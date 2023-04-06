2023金點設計獎、金點概念設計獎全球徵件啟動！早鳥報名優惠至6月12日止

2023金點設計獎、金點概念設計獎，即日起同步開放報名！「金點設計獎」針對已商品化且上市銷售之產作品，6月12日（一）以前報名可享早鳥價優惠，收件至7月5日（三）截止。「金點概念設計獎」徵求創新概念提案，總獎金高達新台幣120萬元，今年度亦與台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」合作，入圍決審之參賽者可獲「2023 嘖嘖群眾集資提案大賽」晉級資格與提案輔導等資源，報名開放至6月29日（四）截止。歡迎全球設計好手踴躍投件，透過金點設計獎躍上國際舞台，展現精湛設計實力！

源於1981年，金點設計獎為台灣歷史最悠久、最富知名度的專業設計獎，現由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行。自2014年起開放全球徵件以來，專業且具公信力的獎項認證，持續吸引眾多海內外知名企業及設計公司報名競逐，包括日本知名辦公用品品牌KOKUYO、百年刀具大廠貝印株式会社（Kai Corporation）、惠普科技（HP Inc.）、華碩電腦、和碩聯合科技、TCL科技、深圳市倍思科技有限公司、廣東順德潛龍工業設計有限公司、澳門未設計有限公司、白輻射影像、永真急制設計工作室、柏成設計 J.C. Architecture 等，國際知名度及影響力不斷擴大。

金點設計獎、金點概念設計獎參賽類別多元，涵蓋產品、傳達、空間及整合設計類等四大類。主辦單位每年力邀全球設計專家組成評審團，年年陣容堅強，如歷來曾邀請到德國設計大師沃納．艾斯林格（Werner Aisslinger）、英國設計鬼才湯姆．狄克森（Tom Dixon）、華人知名室內設計師季裕棠（Tony Chi）、著名跨國建築事務所麥肯諾（Mecanoo）創辦人法蘭馨．荷本（Francine Houben）、泰國知名平面設計師 Tnop Wangsillapakun，與日本重量級設計師深澤直人、佐藤可士和、柴田文江、色部義昭等設計專家擔任評審，發掘傑出創新或別具發展潛力的設計作品。

今（4/6）日搶先曝光的國際評審名單亦令人矚目，今年度決審首度邀請到以創新現代竹構建築享譽國際的越南建築師武仲義（Vo Trong Nghia），以中國上海大歌劇院、韓國釜山歌劇院等作品聞名業界的挪威建築師事務所斯諾赫塔（Snøhetta）合夥人及亞太地區董事總經理 Robert Greenwood等；初、複審階段則有泰國指標性潮流媒體《happening》總編輯 Vip Buraphadeja、日本設計採購專家山田遊、紐約頂尖設計工作室 Karlssonwilker 共同創辦人暨創意總監 Hjalti Karlsson 等專家，為評選提供專業多元的視角。評審團陣容將於日後完整公開，敬請期待！