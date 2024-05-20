The very old, brand new：時代重塑･古字新生 – neue Serie57®字體展

從 19 世紀末開始，在當時德國最大的字體公司Berthold，從設計、開發並生產的「Akzidenz-Grotesk 」字體家族便已享譽全球，甚至被稱為現代無襯線字體之母。隨著國際主義的平面風格興起，Akzidenz-Grotesk（簡稱AG）成為這個浪潮中最具影響力的字體，也因而聲名遠播。

1957年，對於字體設計來說是具有里程碑意義的一年，除了在這一年誕生了兩款極具影響力的字體：「Helvetica」和「Univers」之外，同年在德國，Berthold 的設計總監 Günter Gerhard Lange 因應當時的時代精神，也設計了一個AG的新版本： Akzidenz Grotesk Serie57 。 遺憾的是，它從未被製作成一個完整的字體家族，也不知為何被後人忽略，並隨著時代演進而被埋沒、也未曾被數位化。多年後，設計師Erik Spiekermann在一個舊鉛字木匣中意外地發現了這款字體的鉛字。他與設計師Alexander Roth合作，對其進行重製、設計，一套全新的數位字型「neue Serie57®」因而問世，它雖然誕生於數位時代，但其根源可以追溯到 19 世紀。

不只是圖書館攜手字體設計師張軒豪和Alexander Roth，展覽除了將完整呈現「neue Serie57®」的起源、製作過程與設計細節之外，還會展出「Akzidenz-Grotesk」的歷史文物、應用與字體樣本，這也是亞洲史上第一次有如此豐富Akzidenz-Grotesk相關展品的機會。隨著深入了解這款字體的獨特之處及其背後的故事，將帶領觀眾經歷一場激勵人心的文化探索之旅。這不僅是一場展覽，更是對創新精神和文化遺產的一次深情致敬，讓我們一起來發掘並欣賞這段寶貴的設計歷史。

更令人興奮的事，neue Serie57®的設計師Alexander Roth將特地前來台灣， 透過講座親身分享字體製作的過程，另外也會帶領海報設計工作坊，以實作來以neue Serie57®體驗歐文排版的趣味之處。