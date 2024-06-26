2024城市美學展《城市解方》6/25開展，邀您共同探索公共場域最佳解方！

公共場域，不僅屬於個人，更屬於全體國民。這些場所匯聚了眾人的需求與期待，設計上勢必經過細心考量及研究調查，涵蓋環境、人口、生態、建築、景觀等多方面因素。我們需要提升視野，全面分析問題，納入更多利害關係人的意見，探討各種可能性，以找到城市發展的最佳解方。由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「城市美學公共場域設計」計畫，正是為了實現這一目標，搭建了一個共創平台，集結了機關、專家小組和跨域設計團隊，共同建立了一個「解題網」。這個平台不僅讓專家和設計師共同合作，也歡迎全民參與，集眾人智慧改造屬於我們的公共空間。
此次展覽以《城市解方-找出公共場域的最佳解》為主題，聚焦於城市地標、休憩據點、服務空間、旅運節點四大公共場域的再造議題。展覽將展示機關、專家小組與跨域設計團隊共同建構的解題網，揭示2023年在10個縣市的14個改造案例，如何通過創新模式，實質改變台灣城市的生活空間。
▲ 由合作機構與專家代表共同提出對於四大公共場域再造議題的見解與期待。
▲ 展覽聚焦於城市地標、休憩據點、服務空間、旅運空間等四大公共場域再造議題。
探索未來城市的新風貌
展覽共分為四大區域，讓參觀者能夠全面了解城市美學計畫的願景與實踐。第一展區由大小不同、象徵Design的「D」型展示平台構成，並結合聳立的展牆模擬城市意象。這些展示平台與展牆巧妙地引導觀者穿梭其中，深入理解城市美學計畫的初衷與運作機制，感受設計與城市的融合之美。
第二展區由參與計畫的合作機構與專家代表，針對四大公共場域再造議題發表見解與期待。在這裡，展現出各方對於公共場域未來樣態的理想藍圖，激發對未來城市發展的思考。
▲ 《城市解方》的第一展區是由大小不同、象徵Design的「D」型平台構成。
▲ 第一展區以聳立的展牆模擬城市意象，引導觀者深入理解城市美學計畫的願景與實踐精神。
第三展區展示14個改造案例，匯集85組跨領域團隊的專業知識，提出14種城市進化的最佳解方。這些案例展示了各種創新與實用的城市改造方案，呈現出城市美學計畫在實踐中的多樣可能性。
第四展區「眾願所歸：場域改造許願池」，延續計畫的共創精神，設立這個區域邀請民眾參與公共空間改造的許願活動。參觀者可以在這裡留下對城市未來的美好願望，集思廣益，共同打造更美好的城市空間。
▲ 集結85組跨領域團隊，針對台灣的14個公共服務現場提出城市進化的最佳解方，並以互動式展版呈現14個改造案的設計構想與改造策略。
▲ 最後邀請民眾在「眾願所歸：場域改造許願池」一同參與改造空間許願活動。
展覽資訊
展覽名稱｜城市解方-找出公共場域的最佳解
展覽地點｜台灣設計館01、02展間
展覽期間｜2024.06.25(二)- 09.08(日)（每週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00（最後售票時間 17:30）
展覽票價｜50元／40元（10⼈以上團體票）符合優待票資格者免費
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
策展團隊｜一起設計 Atelier Let’s、叁捌地方生活 3080s Local Style 、Path & Landforms