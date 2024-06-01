TDRI前進菲律賓！台菲設計師攜手探索循環材料新思維

為促進臺灣與菲律賓設計產業之交流，及為國內設計產業開拓市場與商機，今年六月，由台灣設計研究院領軍，並帶領兩位來自台灣優秀設計師赴菲律賓進行交流活動，讓設計搭橋，連結循環新思維，於6月3日(一)及6月6日(四)以「永續設計」議題為核心，分別於馬尼拉、宿霧兩地合作辦理講座及媒合活動，特別邀請來自台灣的設計師NAKNAK設計總監曾彥文、好說設計創辦人歐世勛、菲律賓永續時尚品牌REPAMANA創辦人Darius Juson 及共同創辦人Alessandra Michaela Gutierrez、再生塑料廠商Sentinel Upcycling Technologies負責人Jonathan Co，欲在講座中以他們自身出發，帶來精彩的跨域經驗分享，展開全球永續議題的對談，激盪出更多循環材料的創新與應用。

台灣講者曾彥文，擅長發掘現代日常中的簡約實用美感。藉由人們與環境互動的觀察及源於材料和生產技術的啟發，呈現獨特細膩的作品；2015年創立生活用品品牌NAKNAK，擔任設計總監職務。本次講座將介紹如何將澎湖的在地海廢再製成公共家具，以及台電變電箱金屬外殼改造設計的經典案例。他的分享將突顯如何通過設計創新，將海洋廢棄物重新注入當地日常生活環境，從而促進環境保護和發展。