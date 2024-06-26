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用嶄新的字體看見台灣——6月28日「島：字體設計百景」於松菸不只是圖書館盛大開展

2024-06-26
用嶄新的字體看見台灣——6月28日「島：字體設計百景」於松菸不只是圖書館盛大開展

由台灣設計研院院主辦，不只是圖書館與 justfont 聯合策劃的「島：字體設計百景」展覽，於6月28日至8月18日在台北松山文創園區的「不只是圖書館」盛大開展。此次展覽匯集了上百件台灣年輕字體設計師的創作，以嶄新的字體設計，展示台灣特有的文化與景觀。

以台灣地景為靈感，生活為本，展現文字設計的無限可能

justfont 長期以「更好的文字風景」為旨，推廣字體美學及知識，而本次展覽「島：字體設計百景」，即以台灣地景為靈感，生活為本，展示台灣日常生活中的招牌、地景、土產及車站等元素，設計師們透過街頭字樣的採集、台灣歷 史的探詢和地景脈絡的觀察，創作出充滿故事和情感的字體設計。這些作品不僅展示了文字造形的多樣性，也反映出設計師們對台灣文化的深刻理解與熱愛，透過本次展出，不只是圖書館與justfont攜手邀請民眾、創作者等，共同打造台灣在地的美學風景。

集體創作的視覺饗宴，讓世界看見台灣設計力

這次展覽的作品來自於社群「What’z ur type? 字字字設計串連」活動的參與設計師們，每月一次的交流與切磋，累積兩年百件作品的創作能量，激發了無數獨一無二的字體風景。觀眾可以在展覽現場看到這些設計師共同完成的接力設計挑戰，體驗台灣年輕設計師的創意與才華。本展呈現設計師們共同合作的接力設計挑戰，共同完成造形相似的文字造形。

此外，展覽還提供互動設計區域，邀請觀眾共同參與創作，親身體驗字體設計的樂趣，邀請並畫下這幅風景，並有機會將自己的作品展示在展覽中，與更多人分享。

▲ 以火車站為題，設計師們倆倆合作，共同完成相鄰的車站設計。

▲ 以台灣的山川為題，設計師們探索歷史，同一座山脈看有截然不同的設計

▲ 從字型散步開始，設計師從日常搜集造型，並轉化為作品

多場專業講座與工作坊，打造字體設計的夏日盛會

除了靜態展覽，「島：字體設計百景」還策劃了多場講座與工作坊，涵蓋標準字設計、手寫字創作及字型設計等多個面向，適合從初學者到專業設計師參與。此次展覽不僅是字體設計愛好者的盛宴，更是一次體驗台灣文化與設計力量的絕佳機會。邀請大家一同來到「不只是圖書館」，感受文字與文化的美妙交融。

系列講座活動

ISLANDS (6)

① 字戀小聚 #100—創作百景：標準字、手寫字、字型創作的100問

時間：2024/6/28（五）19:00-21:00
地點：松山文創園區 2F創意劇場
報名資訊：https://www.accupass.com/go/itd1

* 講座同步直播，當天另有展場導覽(實體限定)

造字造島工作坊——字體怎麼來的？

由設計師主講的文字設計方法，認識造形之外，也可以創作自己的文字。並有機會在「島：字體設計百景」中展出！

時間：7/13（六）14:00-16:00
地點：松山文創園區 2F創意劇場
費用：300 元
報名資訊：https://www.accupass.com/go/itd2

What’z ur type? 特別版：字體創作挑戰賽

時間：2024/8/3（六）14:00-17:00
地點：松菸創意劇場
費用：150 元
報名資訊：https://www.accupass.com/go/itd3

展覽資訊

展覽名稱｜島：字體設計百景展
展覽地點｜不只是圖書館
展覽期間｜06.28(五)- 08.18(日)（每週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00 (最後售票17:30)
展覽票價｜50元／40元 (團體票)／免費(符合資格者優待票)

主辦單位｜台灣設計研究院
執行單位｜不只是圖書館
策展單位｜justfont
創作展出｜What’z ur type? 全體創作者

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