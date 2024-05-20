從 19 世紀末開始，在當時德國最大的字體公司Berthold，從設計、開發並生產的「Akzidenz-Grotesk 」字體家族便已享譽全球，甚至被稱為現代無襯線字體之母。隨著國際主義的平面風格興起，Akzidenz-Grotesk（簡稱AG）成為這個浪潮中最具影響力的字體，也因而聲名遠播。
1957年，對於字體設計來說是具有里程碑意義的一年，除了在這一年誕生了兩款極具影響力的字體：「Helvetica」和「Univers」之外，同年在德國，Berthold 的設計總監 Günter Gerhard Lange 因應當時的時代精神，也設計了一個AG的新版本： Akzidenz Grotesk Serie57 。 遺憾的是，它從未被製作成一個完整的字體家族，也不知為何被後人忽略，並隨著時代演進而被埋沒、也未曾被數位化。多年後，設計師Erik Spiekermann在一個舊鉛字木匣中意外地發現了這款字體的鉛字。他與設計師Alexander Roth合作，對其進行重製、設計，一套全新的數位字型「neue Serie57®」因而問世，它雖然誕生於數位時代，但其根源可以追溯到 19 世紀。
不只是圖書館攜手字體設計師張軒豪和Alexander Roth，展覽除了將完整呈現「neue Serie57®」的起源、製作過程與設計細節之外，還會展出「Akzidenz-Grotesk」的歷史文物、應用與字體樣本，這也是亞洲史上第一次有如此豐富Akzidenz-Grotesk相關展品的機會。隨著深入了解這款字體的獨特之處及其背後的故事，將帶領觀眾經歷一場激勵人心的文化探索之旅。這不僅是一場展覽，更是對創新精神和文化遺產的一次深情致敬，讓我們一起來發掘並欣賞這段寶貴的設計歷史。
更令人興奮的事，neue Serie57®的設計師Alexander Roth將特地前來台灣， 透過講座親身分享字體製作的過程，另外也會帶領海報設計工作坊，以實作來以neue Serie57®體驗歐文排版的趣味之處。
neue Serie57®的設計師簡介
◎ Alexander Roth
Alexander Roth是一位字體設計師，畢業於海牙皇家藝術學院並曾在於許多全球知名的字型公司工作過，像FontFont、FontShop、Linotype與Monotype等，同時也是2019年發行的「Helvetica® Now」字型的設計師之一。目前成立了自己的字型公司「neue」並提供原創字體及客製字體服務。他的作品橫跨了時裝產業、汽車製造商、文化機構和政府機構，並且得過德國設計大獎以及紐約字體指導俱樂部所頒發的獎項殊榮。
◎ Erik Spiekermann
自 70 年代以來，Erik Spiekermann的圖形標誌和設計作品一直是引領世界平面設計的獨特存在。身為 MetaDesign 和 Edenspiekermann 的創辦人，他為柏林的公共交通、德國鐵路、《經濟學家》以及Audi、Volkswagen和Bosch等品牌塑造了獨特的形象。另外，他所設計的一些字體如 ITC Officina 和 FF Meta（台灣高鐵的指標使用字型）也被視為經典。時至今日，他仍是字體界的核心人物。 目前他在柏林成立了活版印刷工作室 Hacking Gutenberg，並且仍在為公共交通計畫設計指標系統，偶爾也寫書和設計字體。
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https://www.instagram.com/theveryoldbrandnew
neue Serie57® 系列活動
① 關於一個古字新生的製作過程｜講座｜2024/06/02 14-16
報名連結 https://www.accupass.com/go/NS01
② 海報設計——以橡皮章字與模板字手工排印｜工作坊｜2024/06/16 14-17
展覽資訊
展覽名稱｜The very old, brand new：時代重塑･古字新生 – neue Serie57®字體展
展覽地點｜不只是圖書館 Not Just Library
展覽期間｜2024.05.28(二)- 06.16(日)（每週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00
展覽票價｜50元
線上購票 https://reurl.cc/LWmX6y
實體購票 https://reurl.cc/kO1qrb （請至設計點）
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指導單位｜經濟部產業發展署
主辦單位｜neue、Eyeson Type
執行單位｜不只是圖書館
協辦單位｜Hacking Gutenberg
贊助單位｜台北市政府文化局、justfont、小福印刷、聯美紙業、彼玩創意行銷、braun.1955
策展人｜張軒豪、Alexander Roth