第二屆教科圖書設計獎揭曉得獎名單！特展「See Different 看見不同的學習風景」4/23 台灣設計館登場

由教育部指導、台灣設計研究院執行，台灣第一個以教科書為主題的設計競賽「教科圖書設計獎」，第二屆於今（4/22）日在台北松山文創園區舉辦頒獎典禮暨「See Different 教科圖書設計展」開展記者會，正式揭曉得獎名單！本次特展不僅集結41件得獎作品與精彩設計解析，也特別展出去年教科圖書設計輔導補助計畫的階段性成果，以及《翻開下一頁➝NEXT PAGE 教科書風格創新趨勢研究探討》專書精華內容。展期自4月23日起至7月28日，歡迎前往台灣設計館參觀，看見創新教科書帶來的不同學習風景！
教科書品質與美感提升，是提升國民教育基準線的重要指標，近年來教育部國民及學前教育署（國教署）與民間單位、學校共同合作，在108課綱（十二年國教新課綱）上路後、成立教科圖書品質推動會、編採及設計專業人才培育等相關計畫，持續推動教科圖書品質的提升。2021年，國教署支持台灣設計研究院舉辦「教科圖書設計獎」，期透過競賽鼓勵教科圖書出版單位重視設計，同時發掘優秀且具潛力的教育設計人才。
▲ 教育部林明裕政務次長出席頒獎致詞。
▲ 第二屆教科圖書設計獎於4月22舉辦頒獎典禮暨開展記者會。
第二屆教科圖書設計獎，以108課綱教育課程（包含部定課程、校訂課程）之國中小學科目課本或教材為評比標的，「封面設計國小／國中組」廣邀全台設計師或團隊構想創意封面提案，「學習設計國小／國中組」則針對已通過教育部審定之教科圖書產品；本屆更增設全新組別「多元教材創新組」，歡迎縣市政府、學校或教師以自編教材參賽。第二屆競賽報名熱烈踴躍，共收到688件作品參賽，經初、決審兩階段，由27位教育及設計專家、國中小教師共組的評審團，評選出優質教科書與教材設計。
第二屆得獎名單揭曉，金獎之作正式出爐
在概念設計類「封面設計國小組」，由康軒文教事業的「框框說心事」獲得金獎，設計師陳君瑞以活潑明亮的用色，結合饒富趣味的互動設計，包括可隨時變換創作內容的對話框、摺口處讓孩子學習尊重自己選擇的迷宮設計、封面裡創作區及心情紀錄表等，打造出獨特的綜合活動課本，讓每次學習都成為一場精彩的對話。「封面設計國中組」金獎為陳政佑的「社會一上：關於台灣—山海交織的人文浪花」，他以簡潔輪廓呈現出歷史、地理及公民領域的教學重點，引導學生思考物件間的關聯與發展脈絡，展現人類文明由過去承接未來的過程，設計上也頗具巧思，四本封面組合起來即成台灣地圖，鼓勵學生分享與交流。
▲ 封面設計國小組金獎：「框框說心事」。
▲ 封面設計國中組金獎：「社會一上：關於台灣—山海交織的人文浪花」。
新增設的「多元教材創新組」，則由台中市忠信國小的校訂課程「柳川有構美 × 舊城河新建屋」榮獲金獎。課程設計從當地柳川消失的吊腳樓議題出發，連結地方文史工作者，帶領孩子實地走訪，了解河川復育的生態工法，學習美感中的結構概念，並引入不同領域的知識學習，啟發孩子想像未來柳川及建築的樣貌。這堂獨特的主題式課程，從美感生活為主題，將在地環境作為學習場域，串聯起藝術、社會、自然科學、綜合活動等科目共12堂課，以連結在地文化生活、方法創新的跨領域學習教案脫穎而出。
▲ 多元教材創新組金獎：「柳川有構美×舊城河新建屋」。
另在專業設計類，「學習設計國小組」由翰林出版事業股份有限公司的「翰林版國小社會五上第五冊」獲得金獎，其聚焦台灣歷史與地理，涵蓋「台灣位置的重要性」及「台灣的開發與變遷」兩大主題，善用精美插畫及圖解整合歷史事件與地理概念，帶領學生認識台灣及其重要性，並透過不同時期與族群的開墾歷程，引導了解土地開發與利用的演變，讓學習知識更易閱讀吸收。「學習設計國中組」金獎為南一書局的「國中國文三年級上學期」課本，與設計師吳怡葶及Bito團隊合作封面，以傳統吉祥神獸為概念，加入語文常識，啟發學生對文學的深刻理解和情感共鳴，內頁則透過豐富精緻的插畫設計，打開多元的美感視野，結合簡潔版面設計與恰到好處的色彩計畫，引領學生展開有趣的文學之旅。
