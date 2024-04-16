Who is going to raise the questions? 台灣館首登米蘭設計週！以「台灣設問」為題反思當代設計角色

在急速變遷的時代，誰能提出正確的問題，從而獲得有效的解答？今年首度在米蘭設計週亮相的台灣館，於義大利時間4月15日下午正式開幕，駐米蘭台北辦事處處長林讚南特別出席支持台義設計交流，義大利設計協會國際事務負責人Alex Terzariol亦共襄盛舉。台灣館以引人好奇的「台灣設問 Who is going to raise the questions? The questions are designed in Taiwan」為主題，探索設計在當代社會中的角色，突顯設計思維有助解決全球問題的價值。
▲ 米蘭設計週台灣館4月15日下午開幕，吸引眾多貴客雲集，包括世界設計組織代表、義大利當地重要協會、媒體與設計師等。左起分別為策展人極製設計所主持建築師游麲、義大利設計協會ADI國際事務負責人Alex Terzariol、台灣設計研究院張基義院長、駐米蘭台北辦事處林讚南處長、協同策展人東海大學建築系助理教授謝宗諺、視覺設計選選研設計總監林唯哲。
台灣館由經濟部產業發展署主辦、文化部補助、台灣設計研究院執行，邀請極製設計所主持建築師游麲擔任策展人、東海大學建築系助理教授謝宗諺協同策展，平面視覺則由選選研執行，集結15件榮獲金點設計獎肯定的台灣頂尖設計品牌參展，展出在地文化與全球議題的對話，從設計思考角度提出一系列關於未來的問答。
▲ 台灣館主視覺由選選研設計，運用極具未來感的手法轉譯代表思考與提問的泡泡，十分吸睛。
回應大會主題 精選15件精彩作品
台灣館呼應今年米蘭設計週主題「Materia Natura」（自然物質），邀請觀眾深入挖掘「自然」和「物質」這兩個關鍵詞之間的深厚關聯與交互作用，以永續循環、友善環境作為策展及選品原則，精彩作品涵蓋家具、燈具、居家生活用品及背後的產業故事，以設計力結合循環再生概念與功能美學，為現代消費者提供優質實用且友善大地的美好選擇。
台灣設計研究院院長張基義指出：「我們的目標是將台灣設計推向國際，透過參加米蘭設計週，向全球展現我們充滿活力和動力的設計精神，並突顯構成台灣文化的創意、創新與工藝美學。」台灣館策展人游麲和謝宗諺則表示：「我們不只尋找優秀作品，更追求與當代節奏共鳴。」
▲ 台灣設問：如何重新設計皮椅結構，加入廢棄皮革，同時減少運輸包裝浪費？柏成設計的Bloom椅以建築思維重塑舒適結構，採用廢棄皮革並以花朵狀設計節省80%包裝空間，顯著降低碳排放。
▲ 台灣設問：如何將當地竹材結合自然永續與傳統產業？愛思圖公司的雅契扶手椅從竹林採集到工廠製造，串聯不同工匠實現材料與產業永續化，將自然與手作融入生活。
▲ 台灣設問：「椅」的生命旅程是什麼？幸中金屬家具的模組化家具創造新型態，類似樂高玩具，消費者可自選椅架、椅背、椅面，隨意組合椅子。損壞時無需整張丟棄，只需更換損壞部分，節省購買時間及資源。
▲ 台灣設問：你吃過台灣的山嗎？台灣處處山川景致，啟發東海大學工設系學生推出「樣山-台灣山林點心」，以山林生機為靈感，用方形呈現取樣自山林裡不同特色的的自然結晶。
▲ 台灣設問：如何讓膠囊咖啡循環再利用，實現生生不息的正向永續價值？Nespresso攜手物外YSTUDIO，推出由325顆回收膠囊打造的完美鋁程精品置物盒，為使用完畢的鋁質膠囊重塑新生。
▲ 台灣設問：廢棄貝類能否轉化為永續設計？樺晨燈飾的霓霓吊燈以貢寮九孔鮑魚廢棄外殼為材，運用其光澤紋理重新設計，開發新模具將磨石子技藝與環境永續結合，提高海漁牧廢棄物的再利用性。
