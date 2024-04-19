商圈美學設計加值計畫系列課程 限時報名中！

▌活動資訊

場次一、品牌建立-找尋品牌獨特價值 （開放報名中）

活動時間：5月10日(五) 10:00-12:30 （9:30 開放入場）

活動地點：台南可庫創意空間（台南市中西區民生路一段100號）

活動費用：免費

活動講師：做夥品牌事業有限公司 / 詹馬克 創辦人

場次二、實戰工作坊-與消費者建立溝通橋樑 （開放報名中）

活動時間：5月10日(五) 13:30-17:00 （13:00 開放入場）

活動地點：台南可庫創意空間（台南市中西區民生路一段100號）

活動費用：免費

活動講師：做夥品牌事業有限公司 / 詹馬克 創辦人

* 歡迎有興趣的店家及商圈組織可同時報名場次一與場次二。

* 名額有限額滿為止，報名截止至5/5 (日) 17:00止。