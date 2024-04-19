商圈美學設計加值計畫系列課程 限時報名中！

▌課程簡介
經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。
為提升受輔導商圈之店家及商圈組織對於美學認知提升，規劃將從商圈品牌、組織經營、空間美學等角度切入不同課程，帶領受輔導店家共創商圈轉型新未來。邀請本年度輔導商圈及對此課程有興趣的商圈組織與商店經營者，一同來參與！
▌活動資訊
場次一、品牌建立-找尋品牌獨特價值 （開放報名中）
活動時間：5月10日(五) 10:00-12:30 （9:30 開放入場）
活動地點：台南可庫創意空間（台南市中西區民生路一段100號）
活動費用：免費
活動講師：做夥品牌事業有限公司 / 詹馬克 創辦人
場次二、實戰工作坊-與消費者建立溝通橋樑 （開放報名中）
活動時間：5月10日(五) 13:30-17:00 （13:00 開放入場）
活動地點：台南可庫創意空間（台南市中西區民生路一段100號）
活動費用：免費
活動講師：做夥品牌事業有限公司 / 詹馬克 創辦人
* 歡迎有興趣的店家及商圈組織可同時報名場次一與場次二。
* 名額有限額滿為止，報名截止至5/5 (日) 17:00止。
[ 掃碼報名 ]
▌活動議程
後續還有更多課程，歡迎關注：
場次三、陳列吸睛術-營造氛圍感消費空間
時間：6月14日(五) 13:00-16:00
地點：台灣設計研究院Ｓlab (高雄市鹽埕真愛路一號6樓）
場次四、人性化設計-創新的消費體驗
時間：7/5(五) 14:00-16:00
地點：待確認
場次五、經營管理-商圈永續經營法
時間：9/6(五) 14:00- 16:00
地點：高賓閣（彰化縣彰化市陳稜路228號）
※ 每場次活動將於活動日前一個月開放報名，並公佈實際課程時間及地點。
※ 本活動辦法若有未盡之處，主辦單位保留變更本活動內容細節之權利。