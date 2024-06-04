KEER 2024 感性工程與情感研究國際研討會 6月15日截稿倒數！敬邀踴躍投稿報名參加

2024 年國際感性工程與情感研究會議是一個全球性的平臺，讓感性研究及相關領域的研究人員和實踐者們聚在一起。這個會議致力於創造一個包容的環境，鼓勵跨學科的合作並接受文化多樣性。KEER 是一個重要且國際知名的會議，由國際感性工程與情感研究支持，每兩年舉辦一次。我們誠摯期待您的參與！

研討會內容

在當今快速發展的數位時代，將使用者體驗設計和永續發展目標（SDGs）結合已變得勢在必行。本次會議的主題探討了使用者體驗原則與感性方法的交集，促進有助於實現SDGs的永續解決方案。

情感在塑造使用者體驗方面扮演了重要角色。透過運用感性方法，設計師可以創造出與使用者深深共鳴的互動，促進持續的參與和對永續實踐的支持。在使用者體驗設計中整合情感智商，需要在整個設計過程中體察使用者的情感、需求和動機。通過理解使用者與產品或服務互動時的情感背景，設計師可以量身訂做體驗，引發期望的情感反應，推動永續性。在設計過程中融入SDGs，使設計師能夠直接為這些重要目標做出貢獻，從而推動向更永續未來的實際進展。

在這次會議中，我們將聚焦於感性設計、永續設計與創新產業之間的關係。透過分享案例研究、行業趨勢和最佳實踐，我們將探索如何將感性設計價值和永續設計原則整合到各種創新產業中。因此，本次會議將探討評估設計介入的環境、社會和經濟影響的創新方法，使從業者能夠優化結果並推動持續改進。

感性設計、永續設計和創新產業是當今設計領域中高度前瞻性和具影響力的概念。這些概念不僅涉及產品和服務的設計，也關乎我們對社會和環境責任的認知和實踐。因此，我們誠摯邀請您參加本次會議，探索這些概念的交集與互動。無論您是設計師、產品經理、企業家或學者，這次會議都將為您提供一個與同行交流、學習和啟發的寶貴機會。加入我們，一同探討感性設計、永續設計和創新產業的連結，並探索這些元素如何匯聚，創造對使用者和地球都有利的永續解決方案。讓我們共同設計一個更美好的未來。

感謝您的關注和支持。我們期待您的投稿和參與，共同探索感性設計、永續設計和創新產業的未來之路。

說明：

投稿：

1) 長篇論文

2) 短篇論文

3) 特別議程論文

論文提交截止日期延長：

長篇論文/短篇論文：2024年6月15日

接受通知：2024年7月20日

最終定稿提交：2024年8月20日

註冊報名：

註冊開放：2024年4月25日

早鳥註冊：2024年7月30日