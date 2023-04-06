2023金點設計獎、金點概念設計獎全球徵件啟動！早鳥報名優惠至6月12日止

2023金點設計獎、金點概念設計獎，即日起同步開放報名！「金點設計獎」針對已商品化且上市銷售之產作品，6月12日（一）以前報名可享早鳥價優惠，收件至7月5日（三）截止。「金點概念設計獎」徵求創新概念提案，總獎金高達新台幣120萬元，今年度亦與台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」合作，入圍決審之參賽者可獲「2023 嘖嘖群眾集資提案大賽」晉級資格與提案輔導等資源，報名開放至6月29日（四）截止。歡迎全球設計好手踴躍投件，透過金點設計獎躍上國際舞台，展現精湛設計實力！
源於1981年，金點設計獎為台灣歷史最悠久、最富知名度的專業設計獎，現由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行。自2014年起開放全球徵件以來，專業且具公信力的獎項認證，持續吸引眾多海內外知名企業及設計公司報名競逐，包括日本知名辦公用品品牌KOKUYO、百年刀具大廠貝印株式会社（Kai Corporation）、惠普科技（HP Inc.）、華碩電腦、和碩聯合科技、TCL科技、深圳市倍思科技有限公司、廣東順德潛龍工業設計有限公司、澳門未設計有限公司、白輻射影像、永真急制設計工作室、柏成設計 J.C. Architecture 等，國際知名度及影響力不斷擴大。
金點設計獎、金點概念設計獎參賽類別多元，涵蓋產品、傳達、空間及整合設計類等四大類。主辦單位每年力邀全球設計專家組成評審團，年年陣容堅強，如歷來曾邀請到德國設計大師沃納．艾斯林格（Werner Aisslinger）、英國設計鬼才湯姆．狄克森（Tom Dixon）、華人知名室內設計師季裕棠（Tony Chi）、著名跨國建築事務所麥肯諾（Mecanoo）創辦人法蘭馨．荷本（Francine Houben）、泰國知名平面設計師 Tnop Wangsillapakun，與日本重量級設計師深澤直人、佐藤可士和、柴田文江、色部義昭等設計專家擔任評審，發掘傑出創新或別具發展潛力的設計作品。
今（4/6）日搶先曝光的國際評審名單亦令人矚目，今年度決審首度邀請到以創新現代竹構建築享譽國際的越南建築師武仲義（Vo Trong Nghia），以中國上海大歌劇院、韓國釜山歌劇院等作品聞名業界的挪威建築師事務所斯諾赫塔（Snøhetta）合夥人及亞太地區董事總經理 Robert Greenwood等；初、複審階段則有泰國指標性潮流媒體《happening》總編輯 Vip Buraphadeja、日本設計採購專家山田遊、紐約頂尖設計工作室 Karlssonwilker 共同創辦人暨創意總監 Hjalti Karlsson 等專家，為評選提供專業多元的視角。評審團陣容將於日後完整公開，敬請期待！
2023金點設計獎、金點概念設計獎，自台北時間4月6日（四）起正式開放線上報名。應全球疫情趨緩，今年度複、決審將恢復辦理實體評選，訂於9月在台北舉辦。「金點設計獎」可由業者或設計團隊報名參賽，徵件針對已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間／整合設計作品，為優質設計提供標章認證，並另頒發象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」，表彰具特殊典範意義的優秀之作；報名開放至台北時間7月5日（三）17:00止，6月12日（一）23:59前完成報名及繳費者，可享早鳥價優惠。
「金點概念設計獎」針對尚未在市場生產銷售之作品、未實際執行之提案，不論學生、設計師或公司，皆可以個人或團體名義參賽，報名開放至台北時間6月29日（四）17:00止，且報名無須費用，年度最佳設計獎得主3名，每名可獲新台幣40萬元獎金。今年主辦單位更首度與「嘖嘖群眾集資提案大賽」合作，該競賽自2020年首屆舉辦以來，已是台灣群眾集資界發掘潛力新星的指標性活動，去年收到近千件作品，其中不乏莫子儀、王偉忠、陳明珠、聶琳、旺福樂團等「三大金獎」常客提案。今年度入圍決審之參賽者，報名「2023嘖嘖群眾集資提案大賽」，將可直接進入決選階段；後續至嘖嘖完成提案，亦將享有專人深入輔導與一系列宣傳資源，讓好的創意構想有機會進一步「概念成真」。
詳細報名資訊及參賽簡章，歡迎至金點設計獎官網（www.goldenpin.org.tw）查詢。