農業部與活力青農攜手開創臺灣農品新風潮

由農業部委託台灣設計研究院辦理的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER」 (以下簡稱ACO計畫)」，是農業部推動農產品電子商務計畫之一，電商消費已逐漸融入現代人生活後，看準農民面對數位時代必須轉型，銷售才能跳脫仰賴盤商的世代，積極推廣台灣在地好食材推廣至線上通路。
ACO計畫最大特色則是募集全臺特色食材，每年選出10家農場合作，從電商、品牌專業顧問諮詢挖掘獨門特色，媒合協助小農與設計公司合作。近年來，消費者可感受到臺灣農業越來越有活力，正因為有更多的年輕人加入農業轉型，本年度ACO計畫網羅來自臺灣各地富有想法的10家農產品牌、16位平均年齡不到35歲的活力青農投入農業創新，透過新世代返鄉從農，快速吸取電子商務的市場趨勢，從品牌建立、商品規格建議到包裝設計優化，協助小農製作上架電商圖文素材與文案，讓品牌推廣時可即時應用，加快與消費者的雙向溝通。
▲ 農業部國際事務司林麗芳司長(右3)出席ACO農產電商品牌輔導計畫成果發表會
▲ 台灣設計研究院林鑫保代理院長致詞。
▲ 農業部國際事務司林麗芳司長(置中)與成豐號、本質設計顧問
鎖定不同消費族群的需求 農品牌創造生活新價值
過往想要買花可能只能去花店才能買得到，但現在選擇越來越多了，甚至還能自己來打造所喜歡的花朵顏色。本年度ACO計畫與來自臺中后里的杉水晴農產行合作，打破種植者只能當花材供應商的框架，轉型為從網路下訂的百合花專門品牌「百合專研」，設計精緻「百染花悅禮盒」，利用自然植物的香氛，以現今少見的手染花技術，消費者可依據生活氛圍，訂製天然花染的百合花，營造個人專屬的me time，輕鬆享受生活樂趣。
▲ 亮點1：百合專研 | 訂製專屬色彩的百合花專門品牌
過往大家對黑蜆的刻板印象多在煮湯提鮮上，鮮少把注意力放在蜆的品質，不過，近年因大和黑蜆在日本產量大幅下降，日本企業與臺灣農民共同努力在臺灣復育黑蜆，也讓黑蜆逐漸在臺落地深根，養殖的黑蜆甚至更為肥美。身為全臺最大黑蜆養殖場的通利水產行，擁有外銷日本實戰能力，由年輕二代三姊弟接班創立水產加工品牌「蜆澤」，將商品包裝與食用方式年輕化，推出大和黑蜆沖泡炊粉搶攻年輕的味蕾，未來再也不需要特別買黑蜆煮湯提味，只要熱水泡開便隨時即享最有鮮度的熱騰騰炊粉。
▲ 亮點2：蜆澤 | 從臺灣培育成功再戰日本的頂級黑蜆
此外，現今飲食求新求變，消費者想要更獨特且健康的體驗，而原有的傳統米食文化，逐漸不被年輕人所喜愛。銘鑫碾米廠孫女傳承阿公的意志，翻轉米食傳統印象，全新打造「miicombo米康飽」，從品牌視覺到開發產品造型及口味，不單只有可愛的米飽外型，更把每顆熱量算得剛剛好，為米糧找到更有價值的未來。
▲ 亮點3：miicombo米康飽 | 早餐一顆剛剛好的無麩補給米飽
來自高雄燕巢，享譽國際的精品蜜棗品牌「燕巢泥好」與高雄又生農場主推新品種-玫瑰金精品番茄品牌「丹丰番茄」，以及鮪魚的故鄉-屏東東港的「成豐號」，以真空包裝保存最鮮美的頂級風味，新品牌包裝已成功獲得Amazon、海尼根等知名企業採購，共10家品牌業者，都在這次成果發表會現場提前曝光展示。
永續當道，萬物共好，攜手電商合作年度主題企劃發揮設計影響力
此外，電商跨域合作企劃以「萬物共好」為年度主題，ACO計畫與少數榮獲國際B型企業認證的臺灣電商平臺「直接跟農夫買」，邀請設計團隊「回轉設計」攜手合作，倡議永續發展議題，期望讓消費大眾關注永續發展的重視，以聯合國永續發展目標SDG12責任消費與生產為目標，從環境生態、友善土地與回收再利用等關鍵議題，設計通用型永續水果禮盒，未來預計偕同至少10家友善農民推廣，並配合直接跟農夫買電商平臺產地直採直送，讓消費者將可一面響應永續、一面品嚐最對時節的五月桃、六月芒果或黃金果等季節果物。
回轉設計為了打造通用型永續水果禮盒，視覺強調臺灣特有種生物如草鴞、石虎、穿山甲等意象搭配台灣在地水果，展現台灣陸域動物有105種以上被列為受脅物種、超過17%正面臨滅絕危機的意識。為了降低對環境負擔，禮盒印刷採用低碳環保100%回收紙材，使用環保大豆油墨印製，減少塑料使用。禮盒在贈禮過後，收禮者也可快速將禮盒拆解、攤平，降低使用者回收上的不便。透過簡單的消費行為，在購買或收禮的過程中，實現支持友善生產方式，持續朝永續目標邁進。
▲ 「萬物共好」永續水果禮盒
本(14)日ACO計畫成果發表會與「學學實驗室」合作，透過空間與餐飲的結合，串聯花卉與食材營造輕鬆愉悅的氛圍，精心挑選ACO計畫輔導業者的新鮮食材設計入菜，從迎賓飲品、前菜、風味主菜到甜品，透過產地直送與時令節氣理念，打造最新鮮、美味的小農設計料理，為臺灣農產新品牌打造有別以往的生活心情境。