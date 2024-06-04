直擊設計產業的AI革新！經濟部攜手台灣設計研究院推出4款AI數位工具 開展設計產業未來新賽局

2024 Computex亞洲最具代表性的資訊產業專業展於6月4日至6月7日在臺北熱鬧開展。今年展覽主題「AI串聯 共創未來」聚焦在人工智慧運算創新運用，探討各產業領域AI戰略布局。台灣設計研究院（以下簡稱設研院）在經濟部產業技術司補助下，開發4款「設計師專屬的 AI 工具」於場內「經濟部科技研發主題館」展出。經濟部產業技術司邱求慧司長在主題館開幕活動表示，今年 Computex 讓全世界的科技巨頭都聚集臺灣，是過去累積的科技實力讓臺灣在 AI 熱潮中站上世界舞台。經濟部未來在相關AI科技、資通訊科技等領域，都會不斷與業者朋友一起深耕，讓臺灣未來持續發光。

設研院表示，本次展出的4款AI數位工具包含：AI設計策略生成工具、AI創新情境生成工具、產品數據分析工具以及使用者研究數位工具。其中「AI設計策略生成工具」使用LLM大型語言模型，依據「設計思考」與使用者核心所打造的 Prompt templete，運用 Prompt engineering 方式生成策略洞察，可透過輸入關鍵字生成大環境分析（PESTEL）、競品分析、虛擬使用者輪廓、顧客旅程地圖等資料，提供產品設計的策略方案。