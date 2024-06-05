在「華奧博岩·品牌創研」設計顧問團隊中，夥伴們風格各異、想法多元，卻人人都擁有一顆熱愛設計、熱愛思考的心。

Love Design, Love Thinking，設計彷彿是人類演化的本能，在一次次創新研究、追逐設計正解的過程中，我們從原創逐漸延展出點、線、面，交織匯聚、相遇相知，攜手譜出一個又一個品牌夢。

自1994年創立至今，華奧博岩與上千位客戶共同見證其品牌的成長，我們挖掘需要，解決需求，將消費者的心與品牌緊密串連，讓好設計得以延續、好品牌生生不息。若您夢想從0－100完整建構品牌，擴大市場心占率；若您渴望透過一系列的品牌策略、設計規劃使現有品牌得以透過授權加盟連鎖展翅至海外，我們顧問團隊將陪您乘風破浪，大步完成品牌夢，成為各領域業別中的明日之星。