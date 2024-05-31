6/12日本循環設計發展現況與趨勢 即日起開放報名

本場對談透過專業媒體的洞察及企業實踐案例，探索日本如何積極推動循環經濟與循環設計，並藉由產官學民跨領域的對話與合作，構築循環大聯盟的願景。
一、活動資訊
活動｜台日交流～構築循環大聯盟。日本循環設計發展現況與趨勢
日期｜2024.06.12（三）14:00-16:30（13:30開放入場）
地點｜松山文創園區。不只是圖書館（台北市信義區光復南路133號）
報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/6RGAy
報名費用｜免費
二、活動內容
【演講1：日本循環經濟x循環設計的現況與未來】
邀請Harch株式會社的加藤佑社長，透過專業媒體觀點與豐富企業諮詢經驗，深入日本循環經濟現狀與未來展望，探討各規模企業與地方政府的成功循環設計案例，並探索台日在循環經濟及設計領域合作的潛力，開啟跨國對話與合作的新機會。
【演講2：跨域推動循環經濟構築循環大聯盟的日本願景】
在日本AMITA集團領軍下，許多企業組成 Japan Circular Economy Partnership (J-CEP) 共同推動資源循環與社區福祉。本場活動特別邀請AMITA株式會社的宮原伸朗董事，分享實踐循環經濟如何透過跨領域、跨行業、跨部門合作共同努力，藉由跨領域合作的具體案例，分享兩年來的成果、挑戰與未來規劃。
三、活動議程
四、注意事項
1. 報名請填寫中文本名。
2. 主辦單位保有活動異動之權利。
3. 洽詢活動相關事宜，請聯繫：lupeiyu@tdri.org.tw（呂小姐）
4. 本活動為經濟部產業發展署主辦，敬請協助填寫活動後回饋問卷
四、辦理單位
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院