金點設計獎第五屆評選研習實作營招募中！即日起開放報名至7/22

「金點設計獎」（Golden Pin Design Award）自 1981 年創立於台灣，定位為「全球華人市場最頂尖設計獎項」，由台灣設計研究院（以下簡稱「本院」）辦理評選與頒獎典禮等活動。金點設計獎旨在褒揚傑出的創新設計產品與作品，並針對不同目標族群分設「金點設計獎」、「金點概念設計獎」及「金點新秀設計獎」等三大獎賽。 為發掘創新傑出的設計作品。
每年由海內外設計菁英與跨領域專家齊聚一堂籌組專業公正的評審團，匯集當年度最新設計作品，透過評審團的專業眼光與評選會議中反覆討論，遴選出當年度最具代表性與意義的獲獎作品。 過去金點設計獎評選會議為非公開活動，然而評選會議實為珍貴的學習機會，因此自 2020 年起，金點設計獎將評選會議轉化為學習場域，辦理「金點設計獎評選研習實作營」活動，提供對獎項與設計領域有興趣的學子全程參與評選過程，近距離觀察評審討論與遴選過程，學習以「大師視角」解讀設計內涵與意義。
今年，我們持續邀請對設計領域有興趣的同學加入第五屆「2024金點設計獎評選研習實作營」。
一、招募對象
- 招募名額：15名正取+3名備取。
- 招募資格：不限科系，大學二年級（含）以上之大學部、研究所或以上之在學學生（含當屆畢業生），對設計與金點設計獎有興趣及學習熱忱者。
- 非本國者，須具備工作許可證明文件，且中文聽說讀寫流利。
- 具語言專長者並具證明文件者，得優先錄取：
| 英文：新制多益 945 分以上或全民英檢高級或同等級語言證明。
| 日文：JLPT 日本語能力試驗N1 或同等級語言證明。
| 其他語言：由報名者出示相關證明文件，本院得依據本年度評選需求另行認定。
二、報名方式
- 採自主報名，檢附報名表（如附件1）、活動協議書（附件2）與自傳（形式不拘，如有其它證明文件請一併檢附），於2024 年7 月 22日（四）下午 5 點前寄至信箱 gpaward@tdri.org.tw。
信件標題請註明「ＸＸ學校ＸＸ 系○○○—報名 2024 第五屆金點設計獎評選研習實作營」，逾期恕不接受報名。（例：實踐大學服裝設計學系王小明—報名 2024第五屆金點設計獎評選研習實作營）
- 報名者請詳讀本簡章內容，確認參與意願及是否能全程參與研習營，以確保活動之出席狀況。
- 本院工作小組於收到報名資料後，將通知資料齊全之報名者參與面談，瞭解參與動機與期望，面談將採實體，場次與時間另行通知。
（本院院址：台北市信義區光復南路 133 號 2 樓 松山文創園區內）
（面試預計時段：2024年7月31日至8月2日）
三、研習實作時程與規劃
- 研習整體實作計畫期間：2024年8月27日（二）至2024年9月10日（二）。 期間請自行攜帶筆電。休息日：8月31日(六)、9月7日(六)。
- 研習營報到時程：2024年8月26日（一）， 採自由報名參加，內容包含介紹金點設計獎、研習實作活動、評選流程與採訪說明、本院介紹及導覽各項業務。
註：配合國際評審及會議時間，部分日期將依實際需求，彈性調整上下班時間，惟每日工作時數不超過 8 小時為原則。
- 分享小聚：2024年9月11日（三），採自由報名參加，內容包含研習證書頒發、研習心得分享、團體交流等。
- 進階活動：採自由報名參加制，時間另行通知，內容包含參與金點設計展開幕當天(2024年12月2日)現場學習觀摩、金點設計獎頒獎典禮當天(2024年12月13日)現場學習觀摩等。
金點設計展／松山文創園區－台灣設計館
金點設計年度最佳設計獎頒獎典禮／臺灣戲曲中心
- 研習實作內容：依據獎項評選時程，分為「評選進場實作」、「評選隨行記錄」與「評選退場實作」等項目，內容分述如下：
- 評選進場實作： 評選前會場佈置、評選作品拆封、定位陳設、環境清潔、搬運作品、廠商引導等。
- 評選隨行記錄： 每位研習實作者隨行陪同至少2位國內或國外評審，全程記錄評審評語，並於評選後彙整各作品評語資料提供獎項執行單位。
- 評選退場實作： 評選後會場整理、評選作品打包、退件、環境清潔、搬運作品、廠商引導等。
- 除前述項目外，研習者應配合評選現場需求之其它臨時工作事項。
四、研習實作地點
台灣設計研究院（台北市光復南路 133 號 2 樓，松山文創園區內）
五、重要獎項評選時程
- 金點設計獎複審：2024年9月2日(一)
- 金點設計獎決審：2024年9月9日(一)
- 金點概念設計獎決審：2024年9月10日(二)
六、研習實作福利
(一) 研習實作津貼：
- 完成當日研習實作時數者，依參與時數補助每小時 190 元研習津貼。 註：8/26 報到課程與9/11分享小聚無研習津貼、9月10日僅補助進入金點概念設計獎決審之研習生津貼。
- 倘因遲到、請假、早退等未完成當日研習時數者，依時數扣減當日研習津貼。
- 研習實作津貼於活動完成、研習者繳交彙整之評審評語資料予金點設計獎工作小組後發給。
- 全程參與研習營者，可獲得自由報名參加「進階活動」之機會，金點設計展開幕記者會與年底金點設計獎年度最佳設計獎頒獎典禮。
(二) 研習實作證書
完成研習並全勤者，頒發2024金點設計獎評選研習實作證書，並頒發感謝狀予推薦教師。