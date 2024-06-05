IDDI新解方，透過設計改變產業革新機會！

IDDI跨領域設計團隊公開徵選：攜手設計共榮產業發展
為使設計形塑企業價值、建構商業模式，「IDDI設計驅動產業創新」首度於今(2024)年6月3日(一)起至7月11日(四)17:00止，對外公開徵選「跨領域設計團隊」提案，並將於6月12日(三)舉辦線上徵選說明會，當日分3場次時段，15家(案)設計需求完整曝光，並邀請製造業者一起分享，歡迎報名參加。
15家製造業設計需求解題：橫跨三大方向多元設計項目
經過IDDI第一階段製造業徵選，並釐清產業需求後，隨即將對外徵求跨領域設計團隊，鑑於產業需求型態多樣性，今年度15家製造業者之設計需求項目可歸納為三大方向，「設計串連服務場域」、「設計形塑企業價值」、「設計建構商業模式」，並包含＃產品開發設計流程＃空間場域設計導入＃服務體驗設計加值＃數位科技應用設計＃品牌梳理規劃設計＃設計行銷推廣擴散等設計多元項目。
不只是設計委託：擎畫產業設計藍圖及商業設計策略建構
因應產業多元設計需求，IDDI鼓勵設計團隊組成「跨領域設計團隊」進行提案，以達資源串連最大化！將創新思維整合設計需求，並提出整合規劃方案，對接產業需求，促成產業交流合作。藉此也能走出有別以往的接案模式，強化設計團隊跨域合作的可能與能量，並透過設計改變產業革新機會。
跨領域設計團隊徵選資訊：須符合以下至少其中一項條件之設計服務業者。
- 依中華民國稅務行業標準分類代碼細類為「7402工業設計業」或「7409其他專門設計業」。
- 商業登記證明文件之公司營業項目代碼為「I501010 產品設計業」或「I599990 其他設計業」。
- 取得效期內的經濟部產業發展署「技術服務機構服務能量登錄-設計服務機構」證書。
相關活動及報名資訊如下：
- IDDI跨領域設計團隊線上徵選說明會
活動日期：2024年6月12日(三）10:00-11:40、13:30-15:10、15:30-17:10
報名連結：https://www.accupass.com/go/2024IDDI
- IDDI設計需求訪視報名表單連結
活動日期：2024年6月13日(四）至6月24日(一)
報名連結：https://tdri.surveycake.biz/s/DVGLO
- IDDI設計需求資料包：https://reurl.cc/xaoRbV
- IDDI官網資料包：https://reurl.cc/vmx5dj
主辦單位：經濟部產業發展署
執行單位：台灣設計研究院－IDDI 設計驅動產業創新
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