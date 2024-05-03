快來用書環遊世界！「世界の好朋友書展」在不只是圖書館

「世界の好朋友」是一個帶領大家，體驗不同國家小朋友生活的可愛展覽。

來自日本的知名兒童出版社「偕成社」為了紀念創立80周年，特別出版了《世界のともだち》紀念套書，以36本圖畫攝影書的形式，橫跨了世界五大洲，將來自36個不同國家孩子們的日常生活，用精美的攝影和插圖將世界各地的色彩帶到讀者面前。這些生動的畫面由前往當地的攝影師們親自捕捉，透過各個不同生活背景的孩子們，在家中、學校，以及遊戲時的自然樣貌，展現了各地獨有的文化魅力。

書本中不僅僅呈現各國孩童們的生活、學習的可愛樣貌，更展現出在不同文化背景中，孩子們的世界觀、價值觀，讓此套書籍以輕鬆的步伐，帶領讀者前往更寬闊的視野。

洽逢台灣設計館「2024 教科圖書設計展：SEE DIFFERENT 看見不同的學習風景」，不只是圖書館特別展出《世界のともだち》這極具意義的套書，這次展覽讓觀眾不僅能欣賞到當代教科書的豐富多元，還可以透過這些書籍深入了解世界各地不同的兒童生活方式，從而開闊對教育發展可能性的未來想像。