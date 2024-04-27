2023年台灣設計人才調查報告：探究國內設計人才樣貌、供需情況及設計職能發展

▲ 《2023年台灣設計人才調查報告》。視覺設計：早起設計；插畫設計：曾敏雅。
作者｜前瞻研發組 佘佳慧、林聖硯、陳玗君
近年來，國際間設計專業發展不斷變化，新加坡設計委員會2023年出版《National Design Industry and Manpower Study 2021/2022》建議專注於永續、數位、照護三大產業前景，精準狙擊設計人才發展的關鍵領域；日本經濟產業省設計政策室於2023年成立「未來設計政策研究小組」，探討設計政策發展，以推動設計發展和當地設計人才遍地開花為目標；韓國設計振興院公布2021年全球設計實習計畫成果，持續催生具備國際視野和實務經驗的設計人才；英國設計委員會於2022年出版《2021-2024 Design Economy: People, Places and Economic Value 》，呼籲改革國家設計教育，力挽設計人才的多樣性。在台灣，因應趨勢議題巨浪，挑戰設計人才的跨域協作與資料分析思維的隱形天賦。
為追蹤台灣設計產業與人才發展概況，台灣設計研究院（以下簡稱設研院）於2021年首次大規模針對我國設計人才進行研究調查，本年度（2023年）為兩年一度的國內系統性調查，除了延續以問卷調查進行資料搜集、分析與洞察國內設計人才之「工作現況」、「技能與職涯發展」、「求學與國際交流經驗」、「產學接軌情形」、「薪資與滿意度」等五大面向，以推估設計產業人才發展情形外，更著重設計人才因應前瞻趨勢議題之探究，包括企業永續發展、ESG經營指標、數位轉型、人工智慧運用等能力需求。
本次研究首先透過設計人才相關文獻研析，與參考國際設計產業及人才調查方式，以國內外設計人才趨勢發展本調查問卷之設計基礎框架，再由專家座談會審定問卷後，於2023年9月13日至2023年10月10日展開線上問卷調查，以立意抽樣及滾雪球抽樣方法，邀請金點設計獎參賽者與設計相關公協會填答，並於社群平台推廣，擴大觸及目標對象，實際回收有效樣本共952份。
針對問卷調查結果共彙整4項重點發現：
- 溝通與管理能力是設計專業技能的核心
- 國內產與學對設計專業的培育與應用具差異
- AI工具打開設計的新挑戰與機會
- 組織積極應對未來趨勢以提升人才任職意願
此外，亦邀請各設計領域專家分析台灣設計產業面對趨勢發展的態度與策略，共同解讀人才發展趨勢，透過前瞻趨勢議題，包括企業永續發展、數位轉型與人工智慧運用等，共邀集19位跨領域專家學者展開設計產業未來發展、設計人才職能需求、策略與行動之討論。深掘跨領域、數位化、人才職能、設計教育、循環教育等多項議題，以專家之設計領域觀察和經驗出發，分享設計人才應對挑戰之策略與其先驅觀點。
本報告統整3項發展方向與建議：
- 開創前瞻設計領域，研討設計人才職涯發展與參考指引
- 強化產學跨域職能訓練，導入商業策略能力與國際思維
- 建構多元設計指標與工具，聚焦設計定義和提升設計價值
設研院職在研發國家前瞻創新之設計力策略研究，並應用於產業和公共社會共創成長。期能透過長期追蹤國內設計人才的發展，引領國內產官學研界共同探討台灣設計人才的能力形塑與職涯前景，研擬未來長遠的發展策略，同時，持續關注設計產業的需求與脈動，發展更有效能的調查方法，確實掌握產業與人才發展，從而建置更具創新驅動之策略，活絡設計產業，賦能設計人才。