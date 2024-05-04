最新消息 / 新聞資料

永續當道，萬物共好：ACO「一日產地與永續農事所」體驗產地直採滋味

2024-05-04
永續當道，萬物共好：ACO「一日產地與永續農事所」體驗產地直採滋味

隨著國際永續發展潮流下，由農業部指導的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER（簡稱：ACO）」，長年與台灣設計研究院共同合作，期望透過設計力展現臺灣農產業特色。本次ACO特別與國內少數榮獲國際B型企業認證的電商平台「直接跟農夫買」攜手合作，以減少資源、不造成生態負擔與易進入回收系統的「萬物共好」共用禮盒，禮盒未來將會精選臺灣永續或友善種植的水果，展現電商平台積極投入農業永續議題。

本（3）日所舉辦的「一日產地與永續農事所」體驗活動，則延續「萬物共好」共用禮盒的理念，第一波禮盒選果將與新竹尖石鄉泰雅族的馬里光部落合作，也是臺灣最重要的水蜜桃產地。本次將從產地生態、友善種植、在地食材品嚐等體驗，不僅認識與產地共生的生產形式，更突顯永續行動還要消費端的支持串聯，才能持續創造「萬物共好」。

「萬物共好」起點來自對自然的尊重

「萬物共好」共用禮盒強調臺灣農民在種出最美味的果實，同時展現與環境共生的使命感，讓消費之餘也為生態盡份心力，「直接跟農夫買」未來預計偕同至少10家友善農民推廣，並配合直接跟農夫買電商平台產地直採直送，未來消費者將可一面響應永續、一面品嚐最對時節的五月桃、六月芒果或黃金果等季節果物。

本次合作邀請曾榮獲iF、金點設計獎的回轉設計團隊，以「萬物共好」主題、打造通用型永續水果禮盒，視覺強調臺灣特有種生物如石虎、穿山甲、草鴞等意象，展現台灣陸域動物有105種以上被列為受脅物種、超過17%正面臨滅絕危機。為了降低對環境負擔，禮盒印刷採用環保100%回收紙材，使用環保大豆油墨印製，減少塑料使用。

禮盒在贈禮過後，收禮者也可快速將禮盒拆解、攤平，降低使用者回收上的不便。透過簡單的消費行為，在購買或收禮的過程中，實現支持友善生產方式，持續朝永續目標邁進。未來直接跟農夫買將長年採用本次的永續禮盒，並搭配線上消費者或企業贈禮使用，讓消費者可輕易透過購買支持全臺小農的種植理念。

▲ 回轉設計團隊說明包裝設計概念與製作亮點。

隱藏在深山裡的五月桃聖地

本次「萬物共好」共用禮盒首波將推出臺灣知名的水蜜桃，台灣水蜜桃產區集中在台中、新竹尖石與最富盛名的桃園復興（拉拉山）等地，產季約為每年4月中旬至8月。多數消費者品味曾過五月桃的美味，卻不知甜蜜滋味背後來自馬里光部落得天獨厚的自然環境。

本次「萬物共好」共用禮盒合作的馬里光部落座落於新竹尖石鄉，是傳統泰雅族部落，附近有以老鷹棲息地聞名的老鷹溪生態步道，溪裡經常可見臺灣代表性魚種如臺灣食賓、臺灣鏟頜魚、臺灣間吸鰍等魚種。部落過往雖以種稻、伐竹為生，如今已轉型為水蜜桃栽培，是臺灣水蜜桃最早熟的產區之一，水蜜桃多成熟於五月而有「五月桃」之稱，

雲彩自然無毒農場果園位於海拔1200公尺玉峰溪畔的向陽面，農主陳妹雲繼承老祖宗與大地為生的理念，以無農藥、無化肥方式種植珍貴的「老品種水蜜桃」，皮薄、籽小、果肉綿密，每一口都吃得到自然清甜滋味，近年來陸續有更多農友支持與認同，主動棄用農藥、化肥，加入友善種植的行列，讓這樣的美好改變影響更多種植者，與國際推行的SDGs永續發展目標不謀而合。

