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2024 金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」巡迴最終場在台北！色部義昭、毛灼然、Atelier.63 林奕亨擔任講者 共探城市文化與設計美學

2024-05-15
2024 金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」巡迴最終場在台北！色部義昭、毛灼然、Atelier.63 林奕亨擔任講者 共探城市文化與設計美學

▲ 2024金點沙龍台北場講者陣容及主持人：（左起）色部義昭、林奕亨、毛灼然、馮宇

金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」，今年度亞洲巡迴之旅最終站將回到台北，於 6 月 1 日在松山文創園區「不只是圖書館」隆重登場！本場次講者陣容堅強，邀請將擔任決審評審的日本知名設計師色部義昭、活躍於港台兩地的香港平面設計師毛灼然，與以「花蓮美術館」品牌識別甫獲 2023 年度最佳設計獎的 Atelier.63 創意群總監林奕亨等，共同探討「城市文化與設計美學」，並由台灣知名設計師馮宇擔綱主持人，精彩可期！台北場現正開放報名中，現場座席有限，敬請把握機會！

由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的金點設計獎，自 2015 年起，每年在亞洲不同城市舉辦「設計觀點×金點沙龍」活動，邀請各地設計創意人分享經驗洞見，共探未來設計趨勢與創新發展。疫後回歸第二年的金點沙龍更擴大規模，在上海、深圳、吉隆坡、曼谷及台北共舉辦 5 場活動，邀請到德國新媒體藝術家飛蘋果（Alexander Brandt）、中國工業設計領域最大網路社群平台「普象網」創始人鄭中央、矩陣縱橫設計股份有限公司合夥人姜雪、亞洲知名設計組合 1983ASIA 共同創辦人楊松耀、泰國國家文藝獎得主建築師 Chatpong Chuenrudeemol、台灣知名跨界創意人 JL DESIGN 創辦人羅申駿等 17位各領域重量級設計專家擔綱講者，線上線下共吸引近千位設計師及愛好者參與，場場迴響熱烈。

▲ 毛灼然作品：香港M+視覺文化博物館品牌識別

▲ 毛灼然作品：台北當代藝術館（MoCA Taipei）年度大展《你好，人類！（Hello, Human!）》主視覺設計

第二位講者為台灣新銳視覺團隊 Atelier.63 創意群總監林奕亨。Atelier.63 專注於企業識別、品牌形象塑造、包裝、網站設計與印刷製作物執行等範疇，為眾多縣市政府單位、文化機構、娛樂產業等提供設計服務，包括衛武營國家藝術文化中心、臺灣戲曲中心、國立傳統藝術中心等，作品多次獲德國紅點傳達設計獎肯定。他們為花蓮美術館設計的品牌識別，將花蓮的好山好水、大山大海的壯闊之美，以簡約細膩的設計語彙、清新淡雅的視覺風格，為花蓮美術館打造出嶄新的品牌形象，於 2023 金點設計獎一舉獲得傳達設計類「年度最佳設計獎」，本次林奕亨將以《柔軟的推手》為題，分享他們如何以溫柔的設計倡議，影響城市美學的發展。

▲ Atelier.63作品：花蓮美術館品牌識別設計

▲ Atelier.63作品：2024臺灣戲曲藝術節整體視覺規劃

最後壓軸登場的是日本知名平面設計師色部義昭，現為日本設計中心（Nippon Design Center）董事及旗下的色部設計研究所主任，同時也是國際平面設計聯盟（AGI）、東京藝術總監俱樂部（東京 ADC）和日本平面設計師協會（JAGDA）會員，曾榮獲日本平面設計領域重要榮譽「龜倉雄策獎」殊榮。他的設計從公共項目到企業、產品品牌均有涉獵，如大阪地鐵的企業識別、國家公園及市原湖濱博物館的視覺識別和導視規劃等，並擔任 2025 年大阪關西世界博覽會日本館的藝術總監。本次他將以《城市文化與設計美學》為題，分享他們執行過的公共場域品牌案例，包括大阪地鐵、草間彌生美術館、Sony Park 等。

▲ 色部義昭作品：大阪地鐵CI設計

▲ 色部義昭作品：Sony Park展視覺設計

2024「設計觀點 x 金點沙龍」台北場，將於 6 月 1 日（週六）下午 2 點在不只是圖書館舉辦，即日起於 Accupass 活動通（https://bit.ly/3WysZ1T）開放報名。本場次將提供中、日文同步口譯，名額有限、無提供線上直播，歡迎有興趣的設計夥伴親臨現場、共襄盛會！

此外，「2024 金點設計獎」現正熱烈徵件中，獎項設有產品、傳達、空間、整合設計類等四大參賽類別，涵蓋設計範疇多元，已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間／整合設計作品皆可參賽，申請單位可為業者或設計團隊。今年度徵件至台北時間6月26日（週三）下午5點截止，6月7日（週五）下午5點前完成報名繳費，即享有報名費早鳥價優惠，敬請把握時間。詳細參賽辦法，歡迎至金點獎官網（https://goldenpin.org.tw）查詢。

活動資訊

2024 設計觀點×金點沙龍 台北場

  • 日期：6/1（六）
  • 時間：14:00 – 16:00 (GMT+8) 13:30 開放報到
  • 地點：不只是圖書館 Not Just Lirbrary（台北松山文創園區）
  • 主辦單位：金點設計獎、台灣設計研究院
  • 線上報名：https://bit.ly/3WysZ1T

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