華奧博岩品牌創研有限公司
FAIR BRAIN DESIGN
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華奧博岩品牌創研有限公司
FAIR BRAIN DESIGN
簡介
在「華奧博岩·品牌創研」設計顧問團隊中，夥伴們風格各異、想法多元，卻人人都擁有一顆熱愛設計、熱愛思考的心。
Love Design, Love Thinking，設計彷彿是人類演化的本能，在一次次創新研究、追逐設計正解的過程中，我們從原創逐漸延展出點、線、面，交織匯聚、相遇相知，攜手譜出一個又一個品牌夢。
自1994年創立至今，華奧博岩與上千位客戶共同見證其品牌的成長，我們挖掘需要，解決需求，將消費者的心與品牌緊密串連，讓好設計得以延續、好品牌生生不息。若您夢想從0－100完整建構品牌，擴大市場心占率；若您渴望透過一系列的品牌策略、設計規劃使現有品牌得以透過授權加盟連鎖展翅至海外，我們顧問團隊將陪您乘風破浪，大步完成品牌夢，成為各領域業別中的明日之星。
服務項目
品牌規劃設計、網頁設計、平面包裝設計、空間與室內設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
作品/專案
全部 網頁設計：力山電動工具 室內設計：蜂國品牌企業識別設計與店舖空間形象規劃 品牌角色授權與應用：插畫設計 品牌角色授權與應用：角色設計 展覽及展示設計：凍心炸冰淇淋加盟展 策展與活動策劃：凍心炸冰淇淋加盟展 商業包裝設計：臭味滾-吉祥物寵物品牌設計導入包裝案 美術編輯設計：凍心網站美術編輯製作 環境識別設計：凍心中壢店 包裝設計：津醬 由豐將品牌企業形象規劃與設計
力山電動工具網站頁面
力山工業以生產鑽床起家，隨著木工機市場快速成長，目前已成為全球最大的桌上型、落地型DIY電動工具機製造商，產品行銷70餘國。為配合集團邁入國際化，重塑英文商標REXON，期望能快速擴張品牌知名度、強化企業印象。
力山電動工具網站頁面
力山工業以生產鑽床起家，隨著木工機市場快速成長，目前已成為全球最大的桌上型、落地型DIY電動工具機製造商，產品行銷70餘國。為配合集團邁入國際化，重塑英文商標REXON，期望能快速擴張品牌知名度、強化企業印象。
Be.bee品牌形象設計
品牌形象以蜜蜂形象結合Be.bee，採簡約線條設計方式，呈現簡潔而清新的視覺感，將視覺形象轉化在室內設計上，店鋪各個角落都能傳遞品牌精神-「Be.bee」，活出「做‧蜜蜂」的堅毅精神。
Be.bee品牌形象設計
品牌形象以蜜蜂形象結合Be.bee，採簡約線條設計方式，呈現簡潔而清新的視覺感，將視覺形象轉化在室內設計上，店鋪各個角落都能傳遞品牌精神-「Be.bee」，活出「做‧蜜蜂」的堅毅精神。
Be.bee品牌形象設計
品牌形象以蜜蜂形象結合Be.bee，採簡約線條設計方式，呈現簡潔而清新的視覺感，將視覺形象轉化在室內設計上，店鋪各個角落都能傳遞品牌精神-「Be.bee」，活出「做‧蜜蜂」的堅毅精神。
品牌角色授權與應用：插畫設計
運用各種筆觸創造不同類型的插畫角色，賦予鮮明的個性或飽滿的人物色彩，訴說著台灣文化，傳遞生態環境的美好。
品牌角色授權與應用：插畫設計
運用各種筆觸創造不同類型的插畫角色，賦予鮮明的個性或飽滿的人物色彩，訴說著台灣文化，傳遞生態環境的美好。
品牌角色授權與應用：插畫設計
運用各種筆觸創造不同類型的插畫角色，賦予鮮明的個性或飽滿的人物色彩，訴說著台灣文化，傳遞生態環境的美好。
