讓有裂痕的石板新生，用設計重建產業信心—T22花蓮地震板見學團

▲ 35位設計師參與本次見學團，與花蓮在地業者一同以正面積極態度，面對地震板的挑戰，攝於高陽益原石堆場前。
T22設計振興地方產業計畫 X 究石都意俱樂部 X 石資中心 共同企劃
連結設計產業與花蓮石材產地
0403花蓮大地震後，經濟部產業發展署與台灣設計研究院啟動T22花蓮地震板見學團企劃，於6月6日邀請35位台灣的設計師親臨震後花蓮石材產地現場，與8家花蓮在地石材業者共同探究地震板的活化方案，期盼透過設計師的創意與巧思，讓地震板能獲得新生。
▲ 穿梭在蛇紋石原石中，感受石礦大自然之美，攝於高陽益石材廠
與時俱進的花蓮石材產業聚落，求新求變的進行式
台灣位於環太平洋地震帶，其中花蓮的花東縱谷平原一帶，更為歐亞板塊和菲律賓海板塊的聚合帶，如此活躍的板塊運動是花蓮的天然地理背景，也是花蓮成為石材產地的重要條件。
1960年代，臺灣東西橫貫公路開闢，掀起了花蓮石材產業發展的序幕。過去面對中美斷交、石油危機、營建業市場縮小、全球化競爭等挑戰，花蓮石材產業累積更多元的加工技術與實力。當今，花蓮石材產業聚落不僅要面對替代建材的挑戰、削價競爭的困境，也要學習如何與自然環境的挑戰共存。
2018年0206大地震與2024年0403的兩場大地震，再度給花蓮產地震撼彈，除了針對防災進行硬體全面升級之外，地震板的去化與活用是產業鏈共同面臨的重大議題。
▲ 新世代接班人艦隊逐步成型：究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club)
新世代接班人艦隊逐步成型：究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club)
經濟部產業發展署委託台灣設計研究院執行的「T22設計振興地方產業計畫」，自2021年起導入花蓮石材產業，已超過三年，從整合產業供應鏈的角度切入，集合志同道合的產業接班人們，透過逐年引入跨領域顧問以及推出不同企劃，推動接班人們對內梳理自身的經營理念、技術優勢以及服務流程。對外組成艦隊，以地域品牌的角度直接面對業主與設計團隊，傳遞花蓮石材產業聚落的商業、技術、服務與文化價值，吸引知名案例或是設計師的合作。
為延續T22 逐年推動產地艦隊成型的能量，有八位石材產業的接班人共同組成工作小組——究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club) ，創立成員包含了奢石專門店「法羅石材」、蛇紋石礦主「高陽益實業」、大理石建材百貨店「煌奇石業」、 Marble Tile 薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」、大理石對花技術職人「兆鴻石業」。
究石都意俱樂部期待以設計力導入石材，開創花蓮石材產地上下游加工整合鏈，提供完整石材創新服務模式。為了強化內部凝聚力以及對外溝通的形象，究石都意俱樂部邀請產地記錄者暨設計師 ericchangyi 量身訂做究石都意俱樂部的識別系統，以俐落線條強化石材與產地的韌性，符號化展現成員具備深厚產業知識、多元的加工技術與團結合作的意象。整體視覺象徵花蓮石材產地未來如旭日東升，究石都意將迎來產地新篇章。
▲ （圖左）讓有裂痕的石板新生，地震板去化與活化的各種方，攝於煌奇石業廠區內；（圖右）設計師親臨石材工廠，感受花蓮生產、花蓮製造的美石們，攝於法羅石材廠。
與自然環境共存，地震板去化與活化的方案
