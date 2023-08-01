112 年「ACO農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」業者甄選—即日起開放申請報名！

▊ 計畫概述

「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER」 (以下簡稱ACO計畫)，由農業部指導、台灣設計研究院執行，匯聚台灣優秀農民，透過設計力量挖掘食材的獨特。協助國內農產品具電子商務銷售潛力之農民及農企業提升其行銷與品牌形象，於電子商務銷售上穩健發展，進而提高農民及農企業收益。

▊ 申請方式

申請對象｜產品以國產生鮮農產品為主之國內農民、農企業或協助在地農民發展的區域性產地整合者(如農會、生產合作社)。

申請期限｜即日起至112年9月7日(四)以郵戳為憑

申請方式｜申請業者須備妥申請資料(詳見甄選辦法)，E-mail電子檔+紙本郵寄至台灣設計研究院ACO計畫小組收，以郵戳為憑，逾時不予受理申請。

辦法下載｜https://reurl.cc/8j8aq7

主辦單位｜農業部

協辦單位｜台灣設計研究院

▊ 計畫甄選說明會

報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/Wy76x

場次資訊｜活動皆為實體說明會

高雄場：8/18(五)10:00-12:00 中華電信學院高雄所 綜合大樓3404教室

臺中場：8/25(五)10:00-12:00 財團法人台中世界貿易中心 201會議室

臺北場：8/28(一)14:00-16:30 台灣設計研究院 TDRI不只是圖書館

▊ 聯絡資訊

FB｜https://www.facebook.com/TGA.tw/?locale=zh_TW

連絡電話｜(02) 2745-8199 分機645（莊先生）、543（彭小姐）、659（趙小姐）