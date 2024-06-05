IDDI新解方，透過設計改變產業革新機會！

因應產業多元設計需求，IDDI鼓勵設計團隊組成「跨領域設計團隊」進行提案，以達資源串連最大化！將創新思維整合設計需求，並提出整合規劃方案，對接產業需求，促成產業交流合作。藉此也能走出有別以往的接案模式，強化設計團隊跨域合作的可能與能量，並透過設計改變產業革新機會。