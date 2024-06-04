直擊設計產業的AI革新！經濟部攜手台灣設計研究院推出4款AI數位工具 開展設計產業未來新賽局

▲ 經濟部產業技術司邱求慧司長（左三）於4款AI工具攤位前與開發團隊（台灣設計研究院）合影。
2024 Computex亞洲最具代表性的資訊產業專業展於6月4日至6月7日在臺北熱鬧開展。今年展覽主題「AI串聯 共創未來」聚焦在人工智慧運算創新運用，探討各產業領域AI戰略布局。台灣設計研究院（以下簡稱設研院）在經濟部產業技術司補助下，開發4款「設計師專屬的 AI 工具」於場內「經濟部科技研發主題館」展出。經濟部產業技術司邱求慧司長在主題館開幕活動表示，今年 Computex 讓全世界的科技巨頭都聚集臺灣，是過去累積的科技實力讓臺灣在 AI 熱潮中站上世界舞台。經濟部未來在相關AI科技、資通訊科技等領域，都會不斷與業者朋友一起深耕，讓臺灣未來持續發光。
設研院表示，本次展出的4款AI數位工具包含：AI設計策略生成工具、AI創新情境生成工具、產品數據分析工具以及使用者研究數位工具。其中「AI設計策略生成工具」使用LLM大型語言模型，依據「設計思考」與使用者核心所打造的 Prompt templete，運用 Prompt engineering 方式生成策略洞察，可透過輸入關鍵字生成大環境分析（PESTEL）、競品分析、虛擬使用者輪廓、顧客旅程地圖等資料，提供產品設計的策略方案。
▲ 經濟部科技研發主題館展出 4 款設計師專屬的 AI 工具。
▲ Computex 開展第一天，許多觀眾前來體驗設計師專屬的AI數位工具。
設研院也攜手工研院共同打造「AI創新情境生成工具」，將設計師常用的情境探索方法系統化，透過串接生成式 AI chatGPT4技術，轉化設計思考POEMS（即：People、Objects、Environments、Messages 與 Services）框架生成情境故事。設計師在生成情境故事後，可再運用DALL·E 3 一鍵生成模擬情境圖，幫助設計師不只模擬產品未來可能使用情境，也能快速理解潛在市場與趨勢變化，為構思創新設計提案階段提供靈感和方向。
設研院指出，過往在數據分析階段，產品設計師常需要蒐集10個以上的資料來源，且面對資料品質內容不一致的情況，還需再花費長時間進行人工分析，因此開發「產品數據分析工具」，搜羅亞馬遜、Momo購物等國內外主流電商海量資訊，透過數據資料探勘技術，將設計師關注的使用情境、色彩、材質、效能等資訊分門別類，協助設計師快速掌握多達80類產品、超過30萬筆市場資料，數據含量超過一般分析工具3倍以上，讓產品開發更得心應手。
▲ 台灣設計研究院劉世南研發長（中）向產業界貴賓傑萌生技林靖婷執行長（右）介紹4款設計AI數位工具。
另一款「使用者研究數位工具」是全球少數繁體中文介面的人物誌數位工具，匯集PTT、Dcard、Mobile 01等平台，超過百萬則的真人評論，讓設計師快速掌握使用者基本輪廓與偏好。設研院強調，這款工具不只減輕設計師以往要在短時間內，從不同的資料數據整理人物誌的任務壓力，在編輯人物誌過程中，設計師也能即時獲得分析數據支持研究成果，模板化的編輯與呈現，大幅提升研究資料整理效率。
設研院透露，除了這四款工具外，目前也正積極將AI技術導入其它設計產業應用領域，包括可自動化摘要、分析、提出設計洞察的「訪談摘要彙整AI助手」、運用AI圖像辨識，輔助分類與追蹤設計資料的「AI設計成果管理平台」、以及應用LLM大型語言模型，提升軟體版本管理與溝通效率「AI Figma 設計資產管理工具」等；期待透過多元AI工具神隊友的輔助，增進設計師在前中後工作流程的效能，提升臺灣設計產業的競爭力。
▲ 參觀民眾在 Computex 現場體驗設計師專屬的AI數位工具。
▲ 經濟部產業技術司邱求慧司長（前排中）與產業界及法人代表於「經濟部科技研發主題館」開幕合影。
對4款「設計師專屬的 AI 工具」有興趣的設計師或業者，歡迎於6月4日至7日前往南港展覽館1館 Computex 現場「經濟部科技研發主題館」攤位中體驗，現場並贈送新註冊會員一個月的進階功能試用期，想要感受數位AI神隊友的強大協作能力，敬請把握機會。