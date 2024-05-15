2024 金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」巡迴最終場在台北！色部義昭、毛灼然、Atelier.63 林奕亨擔任講者 共探城市文化與設計美學

金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」，今年度亞洲巡迴之旅最終站將回到台北，於 6 月 1 日在松山文創園區「不只是圖書館」隆重登場！本場次講者陣容堅強，邀請將擔任決審評審的日本知名設計師色部義昭、活躍於港台兩地的香港平面設計師毛灼然，與以「花蓮美術館」品牌識別甫獲 2023 年度最佳設計獎的 Atelier.63 創意群總監林奕亨等，共同探討「城市文化與設計美學」，並由台灣知名設計師馮宇擔綱主持人，精彩可期！台北場現正開放報名中，現場座席有限，敬請把握機會！

由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的金點設計獎，自 2015 年起，每年在亞洲不同城市舉辦「設計觀點×金點沙龍」活動，邀請各地設計創意人分享經驗洞見，共探未來設計趨勢與創新發展。疫後回歸第二年的金點沙龍更擴大規模，在上海、深圳、吉隆坡、曼谷及台北共舉辦 5 場活動，邀請到德國新媒體藝術家飛蘋果（Alexander Brandt）、中國工業設計領域最大網路社群平台「普象網」創始人鄭中央、矩陣縱橫設計股份有限公司合夥人姜雪、亞洲知名設計組合 1983ASIA 共同創辦人楊松耀、泰國國家文藝獎得主建築師 Chatpong Chuenrudeemol、台灣知名跨界創意人 JL DESIGN 創辦人羅申駿等 17位各領域重量級設計專家擔綱講者，線上線下共吸引近千位設計師及愛好者參與，場場迴響熱烈。