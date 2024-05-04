永續當道，萬物共好：ACO「一日產地與永續農事所」體驗產地直採滋味

「萬物共好」共用禮盒強調臺灣農民在種出最美味的果實，同時展現與環境共生的使命感，讓消費之餘也為生態盡份心力，「直接跟農夫買」未來預計偕同至少10家友善農民推廣，並配合直接跟農夫買電商平台產地直採直送，未來消費者將可一面響應永續、一面品嚐最對時節的五月桃、六月芒果或黃金果等季節果物。

本次合作邀請曾榮獲iF、金點設計獎的回轉設計團隊，以「萬物共好」主題、打造通用型永續水果禮盒，視覺強調臺灣特有種生物如石虎、穿山甲、草鴞等意象，展現台灣陸域動物有105種以上被列為受脅物種、超過17%正面臨滅絕危機。為了降低對環境負擔，禮盒印刷採用環保100%回收紙材，使用環保大豆油墨印製，減少塑料使用。

禮盒在贈禮過後，收禮者也可快速將禮盒拆解、攤平，降低使用者回收上的不便。透過簡單的消費行為，在購買或收禮的過程中，實現支持友善生產方式，持續朝永續目標邁進。未來直接跟農夫買將長年採用本次的永續禮盒，並搭配線上消費者或企業贈禮使用，讓消費者可輕易透過購買支持全臺小農的種植理念。