▲ 學習設計類國小組金獎：「翰林版國小社會五上第五冊」。
▲ 學習設計類國中組金獎：「國中國文三年級上學期」。
此外，在封面設計國小組，還另特別頒發「人氣獎」5件，皆是由台中市忠孝國小近400位學生，從決審入圍者中票選出最受歡迎的作品。最後由自然科學課本「星．月．燦燦」（林佩瑩、彭琦如）、英文課本「Snakes and Ladders!」（張安潔）、健康與體育課本「動感蔬活力」（林怡姍、何智成）、自然科學課本「蝴蝶的自然魅力」（游易儒、黃意筑、劉若妤），以及藝術課本「藝術大『鏡』界」（吳楟譽、陳思詠、余婉貞），贏得小學生青睞。
年度特展登場！在創新教科書看見不同學習風景
今年度教科圖書設計展，再度由推動美感教科書計畫、長期投入教育創新研究的「美感細胞」團隊策展，從本屆獎項主視覺出發，以「SEE DIFFERENT 看見不同的學習風景」為主題，邀請大家看見不同的學習風景。展場空間設計概念即延伸自主視覺中，透過不同觀看角度會發現不同物件的趣味性，大量利用物件穿透、陰影錯置等錯視手法，創造出充滿驚喜的觀展體驗。另外也特別規劃互動創作專區，以凹面錯視的概念，將展覽介紹摺頁設計成互動創作卡，讓觀眾可以現場繪製，親手體驗展覽的主軸與精神。
▲ 「See Different 看見不同的學習風景」教科圖書設計展在台灣設計館04展間展出。
▲ 呼應主視覺概念「觀看不只有一種角度」，以書本、直笛、蘋果、棒球等物件懸掛，集結形成教科書獎驚嘆號標章。
▲ 展場特別規劃的互動創作專區。
本次特展匯聚41件金獎、特獎與人氣獎作品，期待藉由呈現這些勇於嘗試不同設計、互動和教學方法的教科書，令人驚豔的教育設計亮點，引領大眾重新思考課本與教育設計，一同探索多元的學習視野。展覽也特別針對學習設計組的獲獎教科書，解析每本的設計亮點，能夠如何幫助提升閱讀及學習成效。
▲ 利用反轉錯視手法（Reverse Perspective），利用視錯讓觀看者對透視產生不同的解讀，以為是凹的，實際是凸的。
此外，去年教育部支持辦理的「教科圖書設計輔導計畫」，協助媒合適宜的設計師團隊直接與出版社合作，期待透過更開放的跨領域共創，大力推動教科圖書品質的提升。本屆計畫有南一書局、翰林出版、全華圖書、佳音英語、何嘉仁國際文教等多家出版業者參與，最後共完成24本封面及3本編修冊的教科書設計專案，也特別在本次展覽中展出階段性成果，將能搶先看到這些將陸續在2024至2025年實際為台灣學童使用的課本。
▲ 「教科圖書設計輔導計畫」展出階段性成果，皆為將陸續在2024至2025年實際為台灣學童使用的課本。
▲ 現場也將能一覽《翻開下一頁➝NEXT PAGE 教科書風格創新趨勢研究探討》專書精華內容。
本次「SEE DIFFERENT 教科圖書設計展」，除了能一睹得獎作品，亦能看見近年教科書設計運動累積的創新能量，是對教育設計、教育創新有興趣者不容錯過的精彩展覽！展期自4月23日起至7月28日止，於台北松山文創園區台灣設計館04展區展出，免費參觀。更多獎項及展覽最新消息，歡迎繼續關注「教科圖書設計獎」官網（https://schooltextbooks.design.org.tw）、Facebook及Instagram。
展覽資訊
展覽名稱｜SEE DIFFERENT 教科圖書設計展
展覽地點｜松山文創園區 台灣設計館04展間
展覽期間｜2024.04.23（二）- 07.28（日）（週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00（最後售票時間 17:00）
展覽票價｜免費參觀
指導單位｜教育部
執行單位｜台灣設計研究院
策展單位｜美感細胞
展場視覺設計｜早起設計事務所
主視覺設計｜ddd.pizza