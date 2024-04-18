2024金點新秀設計獎公布入圍名單！設計新生代展現豐沛創造力 608件佳作五月新一代設計展現場角逐大獎

台灣指標性新銳設計展會新一代設計展，官方獎項「金點新秀設計獎」今（4/18）日公布入圍名單！今年度競賽共收到全台55校116系、共4,974件作品報名參賽，其中608件佳作搶進決審，將角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。2024金點新秀設計獎將於5月24日在新一代設計展現場舉行決審，並於5月26日在台北南港展覽館2館盛大舉辦頒獎典禮，正式揭曉得獎名單！
金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，台灣設計研究院、台灣優良設計協會執行，每年從新一代設計展數千件參展作品中，發掘優秀的青年設計師及創意之作，是設計學子展現才華實力的絕佳舞台。今年經初審評選，「金點新秀設計獎」9大參賽類別、包裝設計特別獎，以及與永續循環經濟發展協進會合作辦理的循環設計特別獎，共選出266件作品入圍決審；「金點新秀贊助特別獎」最終選出342件作品獲入圍資格。凡通過初審之作品，皆可獲得「金點新秀入圍獎」肯定，並於新一代現場決審進一步角逐年度大獎。
今年各類別入圍作品類型豐富精彩，展現台灣設計新生代的創意能量。如產品設計類的「植茶製所」，將剩水與茶渣回收再利用的功能，整合至泡茶儀式流程，讓剩水供給於水培植栽，同時結合烘乾系統處理茶渣並轉化成香氛，以新型態模式突破一般茶桌機能與印象。傳達設計類的「瞬間讀懂世界名著」，以趣味手法戲仿時下流行短影音簡化各國名著的現象，呼籲人們反思閱讀和思考的價值。數位影像設計類的「拔草」動畫短片，講述貪玩的小男孩意外發現拔起的草，會幻化成各種物品而展開追逐，最後才發覺過去熟悉的一切已物是人非，藉以呼籲珍惜時間與親情的動人故事。數位互動設計類的「曾經的觀眾席-互動式漫畫反霸凌網站」，除了以創新漫畫形式彙整反霸凌資訊，也讓使用者化身為霸凌事件的旁觀者，體驗透過選擇改變事件的走向，思考如何反霸凌的議題。空間設計類的「鄰情調味所-場域永續與社區重組」，以廚餘／剩食回收與再製流程為核心，設計出擁有複合機能的社區生活交流場域提案。
▲ 產品設計類入圍作品：「植茶製所」（大同大學工業設計學系）
▲ 傳達設計類入圍作品：「瞬間讀懂世界名著」（國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系）
▲ 數位影像設計類入圍作品：「拔草」（國立雲林科技大學數位媒體設計系）
▲ 數位互動設計類入圍作品：「曾經的觀眾席-互動式漫畫反霸凌網站」（國立臺北科技大學互動設計系）
▲ 空間設計類入圍作品：「鄰情調味所-場域永續與社區重組」（台南應用科技大學室內設計系）
工藝設計類入圍作品「器合」，從父親的汽修廠擷取靈感，以多種零件元素，為喜愛喝茶的父親打造出一套有溫度的創意茶具。時尚設計類的「四維空間」，嘗試以二維版型建立三維物體，推導四維空間中服裝跟人體產生的關係，創作出富想像力的服裝設計。社會設計類的「CRAYUM」，將蔬果格外品轉換型態製成天然蠟筆，結合色彩認知圖卡設計，期望透過新用途的開發，讓大眾更認識不符市場規格但品質無虞的農產品，呼籲減少食材浪費的議題。產學合作設計類的「GoGo停看聽 交通安全探索文具組」，結合卡牌互動和遊戲體驗，讓孩子在日常文具使用中，也能培養交通安全意識，進而提升日常生活能力。入圍循環設計特別獎的「循環使用安全氣囊包裹」，從汽車安全氣囊的固定與保護功能發想，設計出一款可循環利用的充氣氣囊袋，取代一次性緩衝材，並結合電子紙與電磁鎖確保寄送流程安全性。入圍包裝設計特別獎的「水水果計畫」，以回收紙漿及格外品果皮打造質感外盒，並以全紙材設計內裝懸空防撞結構，讓水果禮盒減少塑膠泡棉等耗材浪費，提供更永續的送禮選擇。
▲ 工藝設計類入圍作品：「器合」（國立清華大學藝術與設計學系）
▲ 時尚設計類入圍作品：「四維空間」（實踐大學服裝設計學系）
▲ 社會設計類入圍作品：「CRAYUM」（國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系）
▲ 產學合作設計類入圍作品：「GoGo停看聽 交通安全探索文具組」（國立臺北教育大學藝術與造形設計學系）
▲ 循環設計特別獎入圍作品：「循環使用安全氣囊包裹」（大同大學工業設計學系）
▲ 包裝設計特別獎入圍作品：「水水果計畫」（國立成功大學工業設計學系）
金點新秀設計獎評審團由各類別召集人遴選評審委員，每年陣容盛大。今年度各類召集人包括羅技亞太區設計總監蘇俊瑋（產品設計類）、霧室共同創辦人黃瑞怡（傳達設計類）、達觀規劃設計顧問有限公司主持人吳忠勳（空間設計類）、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（工藝設計類）、JAMIE WEI HUANG創辦人黃薇（時尚設計類）、文化銀行營運長邵璦婷（社會設計類）、簡訊設計負責人張志祺（數位影像設計類）、叁式執行長曾煒傑（數位互動設計類）、常言道創意有限公司創辦人蔣友常（產學合作設計類）、呈曜包裝事業有限公司總經理許呈湧（循環設計特別獎）、千葉設計有限公司負責人劉虹枝（包裝設計特別獎）等專家，將率領各類評審團發掘台灣最具潛力的新銳設計力量。「金點新秀贊助特別獎」則由台灣知名企業或機關單位共同評選，為優秀青年設計人才提供豐富獎金及產學媒合機會。
2024金點新秀設計獎，9大參賽類別將各評選出至少5名獲得「金點新秀設計獎」及獎金2萬元，並另選出各類首獎「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」1名，得主可獲10萬元獎金；「金點新秀包裝設計特別獎」及「金點新秀循環設計特別獎」則將各選出3名得主，每名頒發獎金2萬元。「金點新秀贊助特別獎」最大獎為優設金獎、優設銀獎各1名，各可獲得5萬及2萬元獎金，並另設有眾多企業及機關贊助獎項，大力獎助優秀創意人才。後續評選最新消息，歡迎關注「金點設計獎」官網、Facebook及Instagram社群平台。
此外，「2024新一代設計展」將於5月24日（五）至5月27日（一）在台北南港展覽館2館盛大登場，本屆共有全台55校116系參與展出，橫跨產品與工藝、視覺傳達、數位多媒體、空間與建築設計、服裝與時尚、跨領域整合等多元設計領域，現場將能一睹「金點新秀設計獎」入圍及得獎的精彩之作！最優惠的早鳥票販售至4月21日（一）止，敬請把握最後機會。更多購票資訊，歡迎至新一代設計展官網（yodex.com.tw/ticket_info）查詢。
「2024金點新秀設計獎」完整入圍名單，請至金點官網查詢。