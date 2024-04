Who is going to raise the questions? 台灣館首登米蘭設計週！以「台灣設問」為題反思當代設計角色

在急速變遷的時代,誰能提出正確的問題,從而獲得有效的解答?今年首度在米蘭設計週亮相的台灣館,於義大利時間4月15日下午正式開幕,駐米蘭台北辦事處處長林讚南特別出席支持台義設計交流,義大利設計協會國際事務負責人Alex Terzariol亦共襄盛舉。台灣館以引人好奇的「台灣設問 Who is going to raise the questions? The questions are designed in Taiwan」為主題,探索設計在當代社會中的角色,突顯設計思維有助解決全球問題的價值。