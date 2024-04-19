113年「商圈美學設計加值計畫」設計提案徵選中

設研院成立邁入第四年，致力於推動公共服務創新升級，這次公共圖標改造計畫。歷時一年多密集的調查研究、設計規劃及驗證，推出一套符合法規、與國際接軌且中性的公共圖標系統，提出近300個圖標開源檔案、1本公共圖標使用說明書供各界參考、應用，作為台灣公共圖標的基礎示範。