2024金點設計獎即日起徵件開跑！6月7日前報名享早鳥優惠

金點設計獎即日起啟動2024年度徵件，開放報名至6月26日止，6月7日前完成報名者，更可享有早鳥優惠。徵件針對已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間或整合設計作品，歡迎全球設計師及企業踴躍報名，與國際好手同台競技，展現設計創意與創新實力！

金點設計獎源於1981年，現由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，每年發掘與表彰卓越設計作品，期鼓勵企業重視設計，推動設計產業創新發展。自2014年起以獎項新定位向全球徵件以來，金點設計獎不僅是台灣最具指標性的專業設計獎項，亦持續吸引來自美國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、波蘭、立陶宛等眾多海外企業或設計公司參賽，包括立陶宛吉他品牌Lava Drops、日本知名文具及辦公用品品牌KOKUYO、美國惠普科技（HP Inc.）、泰國建築事務所IDIN Architects等，已是國際頂尖設計師與創意團隊競逐榮耀的舞台。每年亦有不少得獎作品及設計師，透過金點獎肯定及合作媒體夥伴打開海外市場，獲得更多國際曝光和商業機會。