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農業部與活力青農攜手開創臺灣農品新風潮

2024-06-14
農業部與活力青農攜手開創臺灣農品新風潮

由農業部委託台灣設計研究院辦理的「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫AGRICULTURE CO-WORKER」 (以下簡稱ACO計畫)」，是農業部推動農產品電子商務計畫之一，電商消費已逐漸融入現代人生活後，看準農民面對數位時代必須轉型，銷售才能跳脫仰賴盤商的世代，積極推廣台灣在地好食材推廣至線上通路。

ACO計畫最大特色則是募集全臺特色食材，每年選出10家農場合作，從電商、品牌專業顧問諮詢挖掘獨門特色，媒合協助小農與設計公司合作。近年來，消費者可感受到臺灣農業越來越有活力，正因為有更多的年輕人加入農業轉型，本年度ACO計畫網羅來自臺灣各地富有想法的10家農產品牌、16位平均年齡不到35歲的活力青農投入農業創新，透過新世代返鄉從農，快速吸取電子商務的市場趨勢，從品牌建立、商品規格建議到包裝設計優化，協助小農製作上架電商圖文素材與文案，讓品牌推廣時可即時應用，加快與消費者的雙向溝通。

▲ 農業部國際事務司林麗芳司長(右3)出席ACO農產電商品牌輔導計畫成果發表會

▲ 台灣設計研究院林鑫保代理院長致詞。

▲ 農業部國際事務司林麗芳司長(置中)與成豐號、本質設計顧問

鎖定不同消費族群的需求 農品牌創造生活新價值

過往想要買花可能只能去花店才能買得到，但現在選擇越來越多了，甚至還能自己來打造所喜歡的花朵顏色。本年度ACO計畫與來自臺中后里的杉水晴農產行合作，打破種植者只能當花材供應商的框架，轉型為從網路下訂的百合花專門品牌「百合專研」，設計精緻「百染花悅禮盒」，利用自然植物的香氛，以現今少見的手染花技術，消費者可依據生活氛圍，訂製天然花染的百合花，營造個人專屬的me time，輕鬆享受生活樂趣。

▲ 亮點1：百合專研 | 訂製專屬色彩的百合花專門品牌

過往大家對黑蜆的刻板印象多在煮湯提鮮上，鮮少把注意力放在蜆的品質，不過，近年因大和黑蜆在日本產量大幅下降，日本企業與臺灣農民共同努力在臺灣復育黑蜆，也讓黑蜆逐漸在臺落地深根，養殖的黑蜆甚至更為肥美。身為全臺最大黑蜆養殖場的通利水產行，擁有外銷日本實戰能力，由年輕二代三姊弟接班創立水產加工品牌「蜆澤」，將商品包裝與食用方式年輕化，推出大和黑蜆沖泡炊粉搶攻年輕的味蕾，未來再也不需要特別買黑蜆煮湯提味，只要熱水泡開便隨時即享最有鮮度的熱騰騰炊粉。

▲ 亮點2：蜆澤 | 從臺灣培育成功再戰日本的頂級黑蜆

此外，現今飲食求新求變，消費者想要更獨特且健康的體驗，而原有的傳統米食文化，逐漸不被年輕人所喜愛。銘鑫碾米廠孫女傳承阿公的意志，翻轉米食傳統印象，全新打造「miicombo米康飽」，從品牌視覺到開發產品造型及口味，不單只有可愛的米飽外型，更把每顆熱量算得剛剛好，為米糧找到更有價值的未來。

▲ 亮點3：miicombo米康飽 | 早餐一顆剛剛好的無麩補給米飽

來自高雄燕巢，享譽國際的精品蜜棗品牌「燕巢泥好」與高雄又生農場主推新品種-玫瑰金精品番茄品牌「丹丰番茄」，以及鮪魚的故鄉-屏東東港的「成豐號」，以真空包裝保存最鮮美的頂級風味，新品牌包裝已成功獲得Amazon、海尼根等知名企業採購，共10家品牌業者，都在這次成果發表會現場提前曝光展示。

永續當道，萬物共好，攜手電商合作年度主題企劃發揮設計影響力

此外，電商跨域合作企劃以「萬物共好」為年度主題，ACO計畫與少數榮獲國際B型企業認證的臺灣電商平臺「直接跟農夫買」，邀請設計團隊「回轉設計」攜手合作，倡議永續發展議題，期望讓消費大眾關注永續發展的重視，以聯合國永續發展目標SDG12責任消費與生產為目標，從環境生態、友善土地與回收再利用等關鍵議題，設計通用型永續水果禮盒，未來預計偕同至少10家友善農民推廣，並配合直接跟農夫買電商平臺產地直採直送，讓消費者將可一面響應永續、一面品嚐最對時節的五月桃、六月芒果或黃金果等季節果物。

回轉設計為了打造通用型永續水果禮盒，視覺強調臺灣特有種生物如草鴞、石虎、穿山甲等意象搭配台灣在地水果，展現台灣陸域動物有105種以上被列為受脅物種、超過17%正面臨滅絕危機的意識。為了降低對環境負擔，禮盒印刷採用低碳環保100%回收紙材，使用環保大豆油墨印製，減少塑料使用。禮盒在贈禮過後，收禮者也可快速將禮盒拆解、攤平，降低使用者回收上的不便。透過簡單的消費行為，在購買或收禮的過程中，實現支持友善生產方式，持續朝永續目標邁進。

▲ 「萬物共好」永續水果禮盒

本(14)日ACO計畫成果發表會與「學學實驗室」合作，透過空間與餐飲的結合，串聯花卉與食材營造輕鬆愉悅的氛圍，精心挑選ACO計畫輔導業者的新鮮食材設計入菜，從迎賓飲品、前菜、風味主菜到甜品，透過產地直送與時令節氣理念，打造最新鮮、美味的小農設計料理，為臺灣農產新品牌打造有別以往的生活心情境。

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ACO計畫由農業部指導、設研院執行，匯聚台灣優秀農民，透過設計力量挖掘食材的獨特，並協助國內農產品具電子商務銷售潛力之農民及農企業提升其行銷與品牌形象，於電子商務銷售上穩健發展，進而提高農民及農企業收益。

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