2023年台灣設計人才調查報告：探究國內設計人才樣貌、供需情況及設計職能發展

作者|前瞻研發組 佘佳慧、林聖硯、陳玗君

近年來,國際間設計專業發展不斷變化,新加坡設計委員會2023年出版《National Design Industry and Manpower Study 2021/2022》建議專注於永續、數位、照護三大產業前景,精準狙擊設計人才發展的關鍵領域;日本經濟產業省設計政策室於2023年成立「未來設計政策研究小組」,探討設計政策發展,以推動設計發展和當地設計人才遍地開花為目標;韓國設計振興院公布2021年全球設計實習計畫成果,持續催生具備國際視野和實務經驗的設計人才;英國設計委員會於2022年出版《2021-2024 Design Economy: People, Places and Economic Value 》,呼籲改革國家設計教育,力挽設計人才的多樣性。在台灣,因應趨勢議題巨浪,挑戰設計人才的跨域協作與資料分析思維的隱形天賦。

為追蹤台灣設計產業與人才發展概況,台灣設計研究院(以下簡稱設研院)於2021年首次大規模針對我國設計人才進行研究調查,本年度(2023年)為兩年一度的國內系統性調查,除了延續以問卷調查進行資料搜集、分析與洞察國內設計人才之「工作現況」、「技能與職涯發展」、「求學與國際交流經驗」、「產學接軌情形」、「薪資與滿意度」等五大面向,以推估設計產業人才發展情形外,更著重設計人才因應前瞻趨勢議題之探究,包括企業永續發展、ESG經營指標、數位轉型、人工智慧運用等能力需求。