用嶄新的字體看見台灣——6月28日「島：字體設計百景」於松菸不只是圖書館盛大開展

這次展覽的作品來自於社群「What’z ur type? 字字字設計串連」活動的參與設計師們，每月一次的交流與切磋，累積兩年百件作品的創作能量，激發了無數獨一無二的字體風景。觀眾可以在展覽現場看到這些設計師共同完成的接力設計挑戰，體驗台灣年輕設計師的創意與才華。本展呈現設計師們共同合作的接力設計挑戰，共同完成造形相似的文字造形。

此外，展覽還提供互動設計區域，邀請觀眾共同參與創作，親身體驗字體設計的樂趣，邀請並畫下這幅風景，並有機會將自己的作品展示在展覽中，與更多人分享。