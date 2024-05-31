亞洲首次！德國neue Serie57®字體展 即日起至6/16不只是圖書館獨家登場

今年不只是圖書館邀請字體設計師張軒豪（台灣）和 Alexander Roth（德國），舉辦一場「The very old, brand new：時代重塑･古字新生 – neue Serie57®字體展」。除了將完整呈現「neue Serie57®」的起源、製作過程與設計細節之外，同時展出「Akzidenz-Grotesk」的歷史文物、應用與字體樣本，這也是亞洲史上首次有如此完整、豐富且關於這個字體的展覽。展期自5月28起至6月16日，歡迎前往不只是圖書館參觀欣賞。

從 19 世紀末開始，由當時德國最大的字體公司 Berthold 所開發、生産的「Akzidenz-Grotesk」字體家族便享譽全球，甚至被稱為現代無襯線字體之母。隨著國際主義的平面風格興起，它成為這個浪潮中最具影響力的字體，也因此聲名遠播。

1957年，對於字體設計來說是具有里程碑意義的一年，除了在這一年誕生了兩款極具影響力的字體：「Helvetica」和「Univers」之外，同年在德國，Berthold 的設計總監 Günter Gerhard Lange 因應當時的時代精神，也設計了一個 Akzidenz-Grotesk 的新版本： Akzidenz-Grotesk Serie 57，遺憾的是，它從未被製作成一個完整的字體家族，也不知為何被後人忽略，隨著時代演進而被埋沒、也未曾被數位化。然而多年後，設計師 Erik Spiekermann 在一個舊鉛字木匣中意外地發現了這款字體的鉛字。他與設計師 Alexander Roth 合作，對其進行重製、設計，一套全新的數位字型「neue Serie57®」因而問世，它雖然誕生於數位時代，但其根源可以追溯到 19 世紀。