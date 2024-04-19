113年「商圈美學設計加值計畫」設計提案徵選中

為促進商圈經濟成長與永續發展，本計畫藉由設計創新導入，提升商圈整體形象與優化未來發展策略，攜手中央地方、商圈組織、專家顧問、設計團隊共創，從人、場、服務實質改變台灣商圈，打造符合美感且兼具永續發展之人本消費環境。
本計畫首年遴選4商圈標的進行品牌識別、街道色彩規劃、空間改造等提案，並依輔導規模分為示範型商圈550萬元（設計含施工）、潛力型商圈350萬元（設計含施工），詳情請見連結徵資料，歡迎大家踴躍提案！
■ 申請資格
政府合法許可設立之公司、行號(含工作室)、建築師事務所
■ 申請期限
示範型商圈 即日起至 4月26日（五） 17:00止
潛力型商圈 即日起至 5月 6日（一） 17:00止
■ 聯繫窗口
彰化 小西商圈 張先生 (02)2745-8199＃656、Eddie_chang@tdri.org.tw
台南 孔廟商圈 何小姐 (02)2745-8199＃650、yichen_ho@tdri.org.tw
台南 國華友愛商圈 吳小姐 (02)2745-8199＃670、sandy_wu@tdri.org.tw
高雄 哈瑪星商圈 黃小姐 (02)2745-8199＃665、lucy_huang@tdri.org.tw