2024城市美學展《城市解方》6/25開展，邀您共同探索公共場域最佳解方！

公共場域，不僅屬於個人，更屬於全體國民。這些場所匯聚了眾人的需求與期待，設計上勢必經過細心考量及研究調查，涵蓋環境、人口、生態、建築、景觀等多方面因素。我們需要提升視野，全面分析問題，納入更多利害關係人的意見，探討各種可能性，以找到城市發展的最佳解方。由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「城市美學公共場域設計」計畫，正是為了實現這一目標，搭建了一個共創平台，集結了機關、專家小組和跨域設計團隊，共同建立了一個「解題網」。這個平台不僅讓專家和設計師共同合作，也歡迎全民參與，集眾人智慧改造屬於我們的公共空間。

此次展覽以《城市解方-找出公共場域的最佳解》為主題，聚焦於城市地標、休憩據點、服務空間、旅運節點四大公共場域的再造議題。展覽將展示機關、專家小組與跨域設計團隊共同建構的解題網，揭示2023年在10個縣市的14個改造案例，如何通過創新模式，實質改變台灣城市的生活空間。