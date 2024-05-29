商圈美學系列課程場次三及場次四 開放報名中！

▌課程簡介
經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。
為提升受輔導商圈之店家及商圈組織對於美學認知提升，規劃將從商圈品牌、組織經營、空間美學等角度切入不同課程，帶領受輔導店家共創商圈轉型新未來。邀請本年度輔導商圈及對此課程有興趣的商圈組織與商店經營者，一同來參與！
▌活動資訊
場次三、國際講座-商圈革新計畫（開放報名中）
活動時間：6月18日（二）10:00-12:00 （9:30 開放入場）
活動地點：台灣設計研究院Ｓlab（高雄市鹽埕區真愛路一號6樓）
活動費用：免費
活動講師：Ground Level / 田中元子 代表董事＆Method inc. / 山田遊 負責人
＊本場次活動同步線上直播（逐步口譯）。
場次四、陳列吸睛術-營造氛圍感消費空間 （開放報名中）
活動時間：6月18日（二）13:30-16:00 （13:00 開放入場）
活動地點：台灣設計研究院Ｓlab（高雄市鹽埕區真愛路一號6樓）
活動費用：免費
活動講師：棲仙陳設選物所 / 林書言 主理人
* 歡迎有興趣的店家及商圈組織可同時報名場次三與場次四。
* 名額有限額滿為止，報名截止至6/9（日）17:00止。
[ 掃碼報名 ]
▌活動議程
後續還有更多課程，歡迎關注：
場次五、人性化設計-創新的消費體驗
時間：7/5（五）14:00-16:00
地點：待確認
場次六、經營管理-商圈永續經營法
時間：9/6（五）14:00- 16:00
地點：高賓閣（彰化縣彰化市陳稜路228號）
※ 每場次活動將於活動日前一個月開放報名，並公佈實際課程時間及地點。
※ 本活動辦法若有未盡之處，主辦單位保留變更本活動內容細節之權利。
▌聯繫窗口
財團法人台灣設計研究院 產業創新組
賴小姐 tel： 02-27458199 #671 email: kelly_lai@tdri.org.tw