農業部與活力青農攜手開創臺灣農品新風潮

由農業部委託台灣設計研究院辦理的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER」 (以下簡稱ACO計畫)」，是農業部推動農產品電子商務計畫之一，電商消費已逐漸融入現代人生活後，看準農民面對數位時代必須轉型，銷售才能跳脫仰賴盤商的世代，積極推廣台灣在地好食材推廣至線上通路。

ACO計畫最大特色則是募集全臺特色食材，每年選出10家農場合作，從電商、品牌專業顧問諮詢挖掘獨門特色，媒合協助小農與設計公司合作。近年來，消費者可感受到臺灣農業越來越有活力，正因為有更多的年輕人加入農業轉型，本年度ACO計畫網羅來自臺灣各地富有想法的10家農產品牌、16位平均年齡不到35歲的活力青農投入農業創新，透過新世代返鄉從農，快速吸取電子商務的市場趨勢，從品牌建立、商品規格建議到包裝設計優化，協助小農製作上架電商圖文素材與文案，讓品牌推廣時可即時應用，加快與消費者的雙向溝通。