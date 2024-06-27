設計藏在哪？台灣設計館「兒童設計夏令營」，7大主題豐富課程，熱烈開放報名中

立即報名，為孩子開啟今夏設計之旅

不要錯過這個讓孩子探索設計世界的機會！立即報名，讓您的孩子參加這個充滿樂趣與挑戰的夏令營，體驗不一樣的暑假！更多詳情及報名方式，請參考以下報名連結，或聯繫我們，期待在夏令營中見到您的孩子！

活動詳情及報名：https://www.accupass.com/go/TDMdesigncamp2024