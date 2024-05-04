永續當道，萬物共好：ACO「一日產地與永續農事所」體驗產地直採滋味

隨著國際永續發展潮流下，由農業部指導的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER（簡稱：ACO）」，長年與台灣設計研究院共同合作，期望透過設計力展現臺灣農產業特色。本次ACO特別與國內少數榮獲國際B型企業認證的電商平台「直接跟農夫買」攜手合作，以減少資源、不造成生態負擔與易進入回收系統的「萬物共好」共用禮盒，禮盒未來將會精選臺灣永續或友善種植的水果，展現電商平台積極投入農業永續議題。
本（3）日所舉辦的「一日產地與永續農事所」體驗活動，則延續「萬物共好」共用禮盒的理念，第一波禮盒選果將與新竹尖石鄉泰雅族的馬里光部落合作，也是臺灣最重要的水蜜桃產地。本次將從產地生態、友善種植、在地食材品嚐等體驗，不僅認識與產地共生的生產形式，更突顯永續行動還要消費端的支持串聯，才能持續創造「萬物共好」。
「萬物共好」起點來自對自然的尊重
「萬物共好」共用禮盒強調臺灣農民在種出最美味的果實，同時展現與環境共生的使命感，讓消費之餘也為生態盡份心力，「直接跟農夫買」未來預計偕同至少10家友善農民推廣，並配合直接跟農夫買電商平台產地直採直送，未來消費者將可一面響應永續、一面品嚐最對時節的五月桃、六月芒果或黃金果等季節果物。
本次合作邀請曾榮獲iF、金點設計獎的回轉設計團隊，以「萬物共好」主題、打造通用型永續水果禮盒，視覺強調臺灣特有種生物如石虎、穿山甲、草鴞等意象，展現台灣陸域動物有105種以上被列為受脅物種、超過17%正面臨滅絕危機。為了降低對環境負擔，禮盒印刷採用環保100%回收紙材，使用環保大豆油墨印製，減少塑料使用。
禮盒在贈禮過後，收禮者也可快速將禮盒拆解、攤平，降低使用者回收上的不便。透過簡單的消費行為，在購買或收禮的過程中，實現支持友善生產方式，持續朝永續目標邁進。未來直接跟農夫買將長年採用本次的永續禮盒，並搭配線上消費者或企業贈禮使用，讓消費者可輕易透過購買支持全臺小農的種植理念。
▲ 回轉設計團隊說明包裝設計概念與製作亮點。
隱藏在深山裡的五月桃聖地
本次「萬物共好」共用禮盒首波將推出臺灣知名的水蜜桃，台灣水蜜桃產區集中在台中、新竹尖石與最富盛名的桃園復興（拉拉山）等地，產季約為每年4月中旬至8月。多數消費者品味曾過五月桃的美味，卻不知甜蜜滋味背後來自馬里光部落得天獨厚的自然環境。
本次「萬物共好」共用禮盒合作的馬里光部落座落於新竹尖石鄉，是傳統泰雅族部落，附近有以老鷹棲息地聞名的老鷹溪生態步道，溪裡經常可見臺灣代表性魚種如臺灣食賓、臺灣鏟頜魚、臺灣間吸鰍等魚種。部落過往雖以種稻、伐竹為生，如今已轉型為水蜜桃栽培，是臺灣水蜜桃最早熟的產區之一，水蜜桃多成熟於五月而有「五月桃」之稱，
雲彩自然無毒農場果園位於海拔1200公尺玉峰溪畔的向陽面，農主陳妹雲繼承老祖宗與大地為生的理念，以無農藥、無化肥方式種植珍貴的「老品種水蜜桃」，皮薄、籽小、果肉綿密，每一口都吃得到自然清甜滋味，近年來陸續有更多農友支持與認同，主動棄用農藥、化肥，加入友善種植的行列，讓這樣的美好改變影響更多種植者，與國際推行的SDGs永續發展目標不謀而合。
▲ 農主陳妹雲繼承老祖宗與大地為生的理念，果園坐落於海拔1200公尺玉峰溪畔向陽面。
來場為永續而做的農事體驗與慢食饗宴
為了響應農民與電商平臺長年支持永續行動，本次以「一日產地與永續農事所」為名，邀請參與者加入當地農民的日常。五月桃要長得飽滿多汁，成熟前農民必須將逐棵為每株桃樹疏果，也就是把小果摘除，水蜜桃才能有更多空間長大。活動參與者要高舉雙手為一顆顆生長中的五月桃進行套袋作業，預防果實蠅的叨擾，不僅感受尖石鄉與部落豐富的文化背景，更從實際體驗過程中感受農友辛勞，對大自然的尊重及維護土地的生態。
▲ 邀請參與者與農民加入耕種日常，高舉雙手為一顆顆生長中的五月桃進行套袋作業，預防果實蠅的叨擾。
蔬果被淘汰掉的五月桃小果也在泰雅婦女的智慧下再利用升級，展現剩食再造新的品嘗方式，給予食材一個新的重生機會，環保健康不浪費。經過清洗、殺青、拍打手搓等多道工序，完成得來不易的酸甜醃脆桃，成為平日打牙祭的餐間甜品。
辛苦農事體驗後，本次邀請丁廚房藍帶x私廚-丁偉鴻主廚，特別採用部落季節食材，與今年度農業部ACO計畫輔導新品牌的永續食材，設計季節慢食限定料理，呼應農忙過後農民飽餐一頓的滿足感。如彰化台灣最大黑蜆養殖廠，採用光和益生菌培育優質的大和黑蜆的「蜆澤」製成美味湯品；高雄「燕巢泥好」嚴格把關無農業殘留、無化學色素、無人工添加的百香果搭配水蜜桃風味特調；高雄美濃擁有最新品種-玫瑰金番茄「丹丰番茄」；台南北門以無毒養殖且自然友善捕撈「和畝水產」鱸魚排；屏東「成豐號」黑鮪魚香腸、屏東木瓜品牌「擇品」，以及歷年輔導業者如雲林「烏雞郎」烏骨雞、台南「一夫水產」白蝦、台中「小脆杏」以有機瓶栽種植與「樂紫」玉米筍等10家品牌食材入菜。
▲ 本次採用部落季節食材，與今年度農業部ACO計畫輔導10家品牌食材入菜。
「萬物共好 永續禮盒」即將開放預購
「直接跟農夫買」與多位以友善生態方式耕作的農友夥伴合作，從水蜜桃、黃金果、芒果等各式季節果物將於5月至8月陸續採收，預計5月下旬，首波「萬物共好 永續禮盒」開放預購，您的支持能讓農人與自然之間共存共好，感謝一起等待自然熟成的美好風味。