讓有裂痕的石板新生，用設計重建產業信心—T22花蓮地震板見學團

台灣位於環太平洋地震帶，其中花蓮的花東縱谷平原一帶，更為歐亞板塊和菲律賓海板塊的聚合帶，如此活躍的板塊運動是花蓮的天然地理背景，也是花蓮成為石材產地的重要條件。

1960年代，臺灣東西橫貫公路開闢，掀起了花蓮石材產業發展的序幕。過去面對中美斷交、石油危機、營建業市場縮小、全球化競爭等挑戰，花蓮石材產業累積更多元的加工技術與實力。當今，花蓮石材產業聚落不僅要面對替代建材的挑戰、削價競爭的困境，也要學習如何與自然環境的挑戰共存。

2018年0206大地震與2024年0403的兩場大地震，再度給花蓮產地震撼彈，除了針對防災進行硬體全面升級之外，地震板的去化與活用是產業鏈共同面臨的重大議題。