白鹿夢與築夢者們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
白鹿夢與築夢者們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
白鹿夢與築夢者們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
瑪朵兔與貴族們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
瑪朵兔與貴族們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
瑪朵兔與貴族們
台灣原創IP插畫角色，擁有鮮明的個性與樣貌，傳遞台灣文化的溫度與生態環境的美好，透過IP角色造型設計授權方式，運用在各種食、衣、住、行、育、樂上。
凍心炸冰淇淋加盟展
品牌精神的梳理與具象化，重新梳理凍心的品牌標誌，同時創造出療癒的品牌IP吉祥物「小凍心」，並巧妙地延伸出一系列可愛的貼圖，透過這些生動的形象，成功營造了品牌與消費者之間的情感連結，同時傳達凍心的品牌價值，也進一步發展出完整的品牌識別系統和成功的連鎖加盟體系。
凍心炸冰淇淋加盟展
品牌精神的梳理與具象化，重新梳理凍心的品牌標誌，同時創造出療癒的品牌IP吉祥物「小凍心」，並巧妙地延伸出一系列可愛的貼圖，透過這些生動的形象，成功營造了品牌與消費者之間的情感連結，同時傳達凍心的品牌價值，也進一步發展出完整的品牌識別系統和成功的連鎖加盟體系。
臭味滾-吉祥物寵物品牌設計導入包裝案
畫面中角色貓狗們歡快的玩耍跳舞，也傳遞出使用品牌產品後，寵物們很開心的樣貌。透過包裝色彩計畫以「馨香粉」、「乾爽藍」、「清新綠」、「清爽黃」、「抗菌紫」區分五種不同品類的產品列包裝，展現品牌創意並推廣品牌形象。
臭味滾-吉祥物寵物品牌設計導入包裝案
畫面中角色貓狗們歡快的玩耍跳舞，也傳遞出使用品牌產品後，寵物們很開心的樣貌。透過包裝色彩計畫以「馨香粉」、「乾爽藍」、「清新綠」、「清爽黃」、「抗菌紫」區分五種不同品類的產品列包裝，展現品牌創意並推廣品牌形象。
凍心網站美術編輯製作
品牌形象識別導入網站，以多元、代表冰淇淋的幾何圖象融入專業美學，賦予品牌活潑、年輕時尚的調性與創意性。
凍心網站美術編輯製作
品牌形象識別導入網站，以多元、代表冰淇淋的幾何圖象融入專業美學，賦予品牌活潑、年輕時尚的調性與創意性
凍心中壢店-空間規劃設計
品牌形象識別系統導入空間設計，以多元、代表冰淇淋的幾何圖象融入專業美學，賦予品牌活潑、年輕時尚的調性，打造加盟連鎖品牌獨有的完美個性。
凍心中壢店-空間規劃設計
品牌形象識別系統導入空間設計，以多元、代表冰淇淋的幾何圖象融入專業美學，賦予品牌活潑、年輕時尚的調性，打造加盟連鎖品牌獨有的完美個性。
包裝識別設計：津醬
品牌導入包裝識別系統設計，以回憶眷村成長時光中，與家人吃麵、拌醬的復古插畫-台灣家的建築面貌，呈現於品牌包裝系列中，增添品牌的古樸及文化感。
由豐將品牌企業形象規劃與設計
由豐將堅持古法製作，使用本土食材、堅守品質，用心延續品牌的職人精神。將品牌形象識別導入包裝設計系列，並以天然食材轉化為多種幾何輔助圖形及色彩配置計劃，方便辨識品項類別，塑造品牌視覺一致性。
由豐將品牌企業形象規劃與設計
由豐將堅持古法製作，使用本土食材、堅守品質，用心延續品牌的職人精神。將品牌形象識別導入包裝設計系列，並以天然食材轉化為多種幾何輔助圖形及色彩配置計劃，方便辨識品項類別，塑造品牌視覺一致性。