第二屆教科圖書設計獎揭曉得獎名單！特展「See Different 看見不同的學習風景」4/23 台灣設計館登場

由教育部指導、台灣設計研究院執行，台灣第一個以教科書為主題的設計競賽「教科圖書設計獎」，第二屆於今（4/22）日在台北松山文創園區舉辦頒獎典禮暨「See Different 教科圖書設計展」開展記者會，正式揭曉得獎名單！本次特展不僅集結41件得獎作品與精彩設計解析，也特別展出去年教科圖書設計輔導補助計畫的階段性成果，以及《翻開下一頁➝NEXT PAGE 教科書風格創新趨勢研究探討》專書精華內容。展期自4月23日起至7月28日，歡迎前往台灣設計館參觀，看見創新教科書帶來的不同學習風景！

教科書品質與美感提升，是提升國民教育基準線的重要指標，近年來教育部國民及學前教育署（國教署）與民間單位、學校共同合作，在108課綱（十二年國教新課綱）上路後、成立教科圖書品質推動會、編採及設計專業人才培育等相關計畫，持續推動教科圖書品質的提升。2021年，國教署支持台灣設計研究院舉辦「教科圖書設計獎」，期透過競賽鼓勵教科圖書出版單位重視設計，同時發掘優秀且具潛力的教育設計人才。