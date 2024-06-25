2024金點設計獎評審團名單完整公開，韓國設計大師安尚秀、GKID社長朝倉重徳、Bito創辦人劉耕名擔任評審！徵件將於6月26日截止

2024金點設計獎、金點概念設計獎今日公布完整評審團名單，今年共邀請101位來自不同設計領域專家，包括韓國平面及字體設計大師安尚秀、日本知名設計師色部義昭、GK工業設計社長朝倉重徳、英國AA建築聯盟學院總監Ingrid Schroder、丹麥國寶級設計師Bo Linnemann、Bito創辦人暨創意總監劉耕名、台灣著名建築師劉培森等，共同發掘優異設計之作。2024金點設計獎徵件最後倒數，至台北時間6月26日（三）下午5點截止，有興趣報名的企業或設計團隊，敬請把握時間！

金點設計獎作為亞洲地區最具影響力的設計獎項之一，每年吸引無數優秀設計作品參賽，邀請評審不僅具備豐富的專業經驗，亦在各地及國際設計界享有盛譽。今年的評審團陣容亦相當堅強，涵蓋了來自台灣、中國大陸、香港、日本、韓國、泰國、英國、德國、義大利、土耳其、丹麥、斯洛維尼亞、立陶宛、墨西哥等14個地區的設計專家，為評選帶來多元的國際觀點。

今年在決審階段，傳達設計類首度邀請到韓國設計大師安尚秀擔任評審，他於1985年發表「安尚秀體」，為現代韓文字體設計的突破性變革與先驅，作品享譽國際，為韓國首位加入國際平面設計聯盟（AGI）的設計師；多年來除了持續創作不綴，安尚秀亦創辦坡州字體設計學院（PaTI），致力推動韓文字體設計發展，對韓國的書籍、平面及識別設計領域影響深遠。Bito甲蟲創意創辦人暨創意總監劉耕名，擅長以全光譜設計整合打造超越視覺的感官體驗，擔任過第58-59屆金馬獎、第28屆金曲獎及連續5屆金點設計獎頒獎典禮視覺統籌，屢獲紅點、iF肯定，並5度獲得紐約藝術指導協會年度獎（ADC Awards），持續為台灣的動態視覺設計在國際舞台寫下記錄。

在產品設計類決審，本次也特別邀請到GKID社長朝倉重徳擔任評審，GKID作為日本最大設計集團GK Design Group旗下專攻工業設計的公司，從桌椅、腳踏車、各式家電到JR列車等大眾交通工具，設計項目多元廣泛，期借重朝倉社長在工業設計領域的深厚造詣，為評選帶來豐富的專業見解。來自台灣的知名工業設計師劉傳凱亦將擔任評審，他曾於富士康、摩托羅拉、英特爾、華特迪士尼和BMW Designworks等全球知名企業擔任要職，現任NIUTRON新能源資深設計副總裁，擁有豐富產品設計經驗，其集結多年經驗精華的著作《Carl Liu Design Book》和《Innovative Product Design Practice》，是許多設計院校和業界必讀的經典。操刀2022北京冬奧火矩的中國著名工業設計師李劍葉，現為阿里巴巴首席工業設計師，其致力於提升雲端運算、人工智慧和物聯網技術應用，在商業設計領域的經濟和社會效益建樹頗豐，可望為評選帶來前瞻新穎的業界觀點。

空間設計類決審，則邀請到操刀林口長庚養生文化村、高雄市立圖書館總館、台中綠美圖、2009高雄世運會主場館等知名建設的台灣建築師劉培森，以及設計上海浦東新區文化公園、深圳回飯店等著名作品的建築師劉曉都，他與孟岩、王輝共同創立的URBANUS都市實踐，是當今中國最具國際影響力的建築師團隊之一。整合設計類決審則再度邀請到日本設計中心（Nippon Design Cente）藝術總監色部義昭擔任評審，其設計從企業品牌到公共場域均有涉獵，包括大阪地鐵的企業識別、國家公園及市原湖濱博物館的視覺識別和導視規劃、SONY PARK展覽視覺設計等，並擔任 2025 年大阪關西世界博覽會日本館的藝術總監，將能為評選帶來專業且全面性的評析。

在複審階段，評審團陣容也相當堅強，傳達設計類邀請到丹麥設計大師Bo Linnemann，他創立的Kontrapunkt團隊，曾為眾多跨國企業或文化機構，提供品牌形象及商標字體等設計服務，包括丹麥文化部、三菱、東芝、日產、樂高、VIVO等，創造出許多經典雋永的品牌識別。泰國知名平面設計師Siam Attariya也將擔任本次評審，他的設計以獨特創意和幽默感著稱，並積極參與設計社群，是推動泰國平面設計師協會（Thai Graphic Designers Association）成立的關鍵人物之一。整合設計類則邀請到參與創辦社會企業Re:public Inc. 的設計師內田友紀，她專注於城市和地區轉型，是獲日本內閣府認證的地方創生顧問，並自2020年以來擔任日本Good Design Award評審委員至今。

今年初、複審評審團，還包括英國AA建築聯盟學院總監Ingrid Schroder、Haier Europe米蘭體驗設計中心總監Federico Ferretti、《Wallpaper*》國際版中國編輯Yoko Choy、專注地方振興的graf創意總監服部滋樹、泰國創意經濟局副局長Pichit Virankabutra、中國工業設計領域最大網路社群平台「普象網」創始人鄭中央、韓國工業設計師協會執行長Han Kyung Ha、斯洛維尼亞著名設計公司Wilsonic Design設計經理Nina Mihovec、香港泛納設計集團創始人潘鴻彬、台灣知名平面設計師聶永真、台灣奧美群創意總監許力心、OMA大都會建築事務所臺灣總監林家如等各領域專家參與評選，精彩陣容橫跨業界到學界，值得期待。

「2024 金點設計獎」徵件進入最後倒數，至台北時間6月26日（週三）下午5點截止。獎項設有產品、傳達、空間、整合設計類等四大參賽類別，涵蓋設計範疇多元，已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間／整合設計作品皆可參賽，申請單位可為業者或設計團隊，敬請把握最後報名時間。