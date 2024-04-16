Who is going to raise the questions? 台灣館首登米蘭設計週！以「台灣設問」為題反思當代設計角色

台灣館呼應今年米蘭設計週主題「Materia Natura」（自然物質），邀請觀眾深入挖掘「自然」和「物質」這兩個關鍵詞之間的深厚關聯與交互作用，以永續循環、友善環境作為策展及選品原則，精彩作品涵蓋家具、燈具、居家生活用品及背後的產業故事，以設計力結合循環再生概念與功能美學，為現代消費者提供優質實用且友善大地的美好選擇。

台灣設計研究院院長張基義指出：「我們的目標是將台灣設計推向國際，透過參加米蘭設計週，向全球展現我們充滿活力和動力的設計精神，並突顯構成台灣文化的創意、創新與工藝美學。」台灣館策展人游麲和謝宗諺則表示：「我們不只尋找優秀作品，更追求與當代節奏共鳴。」