▲ 農主陳妹雲繼承老祖宗與大地為生的理念，果園坐落於海拔1200公尺玉峰溪畔向陽面。

來場為永續而做的農事體驗與慢食饗宴

為了響應農民與電商平臺長年支持永續行動，本次以「一日產地與永續農事所」為名，邀請參與者加入當地農民的日常。五月桃要長得飽滿多汁，成熟前農民必須將逐棵為每株桃樹疏果，也就是把小果摘除，水蜜桃才能有更多空間長大。活動參與者要高舉雙手為一顆顆生長中的五月桃進行套袋作業，預防果實蠅的叨擾，不僅感受尖石鄉與部落豐富的文化背景，更從實際體驗過程中感受農友辛勞，對大自然的尊重及維護土地的生態。

▲ 邀請參與者與農民加入耕種日常，高舉雙手為一顆顆生長中的五月桃進行套袋作業，預防果實蠅的叨擾。

蔬果被淘汰掉的五月桃小果也在泰雅婦女的智慧下再利用升級，展現剩食再造新的品嘗方式，給予食材一個新的重生機會，環保健康不浪費。經過清洗、殺青、拍打手搓等多道工序，完成得來不易的酸甜醃脆桃，成為平日打牙祭的餐間甜品。

辛苦農事體驗後，本次邀請丁廚房藍帶x私廚-丁偉鴻主廚，特別採用部落季節食材，與今年度農業部ACO計畫輔導新品牌的永續食材，設計季節慢食限定料理，呼應農忙過後農民飽餐一頓的滿足感。如彰化台灣最大黑蜆養殖廠，採用光和益生菌培育優質的大和黑蜆的「蜆澤」製成美味湯品；高雄「燕巢泥好」嚴格把關無農業殘留、無化學色素、無人工添加的百香果搭配水蜜桃風味特調；高雄美濃擁有最新品種-玫瑰金番茄「丹丰番茄」；台南北門以無毒養殖且自然友善捕撈「和畝水產」鱸魚排；屏東「成豐號」黑鮪魚香腸、屏東木瓜品牌「擇品」，以及歷年輔導業者如雲林「烏雞郎」烏骨雞、台南「一夫水產」白蝦、台中「小脆杏」以有機瓶栽種植與「樂紫」玉米筍等10家品牌食材入菜。

▲ 本次採用部落季節食材，與今年度農業部ACO計畫輔導10家品牌食材入菜。

「萬物共好 永續禮盒」即將開放預購

「直接跟農夫買」與多位以友善生態方式耕作的農友夥伴合作，從水蜜桃、黃金果、芒果等各式季節果物將於5月至8月陸續採收，預計5月下旬，首波「萬物共好 永續禮盒」開放預購，您的支持能讓農人與自然之間共存共好，感謝一起等待自然熟成的美好風味。

相關文章

112年農產電子商務包裝及品牌輔導計畫 11月22日設計公司甄選說明暨媒合會開放報名中！

112年農產電子商務包裝及品牌輔導計畫 11月22日設計公司甄選說明暨媒合會開放報名中！

112年農產電子商務包裝及品牌輔導計畫，徵求台灣優質設計公司！每案經費為20萬，詳細甄選辦法請參閱相關資料下載，歡迎設計夥伴們踴躍報名參加說明會！

112 年「ACO農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」業者甄選—即日起開放申請報名！

112 年「ACO農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」業者甄選—即日起開放申請報名！

ACO計畫由農業部指導、設研院執行，匯聚台灣優秀農民，透過設計力量挖掘食材的獨特，並協助國內農產品具電子商務銷售潛力之農民及農企業提升其行銷與品牌形象，於電子商務銷售上穩健發展，進而提高農民及農企業收益。

ACO力挺臺灣在地小農 成果發表會結合專屬春日野餐市集

ACO力挺臺灣在地小農 成果發表會結合專屬春日野餐市集

「春日・春市」周末市集是由行政院農委會委託設研院辦理的「ACO 農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」企劃，4月15至16日在松菸文創園區北向製菸工廠舉辦，將習以為常的野餐元素移入室內，用草地與植栽的綠意為古蹟注入春天溫暖氣息，並結合臺灣新鮮、頂級、鮮見的在地食材，設計出一場可食、可觀、可體驗的春日野餐市集。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.