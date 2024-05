亞洲首次！德國neue Serie57®字體展 即日起至6/16不只是圖書館獨家登場

展覽資訊

展覽名稱|The very old, brand new:時代重塑・古字新生 – neue Serie57®字體展

展覽地點|不只是圖書館 Not Just Library

展覽期間|2024.05.28(二)- 06.16(日)(每週一休館)

開放時間|10:00 – 18:00

展覽票價|50元

線上購票 https://reurl.cc/LWmX6y

實體購票 https://reurl.cc/kO1qrb (請至設計點)