▲ 台灣設問：模組化設計如何在生活中實踐循環經濟的價值？小智研發的再製模組磚，利用農業廢料製造，樂高拼接設計，適用於各種環境需求，成功轉化廢料為受歡迎的回收建材，為建築空間帶來全新的循環價值。
以泡泡為概念 打造對話與思考的想像空間
設計是用來解決問題，問題則是驅動設計的力量，台灣館要讓全球觀眾了解藉由設計思維可以提出好的問題，進而提出適宜的解決方案。這些由台灣提出的好問題在展館中透過設計手法，有助觀眾對未來生活方式有更深一層的了解，對於台灣的認識除了「Made in Taiwan（台灣製造）」，也將發現「Designed in Taiwan（台灣設計）」的力量。
台灣館選擇設立在米蘭知名設計藝文區Brera，運用大量充氣材料營造展場空間，當觀眾踏進現場，置身充滿漫畫般的對話泡泡，沉浸在各種思緒和對話當中，引發觀眾思考自身與社群，也思索設計如何促進美好未來。展場第一部分展示以永續發展為主軸且關照系統性發展的設計作品；第二區展出永續品牌與再生素材占比高的產品；第三區展出具備高潛力的實驗型設計，並融合台灣地景群像建立整體展出意象。每件展品皆伴隨一個可以引發深層思考的問題，現場並展示產業製程或台灣特色風貌，讓作品與觀眾產生更多互動。
▲ 台灣館展覽現場，以白色充氣材賦予既有空間思考對話的意象，襯托來自台灣的設計提問和解方。
台灣設計力大串聯 多管齊下強化國際曝光
今年米蘭設計週，台灣設計力大串聯！台灣館把握本次在全球舞台上的曝光機會，不只單純展出，而是透過與各國設計機構和協會的交流，增強設計合作的廣度。台灣設計研究院（TDRI）與義大利設計協會（ADI）近年成為夥伴關係，雙方以設計活動、獎項互惠及人才交流展開合作，在設計週期間，雙方共同舉辦「台義設計師交流活動」，邀請台灣設計師如柏成設計、幸中金屬家具有限公司、東海大學工業設計系，以及義大利設計品牌MM Design、Habits Design、Giulio Vinaccia Design等代表，以Pecha Kucha講座形式分享實務經驗、展品設計理念，增進雙方設計界的緊密連結。
▲ 台灣館開幕邀請策展團隊分享設計理念，獲得現場義大利設計師熱情回應。
此外，台灣館也與米蘭台灣學生會合作推廣展覽資訊，同時邀請義大利的台灣設計留學生一同參與，強化國際設計學習的實務經驗，擴散台灣館的設計影響力。同一時間，還有實踐大學工業產品設計學系、向罕設計、遞嬗設計工作室（Dishan Design Studio）、同步留信（messagingleaving）、ercoffice等台灣設計校系與品牌於米蘭展遍地開花，在全球設計舞台自信展現台灣獨特且充滿活力的設計姿態。台灣館展期自即日起至4月21日，於米蘭Brera設計街區登場！
展覽時間：4/15-4/21 每日10:00-18:00 (4/19-20延長至19:00)
展覽地點：Via Pietro Maroncelli, 7, Brera Design District, Milan
展覽官網：https://bit.ly/TaiwanPavilion_MDW24
主辦單位：經濟部產業發展署
補助單位：文化部
執行單位：台灣設計研究院
設計單位：極製設計所、選選研
策展人及協同策展人：游麲、謝宗諺
合作單位：米蘭台灣學生會
參展單位：台灣雀巢股份有限公司奈斯派索分公司、物外設計、幸中金屬家具有限公司、愛思圖有限公司、綠腳印國際股份有限公司、點睛設計有限公司、優織隆企業股份有限公司、樺晨燈飾行、柏成設計、台灣電力股份有限公司、雙好設計、好說設計有限公司、W春池計畫x向罕設計、小智研發、特力屋股份有限公司 hoi 好好生活、東海大學工業設計系（洪巧紜、林芳嬉）、嶺東科技大學視覺傳達設計系（翁于晶、李如芸、柯欣廷、顏色凡、謝𡶎𦥍）