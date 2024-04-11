2024金點設計獎即日起徵件開跑！6月7日前報名享早鳥優惠

金點設計獎即日起啟動2024年度徵件，開放報名至6月26日止，6月7日前完成報名者，更可享有早鳥優惠。徵件針對已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間或整合設計作品，歡迎全球設計師及企業踴躍報名，與國際好手同台競技，展現設計創意與創新實力！
金點設計獎源於1981年，現由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，每年發掘與表彰卓越設計作品，期鼓勵企業重視設計，推動設計產業創新發展。自2014年起以獎項新定位向全球徵件以來，金點設計獎不僅是台灣最具指標性的專業設計獎項，亦持續吸引來自美國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、波蘭、立陶宛等眾多海外企業或設計公司參賽，包括立陶宛吉他品牌Lava Drops、日本知名文具及辦公用品品牌KOKUYO、美國惠普科技（HP Inc.）、泰國建築事務所IDIN Architects等，已是國際頂尖設計師與創意團隊競逐榮耀的舞台。每年亦有不少得獎作品及設計師，透過金點獎肯定及合作媒體夥伴打開海外市場，獲得更多國際曝光和商業機會。
金點設計獎每年邀集全球設計專家組成評審團，力求透過多元觀點評析作品的創新性、實用性、美學價值與影響力，展現獎項的國際化與專業水準。歷來評審包括日本知名設計師深澤直人、佐藤大、佐藤卓、佐藤可士和、三宅一成等，以及荷蘭MVRDV事務所聯合創辦人Winy Maas、英國設計大師Tom Dixon、哈佛大學設計學院院長暨建築學教授Sarah M. Whiting、荷蘭家居及室內設計大師Richard Hutten、世界設計組織（WDO）理事長Thomas Garvey、吉利路特斯集團副總裁姚映佳等專家，陣容星光熠熠。
在今日搶先曝光的國際評審名單，決審評審包括首度擔任的韓國平面及字型設計大師安尚秀，並再度邀請到操刀草間彌生美術館視覺識別系統的日本設計師色部義昭，參與年度最佳設計的評選。複審階段則有丹麥國寶級大師Bo Linnemann、日本知名家具及室內設計師graf創意總監服部滋樹、泰國著名平面設計師Siam Attariya、《Wallpaper*》中國區總編輯Yoko Choy等專家，為評選帶來多元觀點。完整評審團名單將於日後公開，敬請期待！
2024金點設計獎即日起正式開放線上報名，至台北時間6月26日（週三）下午5點截止。6月7日（週五）下午5點前完成報名繳費，即享有報名費早鳥價優惠。獎項設有產品設計類、傳達設計類、空間設計類、整合設計類等四大參賽類別，各類別下共有50個組別，涵蓋了多元的設計範疇；惟報名作品須為已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間／整合設計作品，申請單位可為業者或設計團隊。作品通過複審即為得獎，將獲授金點標章使用權，作為對其設計品質的肯定；決審階段將再進一步選出「年度最佳設計獎」得主，為獎項最高榮譽。
徵求創新設計提案的「金點概念設計獎」，今年度亦正開放報名中，至台北時間6月20日（週四）下午5點止。報名須為2024年12月31日前尚未在市場生產銷售之作品、未實際執行之提案，學生、設計師或公司，皆可以個人或團體名義參賽。最終選出的年度最佳設計獎得主3名，每名可獲新台幣30萬元獎金。詳細參賽辦法，歡迎至金點設計獎官網（www.goldenpin.org.tw）查詢。