域，展期間除了為設計新鮮人辦理各式講座，也開放給參展校系在此發表作品或舉辦活動。

1樓主題展區聚焦企業與學生共創心血，分為四大面向，包括：第一區「新一代設計產學合作」展出第十屆（2023-2024）計畫成果，本屆打破往年單一企業命題與指導模式，以「學習生活」、「健康生活」、「移動生活」、「體驗生活」等四大未來生活情境，邀請三陽工業、必應創造等10家台灣知名企業單位，針對議題展開跨領域合作，並與自全國大專院校近700件報名作品中精挑出的24組學生團隊，共創永續生活方案。第二區「產學研合作」為恆隆行及旗下restyle2050永續循環經濟平台，邀請設計院校師生重新設計回收家電零件，探索延長材料生命週期的可能性。第三區「區域產學合作」，為台南的華美光學科技與在地設計學生合作，共同為眼鏡產品循環尋找解方。第四區「台日（國際）產學合作」，與成田機場、日立製作所、華碩電腦、家樂福文教基金會等6家國際企業，以及日本千葉工業大學、成功大學等8校跨國串連，從非籠飼雞蛋到建築材料與環境共生，探索應用設計方法解決永續發展議題。