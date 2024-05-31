6/12日本循環設計發展現況與趨勢 即日起開放報名

二、活動內容

【演講1：日本循環經濟x循環設計的現況與未來】

邀請Harch株式會社的加藤佑社長，透過專業媒體觀點與豐富企業諮詢經驗，深入日本循環經濟現狀與未來展望，探討各規模企業與地方政府的成功循環設計案例，並探索台日在循環經濟及設計領域合作的潛力，開啟跨國對話與合作的新機會。

【演講2：跨域推動循環經濟構築循環大聯盟的日本願景】

在日本AMITA集團領軍下，許多企業組成 Japan Circular Economy Partnership (J-CEP) 共同推動資源循環與社區福祉。本場活動特別邀請AMITA株式會社的宮原伸朗董事，分享實踐循環經濟如何透過跨領域、跨行業、跨部門合作共同努力，藉由跨領域合作的具體案例，分享兩年來的成果、挑戰與未來規劃。