針對過於破碎、大量的地震板碎片，震後第一時間已經透過經濟部產業發展署、花蓮縣政府、花蓮港務分公司、財團法人石材暨資源產業研究發展中心（以下簡稱石資中心）、台灣區石礦製品工業同業公會與清運業者，建立好完整的集體清運系統與流程，進行去化協助產業儘速復工。然而對於尚可使用仍有經濟價值的地震板（指因地震受損，邊緣呈現不規則狀，仍尚有經濟價值的石材），能不能有更好的活用方法？
為此T22 聯手究石都意俱樂部在地石材業者與石資中心共同發起「地震板見學團」企劃，以整合石材供應鏈提供企業與設計師地震板活化的採購與媒合服務，共計邀請35位設計師及相關單位參與行程，包含：幸中家具實驗室、彡苗空間實驗、極製設計所、赤羽室內設計、何理互動等單位，透過走訪工廠，帶領設計使用者深入了解地震板的採購方式、加工應用及實際的操作方法後，共創出地震板石材新的價值與可能性。
地震板在花蓮產地主要分為兩類：一類為因地震形狀受損的「不規則面的大板」，仍可吊掛、加工，可透過裁減製作成地磚規格品、薄板壁磚、樓梯板、電梯框、洗面台等。另一類則為堆疊在棧板上的「棧板碎片」，可製成特色馬賽克磚、小型石材日用工藝品、特殊造型磚、自然剖面拼貼牆、路面鋪石等。
▲ 地震板見學團設計師們，於石資中心Garage與在地石材業者們交流分享。
地震板見學團：每片帶著裂痕的石材，都存在新生的可能
6月6日舉行的首次見學團，參訪行程包括花蓮縣石雕博物館《石況製造》與《石事日常》兩展、煌奇石材廠、法羅石材廠、高陽益石材廠等，行程最後也在石資中心進行了熱烈的交流討論。花蓮縣文化局局長吳勁毅、石資中心總經理林志善代表花蓮出席，期待大家以正面積極的勇氣面對花蓮產業的未來，重振信心。
參與見學團後，赤羽室內裝修設計總經理侯宗一深刻感受到花蓮業者堅韌的生命力、與究石都意俱樂部團隊對於產業的投入與用心。彡苗空間實驗共同創辦人樂美成體悟到，雖然天災無情，但看見這些美麗的石材瞬間，身為設計工作者還是難掩心中的驚豔，期許未來能將這些天然寶藏適得其所地應用。
目前使用地震板創作新北公共藝術設置計畫「夢十夜-金瓜石地景藝術季」《山伏獸》的創作者——藝術家曾令理與偶然設計團隊表示：「地震造成的石板碎裂，紀錄了紋理與結構的記憶，其有機且不規則的形態散發著生物性的美感，激發出我們對於《山伏獸》的豐富想像。這些地震板層層堆疊，形態猶如生長中的鱗甲。有別於標準的完整石材大板，這些由地震造成的碎片呈現出獨特的小片狀特色，使得色彩混合變得更為容易，從而打造出更豐富的質感與視覺表現。」本作品也將在8/10於藝術祭中展出。
▲ 8月預計於「夢十夜-金瓜石地景藝術季」展出的《山伏獸》，由偶然設計使用地震板創作。
究石都意俱樂部代表、法羅石材的顏士詠表示，大規模清運、去化，是最簡單的方式，但秉持著對石材的愛與對環境資源的珍惜，希望地震板透過設計，能有更好的「歸宿」。他也說，究石都意成員們都很年輕，秉持著「做就對了」的精神，期待這次迅速整合的地震板企劃能讓大家看見產業的韌性。未來，俱樂部成員也希望能夠傳承數十年的加工實力，服務到更多廣大的客群，開啟大家認識花蓮生產、花蓮製造的美石們。
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜財團法人台灣設計研究院
協辦單位｜財團法人石材暨資源產業研究發展中心、究石都意俱樂部
參與石材廠商｜高陽益實業股份有限公司、法羅有限公司、奇鈺石業股份有限公司、東星名石股份有限公司、松茂石材股份有限公司、同達大理石股份有限公司、煌奇石業股份有限公司、兆鴻石業有限公司