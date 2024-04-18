2024金點新秀設計獎公布入圍名單！設計新生代展現豐沛創造力 608件佳作五月新一代設計展現場角逐大獎

台灣指標性新銳設計展會新一代設計展，官方獎項「金點新秀設計獎」今（4/18）日公布入圍名單！今年度競賽共收到全台55校116系、共4,974件作品報名參賽，其中608件佳作搶進決審，將角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。2024金點新秀設計獎將於5月24日在新一代設計展現場舉行決審，並於5月26日在台北南港展覽館2館盛大舉辦頒獎典禮，正式揭曉得獎名單！

金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，台灣設計研究院、台灣優良設計協會執行，每年從新一代設計展數千件參展作品中，發掘優秀的青年設計師及創意之作，是設計學子展現才華實力的絕佳舞台。今年經初審評選，「金點新秀設計獎」9大參賽類別、包裝設計特別獎，以及與永續循環經濟發展協進會合作辦理的循環設計特別獎，共選出266件作品入圍決審；「金點新秀贊助特別獎」最終選出342件作品獲入圍資格。凡通過初審之作品，皆可獲得「金點新秀入圍獎」肯定，並於新一代現場決審進一步角逐年度大獎。

今年各類別入圍作品類型豐富精彩，展現台灣設計新生代的創意能量。如產品設計類的「植茶製所」，將剩水與茶渣回收再利用的功能，整合至泡茶儀式流程，讓剩水供給於水培植栽，同時結合烘乾系統處理茶渣並轉化成香氛，以新型態模式突破一般茶桌機能與印象。傳達設計類的「瞬間讀懂世界名著」，以趣味手法戲仿時下流行短影音簡化各國名著的現象，呼籲人們反思閱讀和思考的價值。數位影像設計類的「拔草」動畫短片，講述貪玩的小男孩意外發現拔起的草，會幻化成各種物品而展開追逐，最後才發覺過去熟悉的一切已物是人非，藉以呼籲珍惜時間與親情的動人故事。數位互動設計類的「曾經的觀眾席-互動式漫畫反霸凌網站」，除了以創新漫畫形式彙整反霸凌資訊，也讓使用者化身為霸凌事件的旁觀者，體驗透過選擇改變事件的走向，思考如何反霸凌的議題。空間設計類的「鄰情調味所-場域永續與社區重組」，以廚餘／剩食回收與再製流程為核心，設計出擁有複合機能的社區生活交流場域提案。