6/19 CMF產業應用設計實務 x永續趨勢發展 即日起開放報名

在產品開發過程中CMF（色彩、材質與表面處理工藝）在產品設計中是相當重要的環節，其可有效提升產品美感、品質與使用者感受，不論使用者是2C或 2B，CMF也傳遞產品本身或品牌的使用識別與獨特性。近年來國際永續目標成為當務之急，身為產品開發者，我們該如何兼顧永續發展及與設計價值、CMF該如何表現以因應趨勢？本場活動將邀請產業達人與大家分享設計過程、CMF在不同內容之應用方案，並透過展示擴大CMF產業與設計之分享。
一、活動資訊
活動｜CMF產業應用設計實務與永續趨勢發展
日期｜2024.06.19（三）13:30-16:30（13:00開放入場）
地點｜松山文創園區 創意劇場（台北市信義區光復南路133號2F）
報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/6RGAy
報名費用｜免費
活動內容｜
【演講1：ASUS色彩管理和CMF色彩趨勢應用】
邀請華碩設計中心第一線的CMF設計師與UX設計師，分享華碩Trend to Creation 趨勢到創作的設計過程，介紹CMF 導入工作、創作及遊戲產品的策略，說明色票管理軟體工具體驗規劃、色彩趨勢功能視覺介面設計、與PANTONE合作的ProArtCreator Hub。
【演講2：CMF x 永續設計思考】（暫）
CMF如何因應永續課題，創造環保高能產品，如何選用易循環材料或永續染料、或低碳的製程工藝，以使產品在製造與使用過程中對環境與人類健康負面影響降到最低。
【設計業者PechaKucha x 產業設計案例】
本次活動特別邀請到在跨產業產品設計經驗豐富且獲經濟部產業發展署「設計服務機構服務能量登錄」之優良設計業者「Cre8 Design、浩漢產品設計、信美創研、霍士曼、頤品集成」創辦人與大家分享產品設計及CMF應用實績。
【CMF與工業、產品設計展區】
CMF應用實作相關軟硬體與優秀設計業者之產品。Pantone Connect 數位色票現場解說、螢幕校正流程相關電腦軟體與色度儀設備現場操作。
二、活動議程
三、注意事項
1. 報名請填寫中文本名。
2. 主辦單位保有活動異動之權利。
3. 洽詢活動相關事宜，請聯繫：sky_chung@tdri.org.tw（鍾小姐）
4. 本活動為經濟部產業發展署主辦，敬請協助填寫活動後回饋問卷
四、辦理單位
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院、興才文教基金會、X-Rite Pantone
協力單位｜Adobe分銷商 | 展碁國際、華碩設計中心（ASUS Design Center）