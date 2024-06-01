TDRI前進菲律賓！台菲設計師攜手探索循環材料新思維

為促進臺灣與菲律賓設計產業之交流，及為國內設計產業開拓市場與商機，今年六月，由台灣設計研究院領軍，並帶領兩位來自台灣優秀設計師赴菲律賓進行交流活動，讓設計搭橋，連結循環新思維，於6月3日(一)及6月6日(四)以「永續設計」議題為核心，分別於馬尼拉、宿霧兩地合作辦理講座及媒合活動，特別邀請來自台灣的設計師NAKNAK設計總監曾彥文、好說設計創辦人歐世勛、菲律賓永續時尚品牌REPAMANA創辦人Darius Juson 及共同創辦人Alessandra Michaela Gutierrez、再生塑料廠商Sentinel Upcycling Technologies負責人Jonathan Co，欲在講座中以他們自身出發，帶來精彩的跨域經驗分享，展開全球永續議題的對談，激盪出更多循環材料的創新與應用。
台灣講者曾彥文，擅長發掘現代日常中的簡約實用美感。藉由人們與環境互動的觀察及源於材料和生產技術的啟發，呈現獨特細膩的作品；2015年創立生活用品品牌NAKNAK，擔任設計總監職務。本次講座將介紹如何將澎湖的在地海廢再製成公共家具，以及台電變電箱金屬外殼改造設計的經典案例。他的分享將突顯如何通過設計創新，將海洋廢棄物重新注入當地日常生活環境，從而促進環境保護和發展。
▲ NAKNAK 作品：台灣電力公司 – 退役變電箱再製計畫（Photo Credit：台電文創）
台灣講者歐世勛，2016年旅居美國西雅圖期間，與聯合創辦人林家葳成立好說設計（Duolog Design LLC），專為新創公司執行產品與品牌之規劃與設計，客戶遍及美國、加拿大、中國與台灣。2020年返台後專注於循環設計，並於2021年創立循環生活品牌「Hibāng」，以回收廢棄漁網製成的第一項產品「友漁循環眼鏡」，獲得2022金點設計獎年度最佳設計獎殊榮。這次他將以「How we do Circular design」為題，以幽靈漁網的環境議題為例，探討如何將廢棄漁網轉化為可用的材料，並將其應用於眼鏡設計中。這種創新性的設計不僅減少了90%的碳排放，還建立了可行的循環再生模式。
▲ 好說設計作品：全循環的「Hibāng 友漁循環眼鏡」（Photo Creidit: Hibāng)
本次馬尼拉場次特別邀請菲律賓時尚永續品牌REPAMANA兩位創辦人親臨現場分享他們的品牌理念。REPAMANA 是一家循環型社會企業，透過將廢棄旅館床單重新加工後並轉化為時尚成衣，賦予紡織品全新生命。作為提倡社會循環的一份子，他們不僅培訓和雇用了被剝奪自由的人，更給予他們新的技能和合理的薪酬。
▲ REPAMANA品牌製作流程說明 （Photo Credit：REPAMANA）
同時設研院也將於講座中推廣4 款設計師專屬數位AI工具：產品數據分析工具（Product Data Explorer）、使用者研究數位工具（User Data Explorer）、AI創新情境生成工具、AI設計策略生成工具，期望能透過AI技術為設計師提供全方位支援，以科技提升設計效率和品質，開啟未來設計產業工作樣貌的全新想像。
▲專為設計師打造的 4 支數位工具首度公開，讓AI與創意並行（Photo Credit：TDRI）
【活動資訊】
Joint Design Talk
Co-Designing Sustainability
With the Taiwan Design Research Institute
- 日期：6/3（一）
- 時間：13:30-17:30 (GMT+8) 13:00 開放報到
- 主辦單位：台灣設計研究院
- 線上報名：https://forms.gle/1KEdZg5UUihqe12R8
- 講師：曾彥文、歐世勛、REPAMANA、Jonathan Co
Circular Design Talk: Unveiling Taiwan’s Design Revolution
- 日期：6/6（四）
- 時間：14:00-17:00 (GMT+8) 13:40 開放報到
- 主辦單位：台灣設計研究院
- 線上報名：https://forms.gle/HXd5LJZQjfZq96PcA
- 講師：曾彥文、歐世勛