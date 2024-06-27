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設計藏在哪？台灣設計館「兒童設計夏令營」，7大主題豐富課程，熱烈開放報名中

2024-06-27
設計藏在哪？台灣設計館「兒童設計夏令營」，7大主題豐富課程，熱烈開放報名中

今年夏天，首屆由台灣設計研究院主辦、台灣設計館精心策劃的「兒童設計夏令營」正式來襲！這是一個絕佳機會，讓您的孩子在暑假期間，透過豐富多元的課程發掘生活周遭的設計知識與秘密，打破傳統思維，攜手用全新角度看世界！

課程亮點與特色

  • 歷史場域體驗：課程在充滿歷史氛圍的松菸古蹟舉行，讓孩子在學習的同時，也能感受古蹟的魅力。

  • 7大設計主題：涵蓋環境地圖、公共圖標、工藝經典、景觀美學、循環設計、排版與字型等多元課程，讓孩子全面接觸設計的各個面向。

  • 創意解決問題能力：我們不僅注重理論教學，更強調實踐操作，培養孩子的創意思維和解決問題的能力，讓他們學有所成，將所學知識帶回家與家長分享。

立即報名，為孩子開啟今夏設計之旅

不要錯過這個讓孩子探索設計世界的機會！立即報名，讓您的孩子參加這個充滿樂趣與挑戰的夏令營，體驗不一樣的暑假！更多詳情及報名方式，請參考以下報名連結，或聯繫我們，期待在夏令營中見到您的孩子！

活動詳情及報名：https://www.accupass.com/go/TDMdesigncamp2024

活動資訊

活動日期

  • 第1梯：07/30(二)-08/01(四)，計三天
  • 第2梯：08/06(二)-08/08(四)，計三天

活動時間｜9:00-16:30

活動地點｜松菸文創園區 不只是圖書館（台北市信義區光復南路133號）

報名對象｜建議暑假後升國小三至六年級

注意事項

  1. 夏令營滿20人開班，每班最多30人。(若未達開班標準將額外聯繫您全額退款)
  2. 活動詳情及報名資訊請依粉專最新公告為主
 
指導單位｜經濟部產發署

主辦單位台灣設計研究院

執行單位台灣設計館

學習地圖｜

課表

關於｜台灣設計館 Taiwan Design Museum

歷年來致力於推動設計教育，透過各種主題展覽與活動提升設計專業形象。這次，我們將目標聚焦於兒童設計教育，旨在從小培養孩子們對設計的認識，將設計思維融入他們的日常生活中。期待未來能夠擴大設計教育的受眾範圍，使設計與美感教育更普及。

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