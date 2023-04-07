5/20永續設計國際論壇 熱烈報名中！

【場次一：設計企業營運與文化】

近年來，永續經營已經成為現今企業關注之議題，更是提升生產力、競爭力、品牌形象與企業價值的重要關鍵。本次論壇邀請美國Amazon for Games設計總監徐有儀，探討如何利用使用者體驗設計來推動組織發展的創新；永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰分享永聯如何透過創新商業模式、資源整合與企業文化的設計，顛覆產業印象；美國組織發展顧問公司August Public資深企業轉型顧問Kawai Lai分享如何創造更敏捷、開放且以人為本的組織。並與Gogoro展品長彭明義一同與談，討論營運流程優化、組織變革與企業文化價值建立。

【場次二：循環經濟】

循環經濟為實現永續發展的重要模式之一，對環境保護與社會福利改善皆具重要影響。

本次論壇邀請荷蘭環保手機品牌Fairphone循環材料與供應鏈開發經理康育瑄，分享循環與公平材料選用的影響力以及挑戰；瑞士Nespresso台灣事業部總監盧翰霖分享碳中和咖啡與膠囊回收等計畫。並與致力於循環經濟的成功大學建築系教授劉舜仁一同與談，探討永續材料、循環經濟商模與品牌價值。

【場次三：社會設計】

社會設計藉由設計解決當今社會議題，並推動社會的永續、公正和創新發展。

本次論壇邀請日本Nature Innovation Group的創辦人與CEO丸川照司，分享如何透過雨傘共享服務iKasa，解決資源浪費，且提高使用者環保意識；全球發展顧問公司Dalberg Design合夥人Aika Matemu，分享公衛相關計畫，如孕產婦健康照護服務及疫苗資訊設計。並與水越設計創辦人周育如一同與談，討論共享經濟及醫療與公共衛生服務設計。