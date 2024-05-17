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2024新一代設計展即將登場！5月24日南港展覽館2館盛大開展

2024-05-17
2024新一代設計展即將登場！5月24日南港展覽館2館盛大開展

備受矚目的新銳設計展會「2024第43屆新一代設計展」，將於5月24日至27日在台北南港展覽館2館隆重登場！今年展覽以「超越永續」為主題，由新銳建築團隊嶼人設計工作室策展，以「借物計畫」概念打造別開生面的觀展體驗，集結全台55校、116系參與展出，並邀請美國哈佛大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭奧圖大學、日本芝浦工業大學及桑澤研究所、馬來西亞雙威大學等12所國際知名設計院校及單位跨海參展，將是能一次飽覽國內外新秀創意作品的難得盛會，歡迎企業及設計愛好者蒞臨看展，為台灣青年設計力加油打氣！

「新一代設計展」每年展出全台百餘個設計校系創意作品，橫跨產品與工藝、視覺傳達、數位多媒體、空間與建築、服裝與時尚、跨領域整合設計等多元領域，為全球最具規模的新銳設計聯展之一；展覽同時結合「新一代設計產學合作」計畫，鼓勵產業與設計學子攜手共創，並透過官方獎項「金點新秀設計獎」發掘優秀設計人才，為台灣設計產學交流的重要平台。

▲ 年度主視覺由 ddd.pizza 設計工作室負責人及藝術指導張溥輝操刀

▲ 2024新一代設計展主視覺應用之一：識別證

近年新一代設計展持續推動展覽創新，本屆首度採議題性主題，以「超越永續」（Beyond Sustainability）的概念，鼓勵設計新銳從聯合國永續發展目標（SDGs）出發，將永續理念靈活實踐於整體環境及社會面臨的各種挑戰。策展團隊曾雅欣及林中一建築師，也提出「借物計畫」回應及詮釋主題，他們「借用」製材廠的原木料、磚廠剛出爐的磚塊、鐵工廠的金屬管等，一般常見用來建造房子、製作家具的原料或半成品，將其組合成各式展架、展板、家具等物件，並創造出多樣應用方式；待四天展覽結束，這些材料完成「階段性任務」，即會再度回到施工營造現場或製造業加工循環等原有生產路徑。策展團隊表示，若資源在被消耗的同時，都能擁有更豐富且「超越」現有加工可能性的生命歷程，等同在材料自身「履歷表」上多了一項工作經驗，並有助減少一次性的消耗，亦為實踐永續的一種方式。

今年展覽亦採全區策展，在1、4樓展場中，「借物計畫」策展概念區，說明現場各式材料從何而來與其接下來的旅程，並設計趣味互動裝置，邀請大家分享自己最奇特的借物經驗；「借看一下」展出本次國際學校參展作品，能一窺來自美國、泰國、馬來西亞、芬蘭、日本、墨西哥及香港等7地學生的精彩創意；「腦袋借一下」將台灣設計研究院開發的「永續創設計創新牌卡工具盒」內容，創意轉化成一座座互動遊戲裝置，邀請觀眾體驗與想像永續行動解方，並如同遊戲中「NPC」角色般散佈在展場各處，歡迎遇見的觀眾互動，即時補充知識力；引號沙龍區則是在4樓展場中央特意圍塑出的空間，以引號開放填空的意象，象徵對話交流的場域，展期間除了為設計新鮮人辦理各式講座，也開放給參展校系在此發表作品或舉辦活動。

1樓主題展區聚焦企業與學生共創心血，分為四大面向，包括：第一區「新一代設計產學合作」展出第十屆（2023-2024）計畫成果，本屆打破往年單一企業命題與指導模式，以「學習生活」、「健康生活」、「移動生活」、「體驗生活」等四大未來生活情境，邀請三陽工業、必應創造等10家台灣知名企業單位，針對議題展開跨領域合作，並與自全國大專院校近700件報名作品中精挑出的24組學生團隊，共創永續生活方案。第二區「產學研合作」為恆隆行及旗下restyle2050永續循環經濟平台，邀請設計院校師生重新設計回收家電零件，探索延長材料生命週期的可能性。第三區「區域產學合作」，為台南的華美光學科技與在地設計學生合作，共同為眼鏡產品循環尋找解方。第四區「台日（國際）產學合作」，與成田機場、日立製作所、華碩電腦、家樂福文教基金會等6家國際企業，以及日本千葉工業大學、成功大學等8校跨國串連，從非籠飼雞蛋到建築材料與環境共生，探索應用設計方法解決永續發展議題。

▲ 第十屆新一代設計產學合作金獎（健康生活）：日日匯聲

▲ 第十屆新一代設計產學合作金獎（健康生活）：永續互動票務系統

▲ 第十屆新一代設計產學合作金獎（移動生活）：焰駭行者

▲ 第十屆新一代設計產學合作金獎（學習生活）：無限行動｜再生紙植栽藝術工作坊

此外，在經濟部技術司的補助支持下，台灣設計研究院將於現場設置「未來設計 All Around AI」展區，邀請參展師生及觀眾體驗 4 支首度公開的「設計師專屬數位AI工具」，從消費者研究、市場分析到策略擬定，感受協助提升工作效率和品質的新世代設計師神隊友，開啟未來設計產業工作樣貌的全新想像。

▲ 本次「未來設計」區，將展示 4 項數位工具並提供互動體驗，參觀者將能一窺 AI 如何改變設計產業的樣貌，並思考這些變革如何影響未來工作期待與想像。

▲ 使用者研究數位工具（User Data Explorer）提供消費者數據以及評論，幫助設計團隊製作人物誌。

▲ 產品數據工具（Product Data Explorer）豐富的圖表幫助開發人員了解市場趨勢。

「2024第43屆新一代設計展」將於5月24日（五）至5月27日（一）在台北南港展覽館2館盛大展出，線上、線下同步開展，為參展校系提供更多曝光機會。官方獎項競賽「2024 金點新秀設計獎」則將於 5 月 24 日於展覽現場舉辦決審，26 日下午頒獎典禮正式揭曉年度得獎名單。誠摯歡迎企業及民眾至線上或實體展，欣賞台灣年輕世代的多元創意！

2024 新一代設計展「超越永續」展覽資訊

■  展覽期間｜05.24（五）– 05.27（一）
■  開放時間｜10:00 – 17:00（週末延長至18:00）
■  展出地點｜台北南港展覽館2館 1F、4F

■  指導單位｜經濟部、教育部
■  主辦單位｜經濟部產業發展署
■  協辦單位｜經濟部國際貿易署、中華民國對外貿易發展協會
■  執行單位｜台灣設計研究院 TDRI

售票資訊

■  票價資訊｜預售票（04.22 – 05.23）：每張新台幣200元；展期票（05.24 – 05.27）：優待票（學生/軍警/團體/設籍於南港區與內湖區之民眾）每張新台幣180元，全票每張新台幣250元
■  購票通路｜7-11全台門市ibon機台或售票系統網站（ticket.ibon.com.tw）、展館1樓與4樓售票口，或持悠遊卡、一卡通或icash刷卡入場

新一代設計展官方平台

■  官方網站：yodex.com.tw
■  Facebook：facebook.com/yodex.Design
■  Instagram：instagram.com/yodex_TDRI

 

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