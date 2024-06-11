金點設計獎第五屆評選研習實作營招募中！即日起開放報名至7/22

每年由海內外設計菁英與跨領域專家齊聚一堂籌組專業公正的評審團，匯集當年度最新設計作品，透過評審團的專業眼光與評選會議中反覆討論，遴選出當年度最具代表性與意義的獲獎作品。 過去金點設計獎評選會議為非公開活動，然而評選會議實為珍貴的學習機會，因此自 2020 年起，金點設計獎將評選會議轉化為學習場域，辦理「金點設計獎評選研習實作營」活動，提供對獎項與設計領域有興趣的學子全程參與評選過程，近距離觀察評審討論與遴選過程，學習以「大師視角」解讀設計內涵與意義。